宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
冬至快樂！
今日係❄️冬至啦！🥳冬至快樂！
☃️ 冬至係二十四節氣中最後一個節氣，亦係一年之中黑夜最長、白天最短嘅日子🌙 古人講「冬至大如年」，意思係冬至嘅重要程度同🎊過新年一樣，係一個全家團圓、祭祖🙏感恩嘅大日子！
冬至過後，太陽☀️會慢慢走向北半球，白天會逐漸變長，夜晚變短，代表著陽氣開始復甦，新一年🌄嘅希望又再出發喇！✨ 冬至係「一陽來復」嘅象徵，象徵著生命🥰嘅循環同更新！
🐿️ Squly & Friends 特別提醒大家：冬至當日要記得早啲😆回家、避免熬夜，因為呢日係「陰氣極盛、🌅陽氣初生」嘅時候，人體嘅陽氣最弱，早啲😴休息可以幫助身體養護！
—
🎅聖誕節🎄又來喇！🎊
快啲 Download 我哋 Squly & Friends ⛄️ Xmas 主題 WhatsApp Sticker 同親朋好友一齊過返個愉快🎄聖誕節啦！
➡️傳送門🚪: http://bit.ly/sqwasxmas
#冬至 #冬至快樂 #二十四節氣 #湯圓 #冬至湯圓 #Squly #SqulyAndFriends #史古利和朋友們 #冬至大如年 #冬至大過年 #一陽來復 #家族團圓 #祭祖 #冬至進補 #團圓飯 #冬季養生 #增強體質 #驅寒暖身 #森林朋友 #節氣祝福 #新年希望 #家人陪伴 #幸福圓滿 #冬日溫暖 #新年快樂 #Xmas #MerryXmas #merrychristmas #merrychristmas2025 #MerryChristmasEveryone
