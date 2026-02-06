焦點

黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑

冬奧︱跳台滑雪運動員疑陰莖注射透明質酸 換取寬鬆賽服增優勢 反禁藥組織擬調查︱Yahoo

Germany's Felix Hoffmann launches himself for a jump during the men's ski jumping normal hill training of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Predazzo Ski Jumping Stadium in Predazzo (Val di Fiemme), on February 5, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】世界反禁藥組織（WADA）近期接獲一項極為罕見的指控，涉及冬季奧運會跳台滑雪運動員疑似透過在陰莖注射透明質酸，以改變比賽服飾的測量數據，令在比賽中取得技術優勢。

挪威團隊曾有類似事件被禁賽

綜合外媒報道，WADA主席班卡（Witold Banka）回應相關傳聞時表示，若有具體證據浮面，組織將會認真跟進。他強調，任何可能構成禁藥或違規的行為，都不會被忽視。

有關爭議被外界形容為「Penisgate」，背景與早前挪威滑雪跳台隊的服裝事件有關。去年，挪威兩名奧運獎牌得主 Marius Lindvik 及 Johann André Forfang 被揭在世界錦標賽期間，於比賽服裝的下體位置暗中改動縫線，令服裝尺寸增大，兩人最終被罰停賽 3 個月。

涉事的挪威隊教練團亦被處分，主教練、助教及一名工作人員因參與相關安排，被禁賽 18 個月。調查指出，較寬鬆的服裝可增加「翼展」效果，從而減低下降速度，提升飛行距離。

比賽服圓周每增加 2 厘米，阻力可減少約 4%，升力增加約 5%，相當於跳躍距離增加約 5.8 米。(Photo by Tobias SCHWARZ / AFP via Getty Images)

較寬鬆比賽服可減助力、增升力

學術研究曾指出，比賽服圓周每增加 2 厘米，阻力可減少約 4%，升力增加約 5%，相當於跳躍距離增加約 5.8 米。其後有指控稱，部分運動員在接受 3D 掃描量度服裝尺寸時，透過非常規方式短暫增加下體尺寸，以獲取較寬鬆的比賽服裝。

有醫生表示，注射透明質酸或其他物質，確有可能造成短暫的外觀改變，但該做法並無醫學需要，亦涉及健康風險。相關傳聞暫未有實質證據支持。

世界反禁藥組織行政總裁 Olivier Niggli 表示，若任何方法被證實危害運動員健康，並違反體育精神，委員會將研究是否納入禁制範圍。他稱，現階段未掌握具體細節，但若有確切資料出現，組織會按既定機制處理。

佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片

內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 小時前
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」

英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外

Yahoo娛樂圈 ・ 2 小時前
鍾柔美扮A0終認衰　網民唔收貨：個名已經臭晒

【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢

東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住

現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。

Yahoo Food ・ 1 天前
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看

誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！

Yahoo Style ・ 11 小時前
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！　母子澳洲購物如姊弟

近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。

姊妹淘 ・ 1 天前
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）

消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。

Yahoo Food ・ 8 小時前
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕　涉嫌起底罪｜Yahoo

去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質

現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 小時前
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多

曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。

Yahoo娛樂圈 ・ 6 小時前
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）

就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！

Yahoo著數 ・ 4 小時前
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大

現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
燒賣被指藏1.5cm生鏽針　女子脷底遭刺穿爆血　生產商職員稱「買咗保險」　食環：已下架｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！

三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。

Japhub日本集合 ・ 2 小時前
巴士安全帶︱政府刊憲廢除規定 將展開公眾諮詢　陳美寶：將重新全面檢討︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府今日（6 日）刊憲，修訂《道路交通（安全裝備）規例》，廢除有關巴士乘客座位必須配備安全帶的規定。

Yahoo新聞 ・ 5 小時前
45歲陳冠希美國被捕獲新造型網民反應不一：斷崖式變馬里奥叔叔嗎

現年45歲嘅陳冠希（Edison）初出道時集「型英帥靚正」於一身，加上識得著潮牌打扮，成功迷倒一眾少女，不過喺2008年艷照事件後，形象直插谷底，漸漸減少幕前工作。自從2017年與秦舒培結婚後，佢選擇退隱娛樂圈，一家三口長居美國，專注潮流品牌生意及照顧家庭。近年陳冠希不時喺街頭被野生捕獲，不過網民都將焦點放喺佢嘅顏值上。

Yahoo娛樂圈 ・ 3 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限06/02）

萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送李錦記頭道原釀頭抽500ML 2支；精選沐浴產品買1送1；高露潔指定牙膏買4件送Monchhichi真空玻璃內膽1.3公升水壺 + 不鏽鋼食物壺500毫升；精選面膜及眼膜產品買2送1；精選護膚產品、精選身體及唇部護理產品、精選低敏護膚產品買2件75折；精選G-NiiB益生菌買2件9折；精選保健產品、精選西式保健產品、精選中式保健產品買3送1；精選防脫育髮產品、精選日韓頭髮護理產品買第2件半價；精選呂RYO頭髮護理產品買2送1；買健康產品滿$488送$60現金優惠券；買靈芝、蟲草產品滿$688送$100現金優惠券；買頭髮護理及染髮產品滿$150送$50現金優惠券；買糖果小食滿$150送$20現金優惠券！

Yahoo著數 ・ 10 小時前
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿

吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。

Yahoo Style ・ 12 小時前
申請自訂車牌「YUT G0R」被拒　市民提司法覆核　引運輸署指影射首長

有市民申請自訂車牌「YUT G0R」，但運輸署指「影射某政府部門首長之俗稱」，令人推論車輛代表公共機構或政府部門，因而拒絕。市民入稟高院提出司法覆核，要求推翻決定。

法庭線 ・ 1 天前