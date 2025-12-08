Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

冬季敏感肌必看5大「零成本」急救法！極速退紅、保濕抗敏全攻略 8款高人氣敏感肌精華低至25折

一到冬季，肌膚屏障便會變得脆弱，特別是本身就是敏感肌的人，乾燥、痕癢及敏感問題便會接踵而來。事實上，這是肌膚發出的「求救信號」，提醒你是時候穩定膚況，重整護膚流程。然而，「冬季護膚」並不是要你一夜之間改變護膚習慣，而是調整用量與次序，幫助肌膚慢慢適應環境變化。

冬季敏感肌急救法1： 轉用弱酸性洗面奶

好的冬季護膚法一定由潔面開始調整，秋冬時天氣變得乾燥，皮脂分泌與夏天不同，如果仍然沿用清潔力過強、偏鹼性的洗面產品，很容易把皮膚表面的保護油脂洗走，令肌膚屏障受損。日常潔面應以溫和和接近皮膚天然弱酸性的洗面奶為主，沖洗後不會感到緊繃才算及格。

圖片來源：getty images

冬季敏感肌急救法2：靈活調整護膚品用量

皮膚真正需要的是穩定而有效的護膚成分，例如透明質酸、輔酵素Q10、神經醯胺等，是維持肌膚運作的基本營養，四季都離不開它們。所以，當季節改變時，真正要微調的是使用方法、塗抹層次與份量比例，例如在天氣轉涼時增加保濕精華的用量，縮短洗臉與上護膚品之間的時間，或是在晚間護膚時多搽一些鎖水面霜，讓相同的核心成分發揮更佳效果。

圖片來源：getty images

冬季敏感肌急救法3：混搭護膚油

如果明顯感到臉部長期乾燥，便是肌膚提醒你需要為肌膚增加適量油分。可選擇質地細緻的植物油，例如玫瑰果油、荷荷巴油、牛油果油或夏威夷果油，與面霜混合使用，既能加強滋潤，又不會造成毛孔阻塞。這些油分與皮脂結構較為相近，更容易與肌膚融合，同時有助柔軟角質，減少粗糙與乾裂。

圖片來源：getty images

冬季敏感肌急救法4：選用高濃度保濕精華

當氣溫開始下降，濕度減少時，皮膚流失水分的速度明顯變快，很多人會誤以為只要厚搽面霜就能解決乾燥，其實忽略了最重要的一步。潔面與爽膚後，應立即使用高水分保濕精華，再由乳液或面霜把水分鎖在表面。應選擇質感輕盈，容易吸收的保濕精華，能夠在數秒之內滲透肌膚，減輕因乾燥引起的痕癢，同時提升之後護膚步驟的吸收效果。

圖片來源：getty images

冬季敏感肌急救法5：嚴選無酒精配方

很多人習慣用帶酒精的爽膚水，覺得上臉時有即時清爽的感覺，但對於敏感肌或轉季期間的脆弱肌膚來說，這種刺激其實是隱形炸彈。酒精揮發的瞬間會帶走表面水分，令皮膚愈來愈緊繃，甚至誘發泛紅、微刺痛等不適症狀。爽膚水宜選擇不含酒精與額外香料的溫和配方，才能真正為敏感肌打下穩定基礎。

圖片來源：getty images

8款高人氣敏感肌精華推薦

轉季敏感肌精華推介1. La Roche-Posay B5修復強韌精華

65折優惠價：$258｜ 原價：$395

以高濃度維他命原B5為核心成分，主打舒緩、保濕與修護受損肌膚屏障，特別適合在換季時使用。配方同時加入HEPES及益菌相關萃取，有助溫和代謝老廢角質，維持肌膚平滑柔軟，並減少外在環境刺激帶來的不適。

