冬奧︱跳台滑雪運動員疑陰莖注射透明質酸 換取寬鬆賽服增優勢 反禁藥組織擬調查︱Yahoo

Germany's Felix Hoffmann launches himself for a jump during the men's ski jumping normal hill training of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Predazzo Ski Jumping Stadium in Predazzo (Val di Fiemme), on February 5, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】世界反禁藥組織（WADA）近期接獲一項極為罕見的指控，涉及冬季奧運會跳台滑雪運動員疑似透過在陰莖注射透明質酸，以改變比賽服飾的測量數據，令在比賽中取得技術優勢。

挪威團隊曾有類似事件被禁賽

綜合外媒報道，WADA主席班卡（Witold Banka）回應相關傳聞時表示，若有具體證據浮面，組織將會認真跟進。他強調，任何可能構成禁藥或違規的行為，都不會被忽視。

有關爭議被外界形容為「Penisgate」，背景與早前挪威滑雪跳台隊的服裝事件有關。去年，挪威兩名奧運獎牌得主 Marius Lindvik 及 Johann André Forfang 被揭在世界錦標賽期間，於比賽服裝的下體位置暗中改動縫線，令服裝尺寸增大，兩人最終被罰停賽 3 個月。

涉事的挪威隊教練團亦被處分，主教練、助教及一名工作人員因參與相關安排，被禁賽 18 個月。調查指出，較寬鬆的服裝可增加「翼展」效果，從而減低下降速度，提升飛行距離。

比賽服圓周每增加 2 厘米，阻力可減少約 4%，升力增加約 5%，相當於跳躍距離增加約 5.8 米。(Photo by Tobias SCHWARZ / AFP via Getty Images)

較寬鬆比賽服可減助力、增升力

學術研究曾指出，比賽服圓周每增加 2 厘米，阻力可減少約 4%，升力增加約 5%，相當於跳躍距離增加約 5.8 米。其後有指控稱，部分運動員在接受 3D 掃描量度服裝尺寸時，透過非常規方式短暫增加下體尺寸，以獲取較寬鬆的比賽服裝。

有醫生表示，注射透明質酸或其他物質，確有可能造成短暫的外觀改變，但該做法並無醫學需要，亦涉及健康風險。相關傳聞暫未有實質證據支持。

世界反禁藥組織行政總裁 Olivier Niggli 表示，若任何方法被證實危害運動員健康，並違反體育精神，委員會將研究是否納入禁制範圍。他稱，現階段未掌握具體細節，但若有確切資料出現，組織會按既定機制處理。