冬心意之選！XPower 冬季系列登場：以按摩科技放鬆身心，用智能配件守護電力滿滿

文章來源：Qooah.com

香港 XPower 推出了冬季產品系列，這個系列將科技和人性化很好地融合，並號稱理念為「黑科技溫暖生活」，這個系列主要由按摩類產品、智能配件以及充電裝置組成。

1、AirCare YQL-555 溫熱氣壓舒揉小腿按摩儀（價格為$438）

小腿按摩儀的設計是針對久站或久坐族人群，使用了先進氣壓波技術，搭配熱敷功能，模仿人手揉捏，搭配3段溫度調節和3段力度，能夠使得不同需求的人群放鬆肌肉，促進血液循環，魔術貼粘合腿部，適合各種腿圍。整體重量僅408g（一隻），搭載了1800mAh電池，產品支援Type-C充電，還支援智能定時15分鐘功能，保障安全。

2、Comfort N01 無線肩頸按摩器（價格為$298）

肩頸按摩器針對頸部、腰部、大腿及小腿部位，採用了3D按摩技術，模仿專業按摩師手法、人手揉捏的方式，精心設計的按摩程式（15分鐘），提供3中按摩模式（揉捏、敲擊、綜合）和3段力度，適合各類需求不同的人群。配備了雙溫控系統，能在38°C與42°C之間切換，2段不同溫度能夠更有效促進血液循環，放鬆肌肉。更令人驚喜的是，按摩器整體重量為1244g，搭載了1800mAh電池，最長可使用一個小時，配備了可拆卸、可清洗布料罩和充電線，佩戴方式支援背帶式及手拉式，方便多個部位調節。

3、XBeat Q8 二合一 超迷你磁吸手機支架藍芽喇叭（價格為$198）

這款產品是創新整合的體現，將藍牙喇叭與手機支架融合得非常好，產品運用了強力磁吸，可以將手機穩定地固定住，用作手機支架，支援藍牙5.4技術，保證連接穩定性，還擁有360°環繞音效，支援立體聲技術，雙揚聲器無線串聯，保證聼感。整體重量為131g，最久播放時長可達14小時，配備了炫彩氛圍燈，可隨音樂節奏進行燈光切換，支援IPX6防水等級、Type-C充電，產品有型格灰色及幻彩紫色兩個配色可選。

4、Motif BD2 大屏幕無線藍牙雙重降噪耳機（價格為$268）

與傳統耳機不同，這款降噪耳機在充電盒上搭載了高清觸控屏幕，具備音樂播放介面，用戶可操作音量調較、ANC開關、等化器、倒數計時、光暗調較、語言切換、耳機尋找及遙控手機影相等功能，用戶可直接操作音樂播放、調整等化器、切換降噪模式，甚至使用倒數計時與遙控拍照功能。耳機充電和重量為55.5g，耳機重3g，最長播放時間可達7小時。

5、Rex M110 (兩用)藍牙5.4及2.4GHz無線靜音光學滑鼠（價格為$118）

滑鼠配備了藍牙5.4和2.4GHz雙模式無線連接，適配PC、Mac及Android等多種裝置（視型號及使用需求，可另購OTG線連接使用）。滑鼠擁有迷你USB接收器，配對更便捷、簡約，支援10米長距離傳輸範圍，用戶可使用範圍更寬廣，體驗更便捷。滑鼠擁有800/1200/1600 DPIDPI轉換按鈕，可適配各種不同場景。滑鼠整體重量為46g，使用AA電池，按鍵為靜音設計，擁有夜幕黑、象牙白、嫩粉色及霧粉藍四種配色可選。

XPower這次推出的電源產品都使用了最新PD3.0和QI2技術，並通過了3C認證。

6、M10K2 5合1鋅合金支架數顯移動電源

這個產品將四種充電方式融合到了一起，機身自帶Type-C 20W PD3.0充電線，搭載了不虛標真10000mAh石墨烯負極純鈷電池，加強散熱能效，散熱效能較傳統電池提升30%，支援Qi2無線充電技術，提供高達15W的快速充電，能夠自動識別設備類型，智能調節輸出功率。產品使用了2600GS N52強力磁鐵，能夠提供2KG的吸力，一吸即充，且保證裝置穩定。搭載了鋅合金可調支架，可供用戶擺放調節裝置使用，搭配支架的無厚度隱藏式收納設計，兼具了多功能和便攜。產品擁有鏡面銀、黑色、紫色、鈦色、金色五個配色可選。

7、MagDigita5²第2代彩屏顯示磨沙玻璃外殼 5000mAh PD3.0+QI2 磁吸移動電源（價格為$298）與MagDigita²第2代彩屏顯示10000mAh PD3.0+QI2 磁吸移動電源 （價格為$368）

兩款產品均能夠為iPhone12-17系列及相容的Android設備提供最高15W的磁吸無線快充，無線充支援iOS電量顯示，搭載了石墨烯負極100%純鈷電池，搭配2600GS N52強力磁鐵，能夠提供2KG的吸力，保證裝置穩定和安全。兩款產品均搭載了彩色TFT顯示面板，用戶可直觀地查看點亮和充電狀況，MagDigita5²重量僅有120g，擁有三種配色可選，MagDigita²重量僅有182g，擁有五種配色可選。

8、AR1-正方形鋰電池保護袋（價格為$139）、AR2-長方形鋰電池保護袋（價格為$89）

近年出現了多起移動電源爆炸意外，爲了保證電池安全，XPower推出了鋰電池保護袋，使用專業防火布製成，耐高溫、具備防火、防水、防爆功能，內層使用玻纖防火無紡布，可以高效阻燃，外層為耐用PVC纖維，可以增強防護，保護袋符合航空攜帶的要求，保證電源的安全存放。

9、WC35 35W 4輸出迷你快充充電器（價格為$158）

產品配備了兩個Type-C和兩個USB接口，可以同時給四部裝置供電，支援35W PD 3.0快充、最高35W輸出。安全認證有CE, FCC, RoHS及IEC62368-1，保障安全性，整體重量僅100g，輕便、簡約。

10、BC24 8合1 2出4 100W PD3.0 鋁合金傳輸快速充電線-1.2米（價格為$89）

產品配備了1個Type-C、USB-A輸入和兩個Type-C、Lightning輸出，可以給四個裝置充電，支援最大100W PD 3.0高速充電，縂輸出可達100W，支援高速檔案傳輸USB 2.0 480 Mbps(只限Type-C)。使用了純銅線芯、鋁合金外殼和尼龍編織線身，呈現出一款結實、耐用、韌性十足的產品。

11、MagInOne 4合1 Qi2 TFT數顯 15W無線充電座+15000mAh（價格為$499）

產品支援兩種充電模式（15000mAh移動電源模式/Qi2認證無線充電座模式），移動電源模式可以同時為四個裝置充電，支援最大100W Type-C輸出、65W Type-C輸入，配備了超大TFT數顯屏，可以供用戶查看充電狀態，整機重量為454g。