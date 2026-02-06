黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
冬奧︱跳台滑雪運動員疑陰莖注射透明質酸 換取寬鬆賽服增優勢 反禁藥組織擬調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】世界反禁藥組織（WADA）近期接獲一項極為罕見的指控，涉及冬季奧運會跳台滑雪運動員疑似透過在陰莖注射透明質酸，以改變比賽服飾的測量數據，令在比賽中取得技術優勢。
挪威團隊曾有類似事件被禁賽
綜合外媒報道，WADA主席班卡（Witold Banka）回應相關傳聞時表示，若有具體證據浮面，組織將會認真跟進。他強調，任何可能構成禁藥或違規的行為，都不會被忽視。
有關爭議被外界形容為「Penisgate」，背景與早前挪威滑雪跳台隊的服裝事件有關。去年，挪威兩名奧運獎牌得主 Marius Lindvik 及 Johann André Forfang 被揭在世界錦標賽期間，於比賽服裝的下體位置暗中改動縫線，令服裝尺寸增大，兩人最終被罰停賽 3 個月。
涉事的挪威隊教練團亦被處分，主教練、助教及一名工作人員因參與相關安排，被禁賽 18 個月。調查指出，較寬鬆的服裝可增加「翼展」效果，從而減低下降速度，提升飛行距離。
較寬鬆比賽服可減助力、增升力
學術研究曾指出，比賽服圓周每增加 2 厘米，阻力可減少約 4%，升力增加約 5%，相當於跳躍距離增加約 5.8 米。其後有指控稱，部分運動員在接受 3D 掃描量度服裝尺寸時，透過非常規方式短暫增加下體尺寸，以獲取較寬鬆的比賽服裝。
有醫生表示，注射透明質酸或其他物質，確有可能造成短暫的外觀改變，但該做法並無醫學需要，亦涉及健康風險。相關傳聞暫未有實質證據支持。
世界反禁藥組織行政總裁 Olivier Niggli 表示，若任何方法被證實危害運動員健康，並違反體育精神，委員會將研究是否納入禁制範圍。他稱，現階段未掌握具體細節，但若有確切資料出現，組織會按既定機制處理。
