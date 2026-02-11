冬季奧運2026︱必追蹤人氣男運動員！超帥中國短道競速滑冰選手、185cm法國花式滑冰美男

今屆冬季奧運已經展開，不少比賽已經進行得如火如荼，不少人氣男運動員更引起不少網民的熱烈討論，不知道大家已經追蹤了他們的Instagram了嗎？





短道競速滑冰選手 - 劉少昂

中國短道競速滑冰選手劉少昂，27歲（1998年3月13日生），身高182公分，IG @liushaoang 記錄金牌時刻與日常訓練。作為亞洲代表，他的內容充滿速度與堅韌精神。

花式滑冰冰舞運動員 - Guillaume Cizeron

法國花式滑冰冰舞運動員Guillaume Cizeron，生日1994年11月12日，今年31歲，身高185公分，他的優雅滑姿和修長身材讓人聯想到王子般存在。 IG上充滿與搭檔的甜蜜訓練照，完美詮釋浪漫與專業的平衡。





高山滑雪運動員 - Marco Odermatt

瑞士男子高山滑雪運動員Marco Odermatt，1997年10月8日出生、28歲，身高183公分，是世界冠軍級好手，在陡峭雪道上展現無敵速度。他的IG記錄極限挑戰與幕後故事，充滿陽剛力量與勵志能量。





短道速滑運動員 - Shin Dong Min

韓國短道速滑運動員Shin Dong Min，才20歲（2005年2月22日生），身高175公分，青春活力在冰上飛馳，成為新生代焦點。IG分享賽後可愛自拍和訓練日常，讓粉絲感受到年輕運動員的純真魅力。





自由式滑雪運動員 - Alex Hall

美國自由式滑雪運動員Alex Hall，27歲（1998年9月21日生），193公分巨星身高讓空中特技更震撼人心。他的IG滿載瘋狂跳躍瞬間，適合愛極限運動的觀眾追蹤。





男子花式滑冰選手 - 車俊煥

韓國男子花式滑冰選手車俊煥，24歲（2001年10月21日生），身高180公分，高挑身形帶來藝術級表演風格。IG捕捉優美旋轉與賽場英姿，展現韓流運動員的帥氣一面的同時，也透露出溫暖個性。





男子單板滑雪運動員 - Scotty James

澳洲男子單板滑雪運動員Scotty James，31歲（1994年7月6日生），身高185公分，帶來陽光海灘混搭雪上冒險的獨特風格。他的IG像旅行日誌，融合運動與生活樂趣。





自由式滑雪運動員 - Mac Forehand

美國自由式滑雪運動員Mac Forehand，24歲（2001年8月4日生），身高173公分，以靈活身手聞名滑雪圈。IG @macforehand 分享街頭風格滑雪，展現年輕創意與活力。





職業滑雪運動員 - Marcus Kleveland

挪威職業滑雪運動員Marcus Kleveland，26歲（1999年4月25日生），身高172公分，北歐冷峻帥氣在雪道上大放異彩。他的IG聚焦專業特技與北歐生活美學。





高山滑雪運動員 - Giovanni Franzoni

意大利男子高山滑雪運動員Giovanni Franzoni，24歲（2001年3月30日生），IG @giofranzi 展現肌肉線條與速度結合的完美體態。作為地主國新星，他的內容讓冬奧增添本土熱血氛圍。



