冬至酒樓晚市一周前訂滿 梁進：因應大埔火災部分公司取消年底訂枱

【Now新聞台】不少市民一家人外出吃「冬至飯」。有業界指旺丁不旺財，部分公司亦因應大埔火災取消了年底的聚餐，生意亦受影響。

辛苦一整年到年尾，今個冬至適逢周日，不少得與家人坐下吃餐飯，就算飛過半個地球都要回港，和家人「做冬」。

黃太：「今天我孫女從澳洲回來，回來就振興一下本土經濟，所以出來吃飯。起碼都叫冬至，中國人社會『冬大過年』。」

出得來食，當然要食好些。

鍾女士：「年輕人請的他們點菜，蛇宴、補下身。」

譚先生：「團圓、希望可以家庭幸福些，大家開心一些。今天我想都是(花費)2千元左右，點一些星斑、乳豬、雞、髮菜瑤柱脯之類的，希望大家吃得開心一些。」

旺角這間酒樓傍晚六時許起已陸續滿座，負責人指上周已訂滿，但多數都沒有兩輪入座，即使有客都不夠夥計幫手。

酒樓負責人蘇萬誠：「酒樓160張枱，已經有120張坐滿了，還有十多張由於人手不足就沒有開。但是今年很特別，往年已經都去旅行了，今年冬至後一兩天仍有生意，少了人去短程旅行。」

候任飲食界議員梁進指，今年食肆的冬至生意，無論是枱數或消費都較以往少。

候任立法會議員(飲食界)梁進：「你會見到有些以前可能要去到六、七千元，現在是可能二至三千元，不過當然是食的食材是會可能便宜一點。大家出來消費的心是有的，出來做冬的心是有的，但是比起以前，可能就會消費的金額謹慎了。」

他又提到受到大埔的火災影響，很多年尾的飯局都取消或改期，加上除夕倒數煙花等活動取消，亦對業界造成沉重的損失。

梁進：「(以往年尾)我們除了婚宴之外，一些公司活動、社團活動，甚至一些政府都會有一些活動，那些是佔了營業額可能是……如果是做活動或者搞餐飲的，可能是去到四、五成，這些是突然間沒有的。當然那些公司都會轉型推晚飯，但是這樣是很難去填充到那個損失。」

他又表示，業界期望原定在年尾舉行的聚會或活動延至明年初復辦，減少業界損失。

