冬奧︱烏克蘭鋼架雪車選手拒遵禁令 堅持戴紀念遇難者頭盔出賽 質疑奧委會雙重標準︱Yahoo

赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）(Photo by Al Bello/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】烏克蘭鋼架雪車運動員赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）表示，將無視國際奧委會（IOC）對其頭盔設計的禁令，在米蘭冬奧比賽期間繼續佩戴印有多名在戰事中喪生運動員肖像的頭盔。他直言「有些事情比體育更重要」，強調不會背棄已犧牲的同胞。

奧委會倡改戴黑色臂章

綜合外媒報道， 27 歲的赫拉斯克維奇早前在科爾蒂納丹佩佐的冬奧鋼架雪車訓練中，佩戴印有多名遇難烏克蘭運動員肖像的頭盔亮相。國際奧委會其後表示理解他悼念同行的心情，但認為該頭盔設計違反有關政治表述的指引，提出可在比賽時改戴黑色臂章作紀念。

赫拉斯克維奇在記者會上回應稱，即使面對禁令，仍會在比賽日繼續佩戴該頭盔。他說「如果國際奧委會背棄這些運動員，我不會背棄他們。」他接受訪問時表示，自己在過去數日均戴上該頭盔，之後亦會如此。「他們為此付出生命，正因如此，我今日才能站在奧運舞台。我不會背棄他們。」

頭盔上展示的運動員包括舉重選手 Alina Perehudova、拳擊手 Pavlo Ischenko、冰球員 Oleksiy Loginov、演員兼運動員 Ivan Kononenko、跳水運動員兼教練 Mykyta Kozubenko、射擊選手 Oleksiy Habarov 及舞蹈員 Daria Kurdel。

赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）(Photo by Federico Manoni/NurPhoto via Getty Images)

赫拉斯克維奇：不擔心會受制裁

國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，已收到烏克蘭奧委會正式申請，容許赫拉斯克維奇在比賽中佩戴「紀念頭盔」。亞當斯指出，奧運場地不得出現任何政治、宗教或種族宣傳，認為該頭盔設計違反相關指引，但願意破例讓他在比賽期間佩戴黑色臂章，以示悼念，形容此舉為「良好折衷方案」。

根據國際奧委會規定，如運動員未有遵守相關守則，事件將由所屬國家奧委會、國際單項體育總會及國際奧委會按個別情況評估及處理。赫拉斯克維奇則表示，自己並無違反規則，不擔心會受到制裁。

美國運動員曾展示已故父母的照片

烏克蘭奧委會發聲明指出，該頭盔旨在悼念在戰事中身亡或因全面戰爭成為受害者的烏克蘭運動員，設計符合安全要求及國際奧委會規定，亦不含廣告、政治口號或歧視元素，並已在官方訓練中確認符合既定標準。

赫拉斯克維奇又提到，美國花樣滑冰運動員 Maxim Naumov 曾展示已故父母的照片，質疑為何美國運動員可以，而烏克蘭運動員卻不獲允許，形容國際奧委會做法「虛偽」。