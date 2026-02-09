冬奧花滑團體賽 美國驚險衛冕

（法新社米蘭8日電） 美國今天1分之差力壓日本，驚險衛冕米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌。

團體賽最後一天前，美國與日本戰況激烈，日本原本落後美國5分，但世界冠軍組合三浦璃來／木原龍一在雙人長曲繳出賽季最佳的155.55分，加上?本花織女子長曲以148.62分拿到第一，日本隊一舉追平美國，將比賽逼入白熱化的男子長曲決勝。

在壓力下登場的馬里寧（Ilia Malinin）並非完美發揮，這位21歲的兩屆世界冠軍已超過兩年未嘗敗績，今天他原計畫挑戰7個四周跳，最終僅完成5個，且在勒茲四週跳（quad Lutz）落冰時出現踉蹌。

好在他後續表現穩健，最後仍以200.03分擊敗日本22歲新秀佐藤駿（194.86分），為美國鎖定奪冠所需的關鍵積分。

最終，美國以69分奪金，日本68分屈居銀牌，義大利則以60分獲得銅牌。

美國在2022年北京冬奧會後獲得團體賽金牌，原因是俄羅斯選手瓦莉娃（Kamila Valieva）因禁藥禁賽。

俄羅斯原本奪冠，但瓦莉娃的分數被扣除後降為銅牌，日本則遞補為銀牌。