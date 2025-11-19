冬季外遊必備！保暖易襯外套7大推介 必入手打卡風格復古燈芯絨外套/日本製古著風衣/中式復古圓領羽絨

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

冬季外遊必備！精選Pinkoi保暖易襯外套7大推介 必入手打卡風格復古燈芯絨外套/日本製古著風衣/中式復古圓領羽絨

冬季來臨，又到了規劃外遊的好時機，無論是到日韓賞雪、歐洲感受聖誕氣氛，還是到台灣享受溫暖冬日，一件保暖又有個性的外套絕對是旅行必備單品。Pinkoi作為亞洲最大的跨境設計購物平台，匯聚來自台灣、日本、香港等地的獨立設計師品牌，提供與眾不同的冬季外套選擇。從日系復古風格到新中式設計、從輕便羽絨到溫暖羊毛大褸，應有盡有。今次精選7款極具特色的冬季外套，讓你在旅途中既溫暖又能展現個人風格。

保暖易襯外套1. Sora-1730巴恩風長款毛領羽絨服

由Sora設計的巴恩風長款毛領羽絨服，整體運用兩種不同的毛絨材質：環保仿兔毛領自帶層次感，毛絨長短由淺入深，生動而顯貴；立起領口穿著，更添帥氣氣場，在硬朗輪廓中保留溫柔質感。袖口選用顆粒感羊羔毛，耐磨耐穿，勾勒出率性干練的巴恩風調性。內里復合填充，輕盈保暖、擋風不臃腫，輕鬆應對寒冷。外套提供兩種顏色選擇，讓你根據個人風格喜好挑選。​外套特別適合喜歡oversize寬鬆風格、追求舒適與時尚兼備的女生。

Sora-1730巴恩風長款毛領羽絨服

價錢：$1,010.7

SHOP NOW

Sora-1730巴恩風長款毛領羽絨服

環保仿兔毛領自帶層次感，毛絨長短由淺入深，生動而顯貴。

立起領口穿著，更添帥氣氣場，在硬朗輪廓中保留溫柔質感。

保暖易襯外套2. Odd Maker復古燈芯絨加厚保暖外套

這款冬季燈芯絨外套採用加厚設計，提供充足的保暖效果，復古的燈芯絨面料觸感柔軟舒適，同時帶有濃厚的懷舊氛圍。外套設計保留了70至90年代的經典元素，配合現代剪裁，既有復古情懷又不失時尚感。寬鬆的版型適合各種身型，無論配搭牛仔褲、長裙還是運動褲都非常好看。外套採用優質棉料製作，透氣性佳，長時間穿著也不會感到悶熱。雙排扣設計增添復古韻味，同時提供更好的防風保暖效果。多個口袋設計方便存放隨身物品，實用性十足。

Odd Maker復古燈芯絨加厚保暖外套

價錢：$532.3

SHOP NOW

Odd Maker復古燈芯絨加厚保暖外套

外套設計保留了70至90年代的經典元素，配合現代剪裁，既有復古情懷又不失時尚感。

寬鬆的版型適合各種身型，無論配搭牛仔褲、長裙還是運動褲都非常好看。

保暖易襯外套3. 淺藍灰雙面羊毛呢帶帽短外套

這款雙面羊毛大褸是Pinkoi上的經典款式，採用70%羊毛配30%聚酯纖維製作，提供天然的保暖效果和舒適觸感。雙面設計讓你可以根據不同場合和心情選擇穿法，一衣兩穿極具實用性和趣味性。外套沒有複雜的裝飾，以簡潔流暢的線條勾勒出簡約優雅的風格，非常符合現代都市女性的審美。立體的直線設計展現俐落氣質，無論是商務出差還是休閒旅行都很適合。

淺藍灰雙面羊毛呢帶帽短外套

價錢：$605.3

SHOP NOW

淺藍灰雙面羊毛呢帶帽短外套

雙面設計讓你可以根據不同場合和心情選擇穿法，一衣兩穿極具實用性和趣味性。

外套沒有複雜的裝飾，以簡潔流暢的線條勾勒出簡約優雅的風格，非常符合現代都市女性的審美。

保暖易襯外套4. NaSuBi Vintage寬大輪廓經典版型日本製古著風衣

日本製造的品質保證讓人安心，精緻的車工和細節處理展現職人精神。風衣設計既能防風又不會過於厚重，適合秋冬季節穿著。外套長度適中，無論是通勤、約會還是旅行都非常合適。這款外套帶有濃厚的vintage復古風情，適合喜歡日系穿搭、追求成熟優雅氣質的女生。

NaSuBi Vintage寬大輪廓經典版型日本製古著風衣

價錢：$819.5

SHOP NOW

NaSuBi Vintage寬大輪廓經典版型日本製古著風衣

外套長度適中，無論是通勤、約會還是旅行都非常合適。

這款外套帶有濃厚的vintage復古風情，適合喜歡日系穿搭、追求成熟優雅氣質的女生。

保暖易襯外套5. 中式復古花朵盤扣棉襖外套

喜歡日劇、日漫的fans一定對這樣的和風半纏棉襖很熟悉，這款設計配合復古氣質，展現獨特的東方美學。選用了秋冬外套常用的厚實編織物料，落肩設計配合弧形剪裁，線條優雅流暢，修飾肩膀線條的同時提供舒適的穿著體驗。短版設計長度適中，無論配搭長裙還是長褲都非常好看，展現層次感。

中式復古花朵盤扣棉襖外套

價錢：$536.8

SHOP NOW

中式復古花朵盤扣棉襖外套

選用了秋冬外套常用的厚實編織物料，落肩設計配合弧形剪裁。

短版設計長度適中，無論配搭長裙還是長褲都非常好看，展現層次感。

保暖易襯外套6. odd maker葫蘆絎線短款羽絨服

這款odd maker葫蘆絎線短款羽絨服，寬鬆的版型提供舒適的穿著體驗，但要注意如果在外套內穿著過多衣物可能會顯得有點臃腫，建議配搭薄上衣或T恤即可。外套的棉質外層觸感舒適，填充物提供足夠的保暖效果。外套設計百搭實用，無論是日常上班、週末外出還是旅行都很適合。

odd maker葫蘆絎線短款羽絨服

價錢：$767

SHOP NOW

odd maker葫蘆絎線短款羽絨服

外套的棉質外層觸感舒適，填充物提供足夠的保暖效果。

外套設計百搭實用，無論是日常上班、週末外出還是旅行都很適合。

保暖易襯外套7. 新中式復古圓領羽絨服

這款新中式復古圓領羽絨服，完美融合傳統中式美學與現代設計，是Pinkoi上極受歡迎的冬季單品。外套採用90%鴨絨填充重，提供極致保暖效果，即使在零下溫度也能保持溫暖舒適。外層100%匹馬棉，具防風防水性能，在多變天氣下也能安心穿著。

新中式復古圓領羽絨服

價錢：$2,163.9

SHOP NOW

新中式復古圓領羽絨服

外套採用90%鴨絨填充重，提供極致保暖效果。

外層100% 匹馬棉，防風防水性能出色，在多變天氣下也能安心穿著。

