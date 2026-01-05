冬季季候風將殺到 明早市區最低12°C 周三周四持續寒冷

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
天氣｜今明兩日稍暖 最高19度 周二一晚急降7度
東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文預測，今日(4日)本港大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎14至19度之間。吹和緩東至東北風。天文台又指，預料一股季候風補充會在星期一稍後抵達廣東沿岸，本周中期該區天氣轉冷，本周二(6日)將一晚降7度，周三早上最低僅12度，市民記得穿衣保暖。am730 ・ 1 天前
天氣｜冬季季候風今日稍後漸影響本港 周三市區最低氣溫 11 度｜Yahoo
天文台今早（5 日）發「特別天氣提示」，指冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區，本港晚間天氣轉冷，明日（6 日）早上市區最低氣溫會在 12 度左右。Yahoo新聞 ・ 44 分鐘前
東北季候風抵港 明晚氣溫急降7度
天文台表示，預料一股季候風將於今日(5日)稍後抵達廣東沿岸，本港今日氣溫稍為下跌，介乎13至19度，早上相當清涼。天文台預測，本周中期華南沿岸天氣轉冷，明日(6日)晚間氣溫將急降7度，周三清晨最低僅12度，提醒市民注意保暖。 明晚急降 周三清晨寒冷 天文台指出，明日氣溫介乎13至19度，早上清涼，但晚間將急am730 ・ 8 小時前
天氣｜公院急症室加價首周末 求診人數不算多 天文台：下周中期市區最低12度(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】天文台早上錄得最低氣溫攝氏11.4度，是入冬以來最低紀錄。而踏入冬季流感高峰期，感染率上升，不過公立醫院急症室加價後的首個周末，早上求診人數不算多。 元旦後的首個周末天氣轉冷，廣華醫院急症室早上候診的人不多。早上10時左右，次緊急及非緊急的輪候時間約半小時至1.5小時。醫管局早前指，推行收費改革首日，18間公立醫院的急症室共接收了3888名病人，較去年元旦日減少約兩成半，第二日截至下午二時就有2329名病人，較去年同期少三成。而早上在尖沙咀海傍，天空萬里無雲、陽光普照，但都抵擋不住冬季季候風，市民紛紛出動大衣、羽絨禦寒。馮小姐：「很冷啊，因為我住離島那邊，今早起床覺得只有七、八度。因為有風，很大風，我平日都不帶帽。」動一下手腳可能都有幫助。Michelle：「覺得香港沒甚麼機會穿大褸，覺得有一些凍，今天便穿了一件，但其實都有些暖。有些凍，但今日沒有甚麼風，昨天的風大一些。」泰國遊客John：「很好，因為我們從泰國過來，泰國很熱的，但香港是冷的。」天文台指，乾燥的東北季候風影響廣東沿岸，本港早上寒冷，觀塘及深水埗最低只有9.8度，新界再低一兩度，元朗、大埔約8度，大帽山低now.com 新聞 ・ 1 天前
短吻果蝠闖校園 嘉道理農場三週接3宗求助個案 涉約30隻部分有受傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港有20多種蝙蝠，均受野生動物保護條例保護。其中短吻果蝠眼睛大大，樣子猶如小狗，在香港很常見，晝伏夜出，擔任種子和花粉傳播者的角色。嘉道理農場暨植物園今（3 日）在 FB 發文指，近日接獲三宗短吻果蝠進入校園求助個案，相信與附近的私人屋苑修樹有關。Yahoo新聞 ・ 1 天前
嘉道理農場三週接獲三宗短吻果蝠入校園 30隻短吻蝠部份受傷 專家提醒屬受保護野生動物
【動物專訊】短吻果蝠是本港常見果蝠，擁有大眼睛，樣子猶如小狗，又叫「犬蝠」。嘉道理農場暨植物園表示，其野生動物拯救中心在過去三週接獲三宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案，當中牽涉大概30隻短吻果蝠，部份更有受傷的情況。專家呼籲短吻果蝙是受野生動物保護條例保護，應避免驚擾他們。 翻查紀錄後，嘉道理農場發現其中兩宗求助個案位於同一地點，為兩所相鄰的學校，團隊到場勘察後發現校內雖沒有短吻果蝠常棲息的蒲葵樹，但在附近的一個私人屋苑內發現到三棵被大幅度修剪的蒲葵樹，相信那些短吻果蝠因為修樹而失去家園，導致需要在附近建築物尋找臨時安身之所。 蒲葵這種植物是短吻果蝠的家，一般而言，短吻果蝠日間都會留在蒲葵葉下休息，黃昏至晚上才會外出活動，專家相信蒲葵樹被修剪時，他們仍然在樹下休息，因突然被驚醒，才慌忙逃走。 嘉道理農場強調，所有蝙蝠，包括短吻果蝠都是受野生動物保護條例保護，任何騷擾、驚擾、破壞棲息地，導致動物受傷的行為均屬犯法。如果在修剪植物時，發現任何野生動物如雀鳥及蝙蝠正在棲息，應避免修剪而驚擾他們。 如發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內怎麼辦？嘉道理指請讓蝙蝠留在原處，並確保他們有空間離開香港動物報 ・ 1 天前
