宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
冬季必學「精緻漫畫手」養成法！3款熱搜護手霜＋奢華手部護理帶你告別乾燥暗沉雞爪手
進入最容易手乾裂的季節，一雙看起來細緻柔嫩的「貴婦手」比任何飾品都加分。這次整理三個完全不同風格的冬季手部保養：CREED 的奢華級手部護理、Melvita 的花果系天然潤澤，以及 Caudalie 的法式優雅三入組，都是這季討論度最高、送禮自用都會大加分的手霜選擇。
CREED：大安旗艦店限定的20分鐘金萃奢潤手部護理，讓保養變成真正的儀式感
CREED於今年冬天全新推出的金萃奢潤身體系列，本來就以純淨成分、細膩質地和強烈香氛延伸聞名，而為了讓消費者能更深入體驗，這次它們還選在大安旗艦店推出全球獨家的「20分鐘金萃奢潤手部護理」—從溫熱敷布、香氣嗅吸到專業按摩節奏，完整把身體護理的高級感濃縮在一雙手上，完全是忙碌都市人的冬季小奢侈！護理中搭配含維他命 B3、角鯊烷、乳油木果油的金萃護手霜，不只修護乾燥，還能在掌心留下極有層次的香氛餘韻，精準呈現CREED 對「感官儀式」的高規格詮釋。
Melvita：玫瑰潤澤、花蜜修護、紅石榴豐潤三大明星香氛，把手部乾荒一次救回來
這季最熱門的歐系天然植萃一定是Melvita！它們把冬季三大人氣味道一次集結：玫瑰系列主打清新柔和、保濕不黏手；花蜜系列是厚潤舒緩路線，像是給乾裂手背做急救；紅石榴系列則帶一點果香奶昔感，搭配Omega-5的紅石榴果油，能讓雙手變得滑順又有光澤。三款護手霜都強調修護度、滋潤度與日常使用的便利性，瓶身也採用高比例回收材質製成，是今年小資女與學生族狂推的「最好入手的貴婦級護手霜」。
Caudalie：法式優雅護手霜3入組，白麝香、玫瑰、葡萄籽香味一次擁有
Caudalie於送禮季節推出的「法式優雅護手霜3入組」完全是交換禮物大熱門！組合內收錄經典明星的葡萄籽滋潤抗氧護手霜、限定香味的玫瑰香氛手霜與白麝香護手霜，每條都是30ml、質地清爽不黏，吸收速度快又帶細緻留香。配方高達98%天然純素，用葡萄籽油、乳木果油與酪梨油保護乾燥肌膚，對於指緣破皮、乾燥粗糙都很有感，是這季最能代表「法式細緻感」的實用手部禮盒。
看更多 CTWANT 文章
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
日本女生最愛的美容油TOP 3！ALBION黃金油被封「殿堂級萬用油」、LOA這款一登台狂賣2萬瓶、SABON光萃油升級成超人氣保濕神器！
聖誕禮物就要好玩又實用！今年最紅3大話題禮物：療癒拍拍燈、公益香皂、明星聯名面膜全都收
其他人也在看
《港樓》嘉湖山莊三房套單位508萬沽 原業主持貨10年賺逾六成
中原地產天水圍副分區營業經理何家樂表示，踏入12月，嘉湖山莊暫錄得3宗買賣成交，分別是2宗三房及1宗兩房。其中分行促成2期賞湖居5座中層B室成交，屬三房套房間隔，實用面積633平方呎，業主原本叫價550萬元，最新以508萬元成交，實用呎價8,025元。 何家樂指，原業主於2015年以312萬元購入，持貨10年，賬面獲利196萬元，單位升值約63%。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
女星168cm「體重驟降到49kg」出現嚴重副作用！為健康急增胖：絕不能低於50kg
女團SISTAR前成員昭宥近來因成功大幅減重，再度成為話題焦點。她在11月27日透過個人YouTube頻道《昭宥記SOYOUGI》公開最新身體數據與減重過程，坦言體重驟降後出現姿勢性低血壓惡化、頭暈等副作用，也讓粉絲相當擔心。姊妹淘 ・ 1 天前
Pantone 2026年度色「雲朵白」出爐！再見「摩卡慕絲」迎來令人身心放鬆、乾淨寧靜的雲朵白色
Pantone 2026年度色出爐，是有著靜謐之美的「雲朵白」（Cloud Dancer）。這高雅的中性色調，帶有輕盈通透的氣息，如同在喧囂世界中的一縷輕語，傳遞著平靜與安寧。「雲朵白」象徵著在重新發掘靜思價值的社會中，一股令人安撫的力量。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
背後真相曝光 楊冪澱粉照吃還不超過50公斤
[NOWnews今日新聞]39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
日本女生最愛的美容油TOP 3！ALBION黃金油被封「殿堂級萬用油」、LOA這款一登台狂賣2萬瓶、SABON光萃油升級成超人氣保濕神器！
ALBION｜殿堂級「黃金植萃全效精華油」再進化，質地更輕、亮度更高ALBION的黃金油長年在日本有著「殿堂級萬用美容油」的封號，今年升級後討論度更是爆衝！新版質地比以往更透亮、更親膚，擦上去像是把一層光灑在臉上，完全不挑膚質，乾肌能補水救急，油肌用起來也不會悶！升...styletc ・ 22 小時前
