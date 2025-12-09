冬至菜食譜│玫瑰茶燻雞 咁樣燻雞上色唔會苦

所謂「冬至大過年」，雖然離冬至還有些時間，但這餐全家人團圓共享的做節飯可不能馬虎，也可以提早開始選擇菜式去做準備，所以這次提前給大家做節飯靈感。做節當然少不了雞，這次做的玫瑰茶燻雞，一聽便是大菜，但家庭做法其實意外地簡單，雞用足量的鹽和玫瑰露醃過才蒸其實已經可以吃，但經一道茶燻過程便又更有風味。煙燻時間如果掌握不好便苦，可以先用老抽把雞上色再燻，香氣足之餘也有誘人色澤，保證家人都會喜歡，即睇如何製作玫瑰茶燻雞：

玫瑰茶燻雞（4人份量）

烹煮時間：1小時30分鐘

材料：

雞1隻（約1.5斤）

老抽2茶匙

水2茶匙

醃料：

鹽2茶匙

玫瑰露2湯匙

煙燻料：

茶包2個

麵粉2湯匙

糖2湯匙

乾玫瑰花(花茶用)1至2朵（剝碎）

做法

1. 雞清除內臟，抹乾，內外抹鹽和玫瑰露，醃1小時。

2. 把雞大火隔水蒸15分鐘，熄火不開蓋繼續焗10分鐘。倒出蒸雞汁。待涼10分鐘，把老抽混合清水，掃在雞皮表面，待20分鐘稍降溫。

3. 在一個深鍋鋪錫紙，連鍋蓋也要鋪，然後把混合好的煙燻料鋪在鍋底，放上架子，放雞，蓋上，鍋邊再用錫紙封好，開細火焗20分鐘。稍為放涼，斬件，撒玫瑰花裝飾。

完成品

文、攝：謝翠玲