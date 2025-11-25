關注

冬天湯水｜20道冬日暖身滋補湯水食譜合集 打完邊爐/燒烤/手腳冰冷必備！

大家於寒冷的日子定必到處打邊爐，或是食煲仔飯吧？今次Yahoo Food為大家準備飯後清熱或暖身之湯水，即睇內文：

冬天湯水通常圍繞著健脾益氣、潤肺補血；大家於寒冷的天氣紛紛打邊爐燒烤燒肉、食煲仔飯等等，可以馬上令身體暖和，但飯後便有機會「熱氣」，迎來喉嚨痛、口乾、咳嗽等等的症狀。另一方面，冬天的日子，不少人都會因身體各種不同原因而有手腳冰冷問題。這時候清熱下火，潤肺滋補之類的湯水便立即派上用場！Yahoo Food為你整理了20道暖身滋補之湯水，加上湯水的加持，全身定必暖和很多。調養滋補好身體，手腳冰冷也許不會再出現！

1. 蓮藕章魚湯食譜｜冬日必備溫補湯水！健脾益胃補血益氣│按此觀看完整食譜

蓮藕章魚湯食譜｜冬日必備溫補湯水！健脾益胃補血益氣
蓮藕章魚湯食譜｜冬日必備溫補湯水！健脾益胃補血益氣

2. 湯水食譜│台式蒜頭雞湯 冬日香噴噴又暖身湯水按此觀看完整食譜

湯水食譜│台式蒜頭雞湯 冬日香噴噴又暖身湯水
湯水食譜│台式蒜頭雞湯 冬日香噴噴又暖身湯水

3. 西湯食譜｜冬日暖胃必煮意式排骨濃湯 口感香滑綿密 教你1招唔使落鹽都夠味！按此觀看完整食譜

4. 【冬天湯水】喉嚨乾澀點算好？西洋菜煲湯原來咁有用按此觀看完整食譜

【冬天湯水】喉嚨乾澀點算好？西洋菜煲湯原來咁有用
【冬天湯水】喉嚨乾澀點算好？西洋菜煲湯原來咁有用

5. 西洋菜湯食譜｜西洋菜陳皮陳腎湯 益肺健脾！熱底必學！按此觀看完整食譜

6. 秋冬湯水｜轉季皮膚乾燥又痕癢？黃精滋陰健脾湯 有助滋腎潤肺、增強免疫力按此觀看完整食譜

7. 潤肺湯食譜｜五指毛桃陳皮瘦肉雞腳湯 健脾潤肺！寒底篇！按此觀看完整食譜

8. 湯水食譜│蟲草花山藥黨參湯 補肺健脾轉季最啱飲按此觀看完整食譜

湯水食譜│蟲草花山藥黨參湯 補肺健脾轉季最啱飲
湯水食譜│蟲草花山藥黨參湯 補肺健脾轉季最啱飲

9. 轉季湯水│竹蔗蘋果湯 喉乾舌燥冬天最啱飲│按此觀看完整食譜

湯水食譜│竹蔗蘋果湯 喉乾舌燥冬天最啱飲
湯水食譜│竹蔗蘋果湯 喉乾舌燥冬天最啱飲

10. 湯水食譜│百合蓮子煲烏雞湯 加瑤柱鮮味提升按此觀看完整食譜

湯水食譜│百合蓮子煲烏雞湯 加瑤柱鮮味提升
湯水食譜│百合蓮子煲烏雞湯 加瑤柱鮮味提升

11. 湯水食譜 │姬松茸黃茋煲雞湯 健脾胃促氣血天氣凍啱飲按此觀看完整食譜

湯水食譜 │姬松茸黃茋煲雞湯 健脾胃促氣血天氣凍啱飲
湯水食譜 │姬松茸黃茋煲雞湯 健脾胃促氣血天氣凍啱飲

12. 【湯水食譜】海底椰潤肺止咳湯 冬天潤肺湯水化痰滋潤防氣管敏感按此觀看完整食譜

【湯水食譜】海底椰潤肺止咳湯 冬天潤肺湯水化痰滋潤防氣管敏感
【湯水食譜】海底椰潤肺止咳湯 冬天潤肺湯水化痰滋潤防氣管敏感

13. 湯水食譜｜袪濕湯水益氣抗疲勞 五指毛桃淮山湯健脾改善手腳冰冷│按此觀看完整食譜

湯水食譜｜袪濕湯水益氣抗疲勞 五指毛桃淮山湯健脾改善手腳冰冷
湯水食譜｜袪濕湯水益氣抗疲勞 五指毛桃淮山湯健脾改善手腳冰冷

14. 冬日補身湯咪亂飲！針對體質4大推介按此觀看完整食譜

冬日補身湯咪亂飲！針對體質4大推介
冬日補身湯咪亂飲！針對體質4大推介

15. 湯水食譜｜八寶素湯按此觀看完整食譜

湯水食譜｜八寶素湯
湯水食譜｜八寶素湯

16. 湯水食譜｜胡椒豬肚湯【驅寒祛濕、健脾益胃】按此觀看完整食譜

湯水食譜｜胡椒豬肚湯【驅寒祛濕、健脾益胃】
湯水食譜｜胡椒豬肚湯【驅寒祛濕、健脾益胃】

17. 改善冬天皮膚乾燥的兩大湯水食療—熱底篇按此觀看完整食譜

改善冬天皮膚乾燥的兩大湯水食療—熱底篇
改善冬天皮膚乾燥的兩大湯水食療—熱底篇

18. 補氣健脾養生素湯按此觀看完整食譜

補氣健脾養生素湯
補氣健脾養生素湯

19. 湯水食譜｜霸王花燒豬骨南杏湯 清熱 潤肺 下火 (附影片)按此觀看完整食譜

湯水食譜｜霸王花燒豬骨南杏湯 清熱 潤肺 下火 (附影片)
湯水食譜｜霸王花燒豬骨南杏湯 清熱 潤肺 下火 (附影片)

20. 湯水食譜 | 黑靈芝南棗黨參湯按此觀看完整食譜

湯水食譜 | 黑靈芝南棗黨參湯
湯水食譜 | 黑靈芝南棗黨參湯