點心放題買一送二！陶源酒家120分鐘點心放題 人均$96任食筍尖鮮蝦餃/蟹籽燒賣皇 送原隻鮑魚灌湯餃
陶源酒家午市點心放題一向受歡迎，這裏有多款點心、甜品、 小食主食供應，款款都是廚師團隊精心主理，水準極高，除了任食原隻鮮蝦餃、鮮蝦燒賣，更有三色蟹粉小籠包、鮮蝦腐皮卷、奶皇千層糕等。而且預訂點心放題，每位再送原隻鮑魚灌湯餃，買一送二（買一位成人即送一位成人+一位小童）後人均只需$96，12月4日下午3時在KKday開搶，搶個位和茶友聚聚吧！Yahoo Food ・ 22 小時前
《港樓》元朗錦繡花園單號屋892萬沽 持貨21年升值2.6倍
中原地產，錦繡花園最新錄L段4街單號屋，單位建築面積850平方呎，實用面積848平方呎，3房連套房間隔，叫價900萬元，議價後以892萬元沽出，實用平均呎價約10,519元。買家為外區用家。 據了解，原業主則於2004年以246.5萬元買入單位，持貨21年，是次易手賬面獲利約645.5萬元，單位期內升值2.6倍。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
台灣好去處｜台灣恐龍樂園2026年1月登場 近5,000平方米 70隻巨型恐龍震撼現身 一秒置身侏羅紀世界
2026年1月17日，一場橫跨三疊紀、侏羅紀與白堊紀的史前探險即將在台北關渡碼頭登場。《恐龍大復活 關渡探險樂園》號稱北台灣首座戶外沉浸式恐龍主題樂園，佔地近5000平方米，展期長達400天，打造出如電影《侏羅紀世界》般的震撼場景。近70隻超擬真動態恐龍將在園區現身，讓大家一秒穿越回遠古時代。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
aespa寧寧同款Valentino手袋，復古刺繡很好看！DeVain超百搭腋下包要成為時尚寵兒
時尚圈新寵非它莫屬！Valentino Garavani DeVain腋下包，自亮相以來風靡全球，從明星穿搭到熱搜都能看見它的身影。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
《港樓》馬鞍山迎海．星灣御兩房戶708萬沽 原業主持貨11年微賺23萬
中原地產胡耀祖表示，馬鞍山迎海最新錄3期迎海．星灣御23座中層E室成交，單位實用面積498平方呎，兩房連儲物房間隔，業主原開價約730萬元，買家議價後以708萬元易手，實用平均呎價14,217元。 據了解，原業主於2014年以685萬元購入單位，持貨11年，是次轉手帳面獲利23萬元離場，單位期內升值約3.4%。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
大埔天鑽8座低層2房戶以$588萬沽出 貶值13.5% (另有本日最新成交)
大埔天鑽8座低層2房戶以$588萬沽出 貶值13.5% 中原地產 - 黃達雄經理表示，減息後不少買家加快入市，大埔天鑽最新錄8座低層H室，單位實用面積525平方呎，2房間隔，議價後以$588萬沽出，平均實用呎價約 $11200。 據了解，新買家為外區客，見價錢合預算，單位間隔合用，即決定購入單位自住。據了解，原業主於2019年以$680萬購入上址，持貨6年，現轉手賬面蝕$92萬離場，單位期內貶值13.5%。 延伸閱讀: 大埔 馬鞍山雅濤居1座低層3房套以$750萬易手 中原地產 - 胡耀祖經理表示，大市前景明朗，料本月二手交投活躍，馬鞍山雅濤居最新錄1座低層G室，建築面積935平方呎，實用面積702平方呎，3房連套房間隔，開價約$760萬，日前議價後以$750萬易手，實用平均呎價$10684。 中原地產 - 胡耀祖經理指，新買家為用家，見單位位置方便，價錢合理，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2008年以$350萬購入單位，持貨17年，是次轉手賬面獲利$400萬離場，單位期內升值約114%。 延伸閱讀: 雅濤居 馬鞍山 九肚山玖瓏山2座中層2房戶以$727萬易手 實用面積呎價約$128Hse.com ・ 21 小時前
4業主不遵從清拆令及修葺令 合共罰款逾29萬元
【on.cc東網專訊】4名業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的法定命令，12月3日在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共290,630元。on.cc 東網 ・ 2 小時前