SHOP NOW

La Roche-Posay B5修復強韌精華

轉季敏感肌精華推介2. ATORREGE AD+ 淨肌舒敏精華

價錢：$490

配方著重平衡水油與抑制細菌滋生，使用後可幫助減輕因肌膚不穩定而引起的紅腫、灼熱與痕癢感。對於在轉季期間皮膚忽然變得粗糙或在陽光曝曬、經期前後膚況特別不穩的人來說，這款精華有助肌膚恢復平衡，同時降低過敏機會，增強肌膚防禦力。

SHOP NOW

ATORREGE AD+ 淨肌舒敏精華

轉季敏感肌精華推介3. Skin Ceuticals 水合維他命B5精華

66折優惠價：$480｜ 原價：$725

透明質酸與維他命B5的雙重補濕組合為肌膚注入豐富水分之餘，同時鞏固屏障功能。長期使用能逐步改善暗啞，使肌膚呈現較通透的健康光澤。精華質地非常清爽，吸收速度快，作為轉季護膚的補水基底十分合適，讓敏感肌得到真正的水潤呵護。

SHOP NOW

Skin Ceuticals 水合維他命B5精華

轉季敏感肌精華推介4. EAU THERMALE AVENE 極速舒敏精華

價錢：$420

皇牌抗敏活泉水配合維他命原B5，再結合專利成分TRP-Regulin™，能在極短時間內紓緩敏感反應。當肌膚突然出現刺痛、發熱、發紅或乾燥脫皮，只需在清潔後厚搽一層，便能感受到明顯的降溫，並還原水嫩健康的膚質。它的水漾質地輕盈不黏膩，很快就能滲入肌膚底層，適合轉季期間當作日常穩膚精華，幫助肌膚重回健康狀態。

SHOP NOW

EAU THERMALE AVENE 極速舒敏精華

轉季敏感肌精華推介5. Abib 魚腥草鎮靜舒緩精華液

35折優惠價：$98｜ 原價：$280

以高比例魚腥草萃取為主角，對於修護容易泛紅、長小顆粒或粉刺的膚質尤其適合。這款精華還可溫和軟化老廢角質，協助調理油脂分泌，同時令毛孔看起來更細緻。配方中加入積雪草與薰衣草等舒緩成分，既能為肌膚補充水分，又能維持水油平衡，減少因乾燥與出油不均造成的粗糙與暗啞。

SHOP NOW

Abib 魚腥草鎮靜舒緩精華液

轉季敏感肌精華推介6. Sulwhasoo 第6代潤燥再生精華

25折優惠價：$45｜ 原價：$180

高比例天然成分配搭珍貴漢方植萃，由肌底提升肌膚活力。質地清透，延展性佳，上臉後迅速被吸收，不會留下黏膩感。適合作為日常精華，讓後續的護膚養分鋪路，達到緊緻柔膚的效果，重新喚醒肌膚彈性與透亮度。

SHOP NOW

Sulwhasoo 第6代潤燥再生精華

轉季敏感肌精華推介7. Shiseido Ultimune 第四代紅腰子 皇牌免疫力活膚精華

27折優惠價：$308｜ 原價：$1,160

配方中的Ultimune Complex成分可日夜不間斷地協助舒緩肌膚壓力，讓轉季時因溫差與乾燥而出現的細紋、暗啞與鬆弛情況得到改善。精華以微型膠囊包裹養分，能夠在塗抹時逐步釋放，幫助有效成分深入皮膚，同時保持清爽不厚重的膚感。長期使用有助提升肌膚穩定度，使敏感狀況不易反覆。

SHOP NOW

Shiseido Ultimune 第四代紅腰子 皇牌免疫力活膚精華

轉季敏感肌精華推介8. Estee Lauder 升級再⽣基因修復精華

34折優惠價：$528｜ 原價：$1,545

這款精華能夠迅速為皮膚注入水分，使膚質變得飽滿柔嫩，同時淡化乾燥細紋，提升光澤感與彈性。質地不含油分與香料，觸膚即融，非常適合希望兼顧初老修護的人使用，持續塗抹可見毛孔輪廓更細緻，整體肌膚變得更平滑透亮。

SHOP NOW

Estee Lauder 升級再⽣基因修復精華

