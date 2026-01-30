冬日靚湯｜止咳化痰｜增強抵抗力｜健脾益氣｜ 羊肚菌鷓鴣雪耳湯

如果成日夜瞓、壓力大、喉嚨成日痕、講兩句就想咳嘅人，呢款湯就啱晒喇！佢就係羊肚菌鷓鴣雪耳湯！佢有滋陰潤肺嘅雪耳去托住，再用鷓鴣同豬𦟌去打底，配合羊肚菌嘅香味同養氣感，飲落去會覺得個人都會精神啲、喉嚨舒服啲㗎！ 羊肚菌：健脾胃、益氣、化痰、止咳 鷓鴣：補中益氣、健脾胃、增進食慾、補虛 雪耳：滋陰潤肺、養胃生津，潤喉、止咳、護膚 腰果：偏溫，補腎、健脾、潤腸 豬𦟌：滋陰潤燥、補益 陳皮：理氣健脾、燥濕化痰 薑：溫中和胃

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

羊肚菌 8-10隻

鷓鴣 1-2隻（視乎大小而

大雪耳 1個

豬? 1個

腰果 80克

薑 4片

陳皮 1角

水 2.5公升





作法:

1 ：





羊肚菌順時針攪動30秒以轉出菌內污垢

2 ：

浸水30分鐘，水留用

3 ：





鷓鴣沖洗乾淨，拔去餘下的毛及刮走內臟

4 ：





連2片薑汆水後洗淨

5 ：





雪耳浸軟

6 ：





剪去硬蒂，切細

7 ：





豬?沖洗乾淨

8 ：





汆水後洗淨

9 ：





腰果洗淨

10 ：





白鑊烘至乾身及微香

11 ：





陳皮洗淨浸軟

12 ：





陳皮刮囊

13 ：





煲滾水，放入豬?、鷓鴣、雪耳、腰果、薑片、陳皮

14 ：





加入羊肚菌連水，碗底的渣不要下

15 ：





滾起至續以大火煲15分鐘

16 ：





加蓋轉中小火煲75分鐘

17 ：





酌量加鹽調味

18 ：





完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56438

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com