素食餐廳推介2025｜15間必食素菜! 素食自助餐/純素Cafe/中式/米芝蓮推介
香港素食文化越趨盛行，開飯仔精選15間素食餐廳，遍及港九新界，有齊無肉、蛋奶素、五辛素嘅素食選擇。食素好處多，無論係中式素菜點心小炒、西式純素食Cafe、日式料理，定係異國菜或者素食Fine Dining，都適合追求健康環保或信教嘅茹素者。即睇最新香港素食餐廳指南：OpenRice開飯喇 ・ 5 小時前
尖沙咀美食｜「敘．小麵 姑蘇臻味」帶你品江南蘇州淡雅風情
位於尖沙咀K11 Art Mall的「敘．小麵 姑蘇臻味」，把蘇州菜的精細淡雅搬進香港鬧市，讓食客在鋼筋水泥間嚐到江南水鄉的清幽秀麗。 蘇菜源自魚米之鄉姑蘇，講求「精、細、雅、潔」，選新鮮食材如鰣魚、大閘蟹，用文火慢燉現炒，突出天然本味，遠離濃油赤醬的厚重，正合現代健康飲食潮流。 餐廳裝潢走蘇式摩登風，水鄉古鎮情懷撲面而來，從姑蘇空運的黃鱔、茭白等材料，炮製麵食、澆頭、點心，隨季節變換菜單，一年四季都有新鮮驚喜！ 30款小菜開啟江南畫卷 想快速入味蘇州風情，從冷熱澆頭入手最直接，餐廳備足30款，每款只需HK$19至49，以小碟上桌，輕鬆share。 湯底推介老雞白湯，用雞鴨黃鱔螺螄慢熬，澄澈鮮香不膩，配細白彈牙的陽春麵，無論選豬骨紅湯或白湯，都像一幅江南水墨畫，柔韌麵條吸滿湯韻，清雅沁心。 廚師現炒現做，用蔥薑蒜天然去腥，調味恰到好處，讓蓮藕筍芹、笋菌山簌等素菜層次分明，食後輕盈不脹氣。 大閘蟹三重奏：清蒸、蟹粉春卷、熟醉全攻略 蟹季來襲，陽澄湖大閘蟹是必點主角，每隻5.5兩清蒸最純樸，殼青毛黃腿有力，蒸後蟹膏綿密蟹肉鮮甜，直擊江南湖鮮滋味。...men’s Reads ・ 12 小時前
《港樓》宇晴軒中層套三房戶948萬沽 單位22年升值逾2.6倍
中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，中原最新促成一宗宇晴軒成交，單位為5座中層H室，實用面積602平方呎，採三房套房間隔，單位座向西方，享內園景，業主原先叫價980萬元，現降價32萬元，以948萬元沽出，折合實用呎價15,748元。 據了解，原業主於2003年10月以257萬元購入單位，持貨22年，是次沽出單位賬面可獲利691萬元離場，單位期內升值逾2.6倍。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
【惠康】網購店取限時全單88折、雙12至激抵優惠（05/12-01/01）
惠康及Market Place網店於12月5日至2026年1月1日推出獨家優惠，選用網購店取購物即享全單88折，顧客只需於指定頁面領取電子優惠券即可享有優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
《港樓》鑽石山星河明居三房套850萬易手 呎價約1.43萬
中原地產中九龍傲雲峰分行區域營業經理楊詠滔表示，中原最新促成一宗鑽石山星河明居成交，單位為A座中低層6室，實用面積593平方呎，建築面積751平方呎，採三房套房間隔，單位座向北方，外望開揚翠綠山景，最新以850萬元沽出，平均實用呎價14,334元。 據悉，新買家見單位裝修簇新，景觀開揚清靜，睇樓兩次後便迅速議價，短時間內決定承接自用。據了解，原業主於2007年4月以313萬元買入單位，持貨已經18年半，業主見兒子已移居外國定居工作，自己亦有意跟隨定居海外，故願意沽出單位，現轉手賬面可獲利537萬元離場，單位期內升值1.7倍。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
凱特王妃同款DeMellier手袋爆紅！秋冬鎖定「麂皮袋」推薦，$3,XXX起入手英國品牌
英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）每次公開露面都會成為時尚焦點，最近她出席兒童心理健康慈善機構的探訪活動，一身千鳥格連身裙配來自英國品牌 DeMellier 的 mocha 色麂皮 Hudson 手袋，完美示範了優雅的秋冬季穿搭。一下子將這個價錢親民、款式又時賞的袋款推上熱搜，讓麂皮袋成為今個秋冬的頭號必入手單品。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
荔景 華員邨｜香港唯一公務員屋邨 822呎三房呎價8000多元
華員邨位處半山之上，但並沒有如屏風般興建，而是5幢大廈沿著地勢向上發展，形成成一個「V」字形。順序由低至高排列，分別是第1座的華仁閣、華義閣、華禮閣、華智閣，及位處最高的第5座華信閣。28Hse.com ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 21 小時前