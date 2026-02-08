黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
冬奧開幕美麗神顏畫面，里安納度意大利女友Vittoria Ceretti擔任傳旗手，穿起Armani時尚套裝意義重大
冬奧2026｜第25屆冬季奧林匹克運動會在2月6至22日，選在「時尚之都」米蘭舉行。開幕禮當晚的畫面美得令人感動，由意大利神顏超模Vittoria Ceretti擔任傳遞國旗給儀仗隊的角色，捧著意大利國旗，並與60位模特兒進場。眾人所穿的都是Armani的服裝，向已故時裝大師Giorgio Armani致敬，Vittoria Ceretti身穿的白色波紋光澤服裝也意義重大，整個儀式與畫面都令人印象深刻，都在創造歷史性畫面。
現年27歲的意大利超模Vittoria Ceretti，身高五尺十，14歲時參加頂尖模特兒公司Elite舉辦的Elite Model Look比賽，最後成功擠身決賽。入行超過10年，Vittoria的標誌性五官已深入民心，也擁有豐富的天橋經驗，曾為多個一線品牌走時裝大騷，包括Alexander McQueen、Celine、Prada、Louis Vuitton、Burberry、Chanel、 Christian Dior、Yves Saint Laurent等，也多次登上世界各地《Vogue》的封面。
這次她代表意大利在冬奧開幕禮上擔任傳遞國旗的重要角色，穿的是Armani Privé訂製禮服，以標誌性的波紋光澤材質製成。高領、長袖以及長裙設計，令人回想到2006年意大利超模，後來成為了法國第一夫人的Carla Bruni，那時她擔任意大利杜林冬季奧運遞旗手，也是穿起Armani的高訂。這相隔20年的畫面，別具傳承意義。
場內60位模特兒也是穿起Giorgio Armani的設計。紅、白、綠的設計，代表著意大利國旗顏色，同時亦向在去年9月已故的Giorgio Armani意大利時裝設計大師致敬，亦向意大利的時尚致敬。
22歲谷愛凌成冬奧2026焦點，備受爭議的體壇新星的堅定金句：落地當刻，我自覺是世上最強
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
特朗普轉發奧巴馬夫婦猿猴影片 涉種族歧視罕有刪貼文 稱職員疏忽拒絕道歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日捲入一段具爭議性的短片風波。該段影片早前在特朗普的社交平台帳戶轉發，其後已被刪除，內容將前總統奧巴馬及前第一夫人米歇爾的面孔合成至卡通猴子身上，配以歌曲《The Lion Sleeps Tonight》，被批評涉及種族歧視。特朗普表示，自己不會就事件道歉，並將責任歸咎於一名助手。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
日本大選：高市早苗的政治豪賭結果即將揭曉
Reuters 日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。 日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。 這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。 ...
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因