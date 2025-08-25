天文台料低壓區本週中入南海
「冬眠式戀愛」是什麼？Z世代流行的期間限定關係，過完情人節互相取暖後就Let Go
冬眠式戀愛快要醒來了！「回憶的半分鐘～那個冬天靜靜的相擁～」大家也有聽過雲浩影上年的大熱情歌嗎？近排歐美正在討論Gen Z流行的冬眠式戀愛，亦即冬日取暖完畢後，過了情人節就開始的分手潮。你正在經歷冬眠式戀愛嗎？快來看看這6個徵兆，如果正中紅心的話就是時候放手Let Go了～
冬眠式戀愛是甚麼？
冬眠式戀愛亦即Hibernation Relationship，意指冬季限定的取暖式戀愛，一般由10月開始至2月14日情人節止。由於冬季多大節日，而且天氣寒冷較少外出，因而大家於生理及心理上亦會傾向脫單，希望獲取溫暖的歸屬及聯繫感。生理上由於冬天日短夜長，容易令血清素減低，因此更為需要情感上的支持，因而讓人投向戀愛。這種戀愛於Gen Z新世代尤其流行，而且更加添了於大節日於社交媒體「放閃」的需要，但這種需要有機會是「期間限定」。
冬眠式戀愛徵兆1）感情瞬間冷卻
經歷一整個冬天，你也許會認為可能愛情慢慢變成感情，因而對方才冷卻下來吧？但冬眠式戀愛是由極端走向極端，亦即一下子完全消失，而讓你感覺冷漠及不被重視。例如，以往每星期吃五頓甜蜜晚餐，並非逐漸減為慣常的每星期一次，而是對方消失無蹤開始斷聯，沒有長久發展的意向，那就是冬眠式戀愛的警示了。
冬眠式戀愛徵兆2）一直在家取暖
整段戀愛都只在家中Netflix and Chill，很少出外建立不同的回憶及社交圈子的話，大機會就是冬眠式戀愛了。寒冷天氣下，二人亦沉浸於在家取暖的氛圍，當天氣轉暖自然會急不及待出外。此時二人沒有完整的感情經營，發現彼此根本沒有融入對方生活，離開舒適圈後興趣、個性完全不合，就是季節限定的戀愛了。
冬眠式戀愛徵兆3）彼此不想落單
回想起當初步入戀愛，只是為了佳節派對、社交媒體不用落單的話，而且出席各大場合不再被人說三道四指明是單身狗的話，明顯就是冬眠式戀愛了。尤其是閃電戀愛，沒有深入了解只想取暖的話，雙方亦應該好好反思感情關係。如果發現大家也只想期間限定找個伴，那就乾脆離開不健康的關係，重新開始吧！
冬眠式戀愛徵兆4）蜜月期已完結
聖誕佳節時，看到對方的缺點、壞習慣亦視而不見，還會覺得對方很可愛，但春天來了開始甚麼也看不順眼，那就是蜜月期要完了。大家有機會問不是所有感情也是這樣嗎？但冬眠式戀愛的麻醉度更深，感覺真的是冬眠了，一但醒來討厭感覺是加倍奉還，已不是討論就能遷就的級數。如果對方亦不停找你吵架的話，看來要反思一下大家的未來發展。
冬眠式戀愛徵兆5）生理戀愛腦減退
隨著氣溫變暖，男性的睪固酮亦會再次上升，生理層面上亦會減低對性及愛的依賴感。如果另一半開始冷淡、自說自話，而且開始出外探索不同的新事物，由新事物中獲得新鮮滿足感的話，就會慢慢對戀愛減少心動感覺。此時，如果對方看來沒有長遠的關係打算，不要拖到有第三者出現才分，是時候及早離場了。
冬眠式戀愛徵兆6）對方說想重新開始了
冬去春來，經歷寒冬後遇見暖春，不少人亦會想有個新開始。不論是訂立新計劃，又或是好好整理現況，如果對方認為你不在計劃之內，亦即冬眠期已過了。沒錯，一整個冬天的美好時光，確實不容易放下，但勉強無幸福，對方想有新開始的話，你也準備好重新出發吧！