早晨天氣節目(01月04日上午7時) - 學術主任李智鴻
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
丹麥沃旭能源就美國政府暫停東海岸大型海上風電項目提出訴訟
丹麥能源公司沃旭能源,正就美國政府暫停東海岸大型海上風電項目提出訴訟。沃旭能源與天豐新能源在美國東岸,正建設五個大型海上風電項目,但上月美國政府以國家安全為由,暫停有關總值50億美元的項目。美國總統特朗普曾表示,風力渦輪機醜陋、成本高昂,且效率低下。沃旭能源發表的聲明指出,項目已完成約87%,原計劃最快本月開始發電。 (BC)#丹麥沃旭能源 #美股infocast ・ 1 天前
54歲陳松伶「松松姐姐」下巴尖尖亮相萬千星輝頒獎禮！「美魔女」半年甩肉20kg，減肥靠3招變纖瘦體態
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，大家關注獎項花落誰家之餘，頒獎嘉賓亦見回不少熟悉面孔，當中有就來做演唱會的陳松伶與米雪同台做頒獎嘉賓。「松松姐姐」下巴尖尖狀態大勇亮相，原來她下了不少苦工減肥，分享在半年裡減走20kg，以熟齡體態保養逆齡外貌與身材，瞬間引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 46 分鐘前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 1 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
林明禎目睹幼弟結婚感動落淚：一定要幸福 網民催婚：幾時到妳？
35歲「大馬女神」林明禎繼前年三弟結婚後，最年幼的弟弟亦於前日（1月3日）結婚，林明禎在社交平台上載片段，當她目睹弟弟行禮時忍不住感動落淚，向一對新人送上深深的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 分鐘前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 2 小時前
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
Luis JAIMES / AFP via Getty Image位於加拉加斯的軍事設施富埃爾特·蒂烏納（Fuerte Tiuna）是遭到攻擊的目標之一。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。 特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。 委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。 美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。 https://www.BBC News 中文 ・ 1 天前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 8 小時前
35歲張曦雯萬千星輝頒獎典禮紅地毯Deep V加美背性感亮相！23吋螞蟻腰身段全靠「長短棍餐單」維持纖瘦身型
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日完美落幕。紅地毯盛況當中，張曦雯（Kelly）以黑色Deep V加露背晚裝示人。張曦雯以Deep V開至肚臍的晚裝踏上紅地毯，角逐最佳女主角，令身旁與她同行的男藝員都不敢亂望。Yahoo Style HK ・ 22 分鐘前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 18 小時前
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。Yahoo Style HK ・ 3 小時前