冬日靚湯｜滋陰補腎｜健脾開胃｜去濕消腫｜白果腐竹胡椒豬肚湯

天氣一凍夜晚黑就會想飲啲暖身嘅湯水，但又唔想太燥太補喎，胡椒豬肚湯就啱晒喇，飲完成個人都會舒服返啲㗎。今次同大家煲呢款白果腐竹胡椒豬肚湯，呢個湯味道層次豐富又夠香夠暖，好有屋企味道㗎！

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

急凍豬肚 1個

豬脊骨 450克

腐竹 80克

白果 25-30粒

白胡椒粒 3湯匙

花椒粒 1湯匙

蜜棗 3粒

水 2.5公升





作法:

1 ：





豬脊骨洗淨

2 ：





用2湯匙鹽醃6小時或以上

3 ：



豬肚先洗淨表面

4 ：





反轉後再洗淨，及清走油脂 （如果是新鮮豬肚則要用鹽、生粉及油反覆搓洗）

5 ：





洗淨後切成大塊

6 ：





豬肚放人凍水中，加薑葱及紹興酒汆水3分鐘，撈起備用

7 ：





白果去殼去衣

8 ：





切開果肉去芯

9 ：





蜜棗洗淨浸泡

10 ：

白胡椒粒及花椒粒白鑊炒香，或用氣炸鍋以120度焗10-15分鐘至滲出香味

11 ：





分別放入茶袋中，為免煲湯時漏出，最好入3-4層

12 ：





排骨頭汆水洗淨

13 ：





煲滾水，下所有材料

14 ：





大火煲滾後再滾15分鐘

15 ：





加蓋轉中細火煲90分鐘

16 ：





酌量加鹽調味

17 ：





完成





