冬日飲品｜祛寒暖身｜潤肺止咳｜養血安神｜ 紫蘇薑棗湯

入咗冬呢排啲天氣真係話轉就轉，凍風一吹落嚟成個人都僵咗咁，仲好易疲倦、好易凍親、啲氣管又乾又痕。今日就帶大家整一款超簡單、真係冬天必飲嘅暖身補氣茶飲——紫蘇薑棗湯。 紫蘇葉：散寒解表、行氣寬中、止咳散痰、舒緩氣滯、祛寒暖胃、散風通氣 生薑：驅寒暖身 紅棗：補血養氣、潤肺生津、養血安神

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

紫蘇葉 30克

生薑 3-4片

紅棗 15克（約3-5粒）

水 1公升





作法:

1 ：





紫蘇摘出葉片

2 ：





莖撕碎

3 ：





洗淨浸泡

4 ：





紅棗拍扁去核

5 ：





洗淨浸泡

6 ：





生薑切片

7 ：





將紫蘇葉、紫蘇莖、薑片和去核紅棗放入煲中，加水細火煲30分鐘

8 ：





完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56368

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com