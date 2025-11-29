冬日飲品｜祛寒暖身｜潤肺止咳｜養血安神｜ 紫蘇薑棗湯

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
入咗冬呢排啲天氣真係話轉就轉，凍風一吹落嚟成個人都僵咗咁，仲好易疲倦、好易凍親、啲氣管又乾又痕。今日就帶大家整一款超簡單、真係冬天必飲嘅暖身補氣茶飲——紫蘇薑棗湯。 紫蘇葉：散寒解表、行氣寬中、止咳散痰、舒緩氣滯、祛寒暖胃、散風通氣 生薑：驅寒暖身 紅棗：補血養氣、潤肺生津、養血安神
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
食材
紫蘇葉 30克
生薑 3-4片
紅棗 15克（約3-5粒）
水 1公升
作法:
1 ：
紫蘇摘出葉片
2 ：
莖撕碎
3 ：
洗淨浸泡
4 ：
紅棗拍扁去核
5 ：
洗淨浸泡
6 ：
生薑切片
7 ：
將紫蘇葉、紫蘇莖、薑片和去核紅棗放入煲中，加水細火煲30分鐘
8 ：
完成
