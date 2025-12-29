宏福苑五級火｜情緒支援熱線
今年冬天的本命香3選：Jo Malone 琥珀與岩薔薇、阿蒂仙之香月下桂語、LOEWE 酒韻香草
冬天選香，重點從來不只是「夠不夠濃」，而是氣味能不能在冷空氣裡站得住腳，又不會一靠近就讓人有距離感。今年討論度最高的冬香關鍵字，圍繞在琥珀、樹脂、皮革與香草之間，但真正讓人回頭聞第二次的，是那種層次分明、越貼近越耐聞的香氣表現。
Jo Malone London「琥珀與岩薔薇」芳醇香水，一噴上身就能感覺到它為夜晚而生的設定！開場帶著微苦的柑橘亮度，像日落尚未完全退場的瞬間，隨後岩薔薇樹脂慢慢展開，琥珀的暖度與香草的柔潤交織在一起，木質調性讓整體線條更沉穩。香氣貼膚後存在感清楚，卻不張揚，是那種不靠甜度取勝、卻很容易被記住的冬日氣味。
阿蒂仙之香《月下桂語淡香精》，走的是靜靜鋪陳的夜色路線~桂花在這裡沒有甜膩感，而是細緻、帶點冷調的花香，像月光下悄悄盛開的氣息；藏紅花則為香氣添上一層溫暖亮點，後段的皮革氣息讓整體更有深度與留香表現。它不急著表現自己，而是隨時間慢慢貼近，尾韻柔和卻持久，很適合冬天偏好氣質路線、但不想落入花香制式印象的人。
在LOEWE新登場的匠心傳世香水系列中，最能代表冬季氛圍的就是「酒韻香草」淡香精！這支香草完全跳脫甜點式想像，香氣輪廓偏向溫潤成熟，橡木與酒香拉出厚實底色，香草呈現出帶奶油感的柔軟質地，粉紅胡椒的辛香讓整體多了一點俐落感。聞起來安靜卻有重量，像冬夜裡慢慢啜飲的一杯酒，溫度在空氣中緩緩散開。
看更多 CTWANT 文章
瀏海一刷乖乖不塌、眼線畫歪也能秒修好！真正「有它差很多」的美妝小幫手4款推薦！
年末最值得期待的唇彩清單！YSL「煙管唇膏」、GA「持色水唇紗」全上榜！
其他人也在看
旺角康得思酒店自助餐突發買二送二！人均$239起享開邊凍龍蝦/生蠔/俄羅斯鱈蟹腳/鐵板香煎鵝肝
旺角康得思酒店The Place最近為大家帶來全新主題自助餐買二送二，午餐人均$239起時令鮮美海鮮、精選壽司、除了即煎和牛舌、蒜香粉絲蒸扇貝等；另外全新「環球海洋珍饈薈」自助晚餐，折後人均$590起，以西伯利亞鱘魚子醬、龍蝦、毛蟹、生蠔、鵝肝及多款經典烤肉，甜品更有京都抹茶麻糬焦糖燉蛋泡芙、72%單一產地朱古力撻，立即上Klook入手優惠，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
北角東岸板道東段明開放 13公里維港海濱正式貫通東西
【Now新聞台】位於港島東海濱的北角東岸板道東，明早6時開放，標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱，正式貫通。板道開放前夕，鄰近北角海濱花園的入口有工人作最後清理，入口附近已加設標示寫明是「東岸板道東段」。這段板道貫通北角及鰂魚涌，周一早上6時開放，要步行來往兩個地點有多一個選擇，市民都表示歡迎。陳先生：「都會行到北角段，通常經內街前往鰂魚涌，很少走這裡，會試一試，都期待。」劉先生：「做運動這裡不用到街上、不用出馬路，會好行一點。」周先生：「(往鰂魚涌)要經幾段馬路，開放後方便很多，前面要經廉署那邊、煤氣公司那邊，要經馬路。」新開放的這段板道，屬於北角東岸板道的東段，連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，全長1.1公里；連接東岸公園的西段，同樣長1.1公里，已於年初開放。板道開放後，意味著由堅尼地城至筲箕灣全長13公里的維港海濱正式貫通東西。新板道引入了體驗式玻璃觀景台，朝十晚六開放，巿民須穿上場地提供的鞋套進入觀景台，亦會有寵物友善區及多功能開放空間，可舉辦展覽、藝術和社區活動。明年首季亦會開放小食亭和多用途室。板道的東端入口設有小型廣場，而為了方便市民，相連的海裕街行人路亦已經擴闊。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
