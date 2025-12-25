冬日美食節開幕 有檔主預計生意額比往年升一成

【Now新聞台】一連五日冬日美食節開幕。

美食節在灣仔會展舉行，設六大展區，分別售賣零食、東南亞食品、糧油海味、美酒、咖啡等，部分檔口推出優惠價，吸引入場人士即場品嚐。

今次冬日美食節展期5日，入場費30元，首四日朝10晚8開放；早上11時半或之前購票可獲半價優惠，3歲或以下小童，以及65歲或以上的長者就全日免費入場。

許先生：「買了一些零食，一些合桃、腸、豬肉紙。今年買了多少錢？這裡合計都有數百元。氣氛都不錯，特別有一邊賣榴槤雪糕，那邊很熱鬧。」

廣告 廣告

參展商麥女士：「今日都幾多旅客過來，香港人也是。我們年年都會參加這個展，都不錯，有很多香港人以往都來這個展的，都會繼續來。今日是第一日，我們都未知之後會如何，我看到生意額應該會輕微上升，我猜5至10%應該也有。」

#要聞