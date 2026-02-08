冬奧開幕美麗神顏畫面，里安納度意大利女友Vittoria Ceretti擔任傳旗手，穿起Armani時尚套裝意義重大

冬奧開幕美麗神顏畫面，里安納度意大利女友 Vittoria Ceretti 擔任傳旗手，穿起Armani時尚套裝意義重大

冬奧2026｜第25屆冬季奧林匹克運動會在2月6至22日，選在「時尚之都」米蘭舉行。開幕禮當晚的畫面美得令人感動，由意大利神顏超模Vittoria Ceretti擔任傳遞國旗給儀仗隊的角色，捧著意大利國旗，並與60位模特兒進場。眾人所穿的都是Armani的服裝，向已故時裝大師Giorgio Armani致敬，Vittoria Ceretti身穿的白色波紋光澤服裝也意義重大，整個儀式與畫面都令人印象深刻，都在創造歷史性畫面。

（ Getty Images ）

（Getty Images）

（Getty Images）

現年27歲的意大利超模Vittoria Ceretti，身高五尺十，14歲時參加頂尖模特兒公司Elite舉辦的Elite Model Look比賽，最後成功擠身決賽。入行超過10年，Vittoria的標誌性五官已深入民心，也擁有豐富的天橋經驗，曾為多個一線品牌走時裝大騷，包括Alexander McQueen、Celine、Prada、Louis Vuitton、Burberry、Chanel、 Christian Dior、Yves Saint Laurent等，也多次登上世界各地《Vogue》的封面。

（Getty Images）

這次她代表意大利在冬奧開幕禮上擔任傳遞國旗的重要角色，穿的是Armani Privé訂製禮服，以標誌性的波紋光澤材質製成。高領、長袖以及長裙設計，令人回想到2006年意大利超模，後來成為了法國第一夫人的Carla Bruni，那時她擔任意大利杜林冬季奧運遞旗手，也是穿起Armani的高訂。這相隔20年的畫面，別具傳承意義。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

場內60位模特兒也是穿起Giorgio Armani的設計。紅、白、綠的設計，代表著意大利國旗顏色，同時亦向在去年9月已故的Giorgio Armani意大利時裝設計大師致敬，亦向意大利的時尚致敬。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