江旻憓上任議員後不再全職受聘於馬會 元旦日起轉為顧問｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】候任旅遊界立法會議員江旻憓即將於明年 1 月 1 日正式上任。江仍是馬會員工，正放無薪假。香港賽馬會對外事務部主管鄭琪今（28日）向傳媒表示，江旻憓由下年1月1日將轉為馬會顧問、不再全職受聘，會協助馬會推動賽馬旅遊並提供相關意見。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
【Aeon】冬日水果、壽司、甜品、食材優惠（即日起至07/01）
AEON為大家搜羅咗各式冬日食材，準備好同你一起溫暖過冬！無論係冬季當造嘅新鮮蔬果、豐富海鮮，定係優質肉類，都應有盡有，精選產品包括日本福岡甘王士多啤梨 $165/盒(2包)、MEIRAKU 飲品(含果肉) $16.9、井村屋宇治金時抹茶雪條 $29.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 3 小時前
佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 6 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）
經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 6 小時前
曾俊華：反思新股首掛穿底是否涉工夫疏忽 料本港明年經濟路仍難行
財政司前司長曾俊華在社交平台發文指，在前景不明朗下，有時仍聽到出奇地「樂觀」的言論指今年香港金融市場亮麗、新股市場暢旺，但近日見有到4隻新股在上市掛牌日，全部跌穿招股價，跌幅更是不細，不禁「皺一皺眉」，思考為何會出現此情況，是否有工夫做得疏忽或者做得未足夠。AASTOCKS ・ 5 小時前
【新聞點評】一條「斬殺線」 中美兩重天
內地近期流行一個潮語「斬殺線」，主要是指美國的中產階層缺乏保障，很容易墮入萬劫不復，例如若遇上一筆意外開支，隨時便會導致財務狀況陷入「斬殺線」，距離「被社會淘汰」只差一步之遙。不少網民認為，「斬殺線」理論有助解釋美國的貧富分化、流浪漢遍地等情況。但亦有人指出，美國社會福利再糟，至少還有失業保險金、食物銀行、教會救濟等安全網；相較之下，中國的福利保障似乎更匱乏，萬一經濟持續放緩，恐怕會上演更慘烈的「斬殺線」現象。信報財經新聞 ・ 12 小時前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 1 天前
網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒
近年麥當勞推出送餐服務，顧客自助點餐時，可以選擇要求店員送餐。雖然此服務便利了顧客，但亦有人質疑服務被濫用。日前，有人在社交平台發文，討論年輕人是否應該使用送餐服務，引來網民熱烈討論。綜合網民意見，大部分網民均認為使用送餐服務並無不妥，只要餐廳推出服務，不論任何年齡層都可使用。亦有網民表示，此服務尤其便利了「一人顧客」am730 ・ 17 小時前
麥明詩為陪老公過聖誕挑戰獨自湊仔搭飛機 囝囝側面照曝光勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）婚後育有一名兒子，他們一家齊齊外出慶祝聖誕節，十分快樂！為了陪伴聖誕節需要上班的盛勁為，麥明詩特意帶同愛子乘搭飛機，讓老公不用過一個Lonely Christmas！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
鍾嘉欣全家過聖誕放閃粉碎婚變傳聞 豪宅曝光簡潔又溫馨
2004年華姐冠軍鍾嘉欣（Linda）早前傳出與脊醫老公Jeremy婚變的傳聞，鍾嘉欣與老公及子女一同慶祝聖誕節，兩公婆又齊齊挑戰Couple Challenge，以行動粉碎婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前