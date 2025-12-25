冬日美食節。(中新社)

香港會議展覽中心今日（25日）起一連5日舉行冬日美食節，有參展商指人流較預期好。

冬日美食節今日起在會展舉行，現場有6個美食區，逾1,000個攤位。展覽上午10時至晚上8時開放，而下星期一的最後一日就會提早7時結束，門票30元，兒童及長者免費入場。在今日下午開始有不少人入場，甚至有人帶同行李箱掃貨。

有參展商表示，原本擔心港人外遊會影響銷情，不過今日的人流較自己預期為好。亦有不少的市民希望入場購買便宜的食品等。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/冬日美食節一連5日會展舉行/631126?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral