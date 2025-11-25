一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

一田冬日購物賞又到啦！由11月21日至30日，一連10日全線一田分店同步大減價，過萬件貨品低至16折發售！適逢一田35週年，今年特設「$20及$35專區」，精選人氣商品以$35超低價發售。今年冬日購物賞一田貼心增設節日送禮懶人包，特別推出節日精品及冬日送禮指南，聖誕節就不用煩惱要買甚麼給另一半，party交換禮物亦輕鬆很多啦！

現於超市消費滿$800可享免費送貨服務，方便大家兩手空空地輕鬆滿載而歸。此外，用信用卡消費亦享折上折優惠，大家記得趁一田購物優惠日到一田盡情掃貨喇！

一田冬日購物賞詳情

日期：11月21日 - 11月30日

地點：全線一田及特別展場（西沙GO PARK除外）

信用卡購物優惠：

1. 銀聯Union Pay或銀聯二維碼 買滿$450，即減7%；精選貨品額外95折

憑銀聯手機Pay或銀聯二維碼於所有一田實體店消費滿HK$450或以上，即享7%立減優惠，全期可享高達HK$250立減優惠。另外，憑銀聯信用卡精選貨品額外95折優惠。

一田冬日購物賞銀聯信用卡優惠

2. 一田信用卡 買滿$500送$35回贈；精選貨品額外95折

於全線一田實體店及特別展場，憑一田信用卡累積簽賬淨額每滿$500或以上，送$35現金回贈，全期最多可享HK$140現金回贈。

今次增設「月月多簽多賞」，於一田百貨每月累積簽賬每滿HK$2,000，即可獲贈$50一田現金禮券一張。

另外，憑一田信用卡亦有精選貨品額外95折優惠。

一田冬日購物賞一田信用卡優惠

一田冬日購物賞｜優惠精選

京都文創聯乘系列及人氣卡通實用物：SOU‧SOU微笑系列／蠟筆小新／生蠔BB 最平$69入手

SOU‧SOU 聯乘 BRUNO 便攜電煮鍋（需預訂）$368

京都文創聯乘系列及人氣卡通實用物

SOU‧SOU 聯乘 BRUNO 輕巧不銹鋼雙層保溫瓶（需預訂）$398

京都文創聯乘系列及人氣卡通實用物

SOU‧SOU inno3C 6合1 MagSafe 磁吸無線快速充電座（需預訂）$328

京都文創聯乘系列及人氣卡通實用物

蠟筆小新盲盒散子包 $69

京都文創聯乘系列及人氣卡通實用物

蠟筆小新Pixel收納袋 $109

京都文創聯乘系列及人氣卡通實用物

蠟筆小新Pixel小白紙巾盒 $129

京都文創聯乘系列及人氣卡通實用物

生蠔BB Namagaki 手提袋/跣水手提袋連掛飾 $239

京都文創聯乘系列及人氣卡通實用物

生蠔BB Namagaki 旅行眼罩 $109

京都文創聯乘系列及人氣卡通實用物

生蠔BB Namagaki 寵物可摺疊袋 $369

京都文創聯乘系列及人氣卡通實用物

超市精選：$20專區

松井讚岐急凍烏冬 特價：$20｜原價：$34.9

五分鐘韓式煎餅 特價：$20｜原價：29.9

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

天龍 紅燒溏心鮑魚/蠔皇溏心一口鮑 特價：$20｜原價：$35

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

博仕牌冰鮮袋200個優惠裝 特價：$20｜原價：$67

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

紅威寶洗潔精補充裝(白桃/原味) 特價：$20｜原價：$50

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

人氣話題商品

網上大熱De Cecco攣攣意粉 特價：$35｜原價：$72

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

Marini Azzolini 蘑菇松露醬 特價：$35｜原價：$78.9

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

Threads爆紅急凍刺身級連殼生蠔 特價：$50/包；95/2包｜原價：$88/包

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

日本旅行必買零食 Sugar Butter Sand Tree 奶油夾心餅 特價：$88｜原價：$120

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

全聚德片皮鴨 特價：$79.9｜原價：$99.9

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

週年慶：$35專區

De Angelis意大利雲吞 特價：$35｜原價：$49.9

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

蔡瀾 紅燒爆汁乳鴿 特價：$35｜原價：$99

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

西班牙愛比素蜜糖 特價：$35｜原價：$89

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

日匠海鮮米餅 特價：$35｜原價：$85.9

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

斧頭牌 AXE Supra超濃縮 All In One Eco洗衣珠 特價：$35｜原價：$79.9

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

超市精選：買一送一優惠

金泰寶 越南急凍去腸白蝦肉 $99/2盒｜平均$49.5/盒

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

人氣叮叮點心 陳記點心 糯米卷/香菇豬肉燒賣/菜肉包/叉燒包 $20/2包｜平均$10/包

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

果道太郎魚柳 $60/2包｜平均$30/包

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

Bold日本進口 4合1洗衣膠囊 $132.5/包｜平均$66.25/包

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

網上熱論人氣潘婷PRO-V 高濃保濕髮膜 $99.9/2盒｜平均$49.95/盒

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

精選廚具、床品、行李用品低至16折

卡撒天嬌100%澳洲純羊毛厚被 特價：$369｜原價：$1799-2359（16折）

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

Complete全效型濾水系統配分流器DIY 特價：$1088｜原價：$2310（47折）

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

ORIGO 電磁爐 特價：$358｜原價：$698（51折）

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

關萬壽中式菜刀/骨刀 特價：$99｜原價：$218-238（42折）

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

AT 靜音滑行輪2件套裝行李喼 特價：$1780｜原價：$3560（5折）

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

佳節送禮必選

Rudy Profumi意大利製香薰洗手液/潤手霜 88折特價：$68-86

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

仙禽冷卸秋酒/仙禽CLASSIC/熊太郎純米大吟釀 7折特價：$166.6/樽

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

BRAUN 5系2乾濕兩用電鬚刨 特價：$698｜原價：$1258

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

Dyson Supersonic Nural風筒 特價：$2680｜原價：$3980

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

JBL TOUE ONE M2無線頭戴式建噪耳機 特價：$1299｜原價：$2399

一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品

