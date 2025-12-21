冬至酒樓晚市一周前訂滿 因應市況無加價或推套餐

【Now新聞台】今日冬至，不少市民一家外出吃飯「做冬」。

傍晚六時許起，旺角這間酒樓陸續坐滿食客。負責人指上周已訂滿，有超過一百張訂枱，但多數都沒有兩輪入座，大部分的訂枱為六至八人用餐。酒樓指，今年冬至因應市況，沒有推出應節套餐，菜式亦無特別加價。

有食客表示不太介意價錢，最重要一家人開心團聚。

黃太：「今天我孫女從澳洲回來，回來就振興一下本土經濟，所以出來吃飯。」

鍾女士：「年輕人請的他們點菜，蛇宴、補下身。」

譚先生：「團圓、希望可以家庭幸福些，大家開心一些。今天我想都是(花費)2千元左右，點一些星斑、乳豬、雞、髮菜、瑤柱脯之類的，希望大家吃得開心一些。氣氛都不錯的，最重要自己心態可以，因為只要心態可以，無論任何環境都可以開心的。」

