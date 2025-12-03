Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

冬至飯2025｜12間冬至中菜餐廳推介！做冬低至$233享燕窩鮑魚/酒店早鳥優惠/免加一及茶芥

冬大過年，2025年冬至（12月21日）快將來到，是時候跟家人外出做冬食餐好！今年Yahoo food為大家準備了10間高質冬至中菜晚餐推介，甚至連酒店米芝蓮餐廳都有！今個冬至，保證一家大細都食得滿意，溫馨做冬歡渡冬至2025！不過不少人都會選擇冬至外出用餐，大家緊記提前預約。

冬至餐廳2025推介1.映月樓：鮑魚燕窩晚市套餐低至$233位 海景位享原隻8頭鮑魚扣鵝掌

過冬自然要食得豐富，尖沙咀映月樓鮑魚燕窩晚市套餐竟然低至$233位！有齊竹笙海皇燴燕窩、叉燒伴蔥花海蜇、原隻8頭鮑魚扣鵝掌、香芒貴妃脆蝦球、金腿上湯娃娃菜跟蛋白杏仁茶，超級抵食！餐廳另外還有供應超值海斑四人套餐，包括翡翠蟹肉瑤柱羹、醬皇蘭花玉帶子、薑米海鹽蒸沙巴龍躉斑等，餐廳還能看到海景，CP值超高！

映月樓

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港文化中心大樓2樓（地圖按此）

電話：2722 0932

香芒貴妃脆蝦球 $233/套餐價 雖然套餐價錢親民，但質素依然不錯。

冬至餐廳2025推介2.明廚：夜收工聚餐之選 人均$297起

屋企人收工收得夜？唔緊要，因為旺角明廚就推出了宵夜暖胃堂食套餐，在晚上9點至凌晨1點供應，有齊古法枝竹羊腩煲、冰火辣味魷魚、豉椒炒花甲王、豉汁蒸白鱔、馬友鹹魚蒸肉餅跟脆皮鮮崩沙腩，於KKday預訂更有9折優惠，人均$297起，旺角收夜之選。

明廚

地址：旺角上海街519號地舖（地圖按此）

電話：9619 0682

宵夜暖胃堂食套餐 $297/位 凍冰冰的冬天，跟家人一起食羊腩煲就最幸福！

冬至餐廳2025推介3.江南・翡翠：$388起自由選套餐 嚐珍菌炒海參

中菜款式五花八門，過冬想食得特別點，「江南．翡翠」由擁有多年經營中菜餐廳經驗的翡翠餐飲集團主理，以擅長的中國菜系經典美食作基調，融匯世界各地美食及其飲食特色，以現代創意手法重新演繹江南滋味。現在Klook大家還可以購買$388或$588套餐，以優惠價自選前菜、點心跟小菜，精選包括酒香鮑魚雞煲、江南小籠包、松子魚等。

江南．翡翠

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3328號舖（地圖按此）

電話：2622 2699

蘿蔔絲酥餅 $588/套餐 兩款套餐的點心都有所不同，蘿蔔絲酥餅外酥內軟，啖啖蘿蔔香。

冬至餐廳2024推介5.明閣：米芝蓮星級冬至節日盛宴！免費加入朗廷卓逸會享85折

旺角康得思酒店的米芝蓮一星中菜廳明閣，推出應節的冬至節日盛宴，包括蟹粉海皇羹、鴻運化皮乳豬、冬至海味一品煲、頭抽清蒸原條老虎斑、生炒海味臘味糯米飯、花膠扒菜苗等等，現只需加入朗廷卓逸會，即可享85折優惠，抵上加抵。

明閣

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓（地圖按此）

電話：3552 3300

冬至節日盛宴 $3,988起/4位 全家人一同分享冬至海味一品煲，溫馨又美味。

冬至餐廳2025推介6.Dim Sum Library：金鐘新派中菜廳 享暖胃濃湯花膠雞＋花膠響螺牛肝菌燉土雞

傳統中菜份量大，較為飽膩，想跟家人共渡一個精緻過冬？推介Dim Sum Library的八道菜節日盛宴，人均$500左右，就可以先品嚐2款點心包括虎蝦XO醬餃跟椒和牛酥；再品嚐香甜濃郁的花膠響螺牛肝菌燉土雞，主菜包括狀元紅蒸馬友、濃湯花膠雞、石燒大澳蝦醬唐生菜跟石鍋蔥香鵝肝和牛炒飯，最後再以茉莉咖啡千層凍作完美的結尾。

Dim Sum Library

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場L1樓124號舖（地圖按此）

電話：3643 0088

闔家歡聚饗宴 $988/2人、$1,888/2位 整個套餐都相當豐富滋補，冬至一家人一齊外出食餐好！

冬至餐廳2024推介7.采悅軒：2款冬至套餐！必試蜜餞西班牙黑毛豬叉燒

位於香港東涌世茂喜來登酒店的采悅軒，推出兩款限定冬至套餐，各有特色。第一款冬來悅宴，備有采悅小碟（燈影藕片、蜜餞西班牙黑毛豬叉燒、話梅汁有機車厘茄）、天白菇竹笙燉菜膽、砂窩三蔥花雕焗白鱈魚及蘆筍蒜片牛柳粒等；若然有多些預算，可選擇團圓悅宴，備有杏汁花膠燉菜膽、蠔皇南非六頭鮑魚及當紅脆皮雞等，非常豐富，現在於網上預訂還可享優惠價。

采悅軒

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店2樓（地圖按此）

電話：2535 0028

冬日饗宴套餐 $2,412起 套餐包括餐廳多款招牌菜跟冬天美食，於網店預訂即享8折優惠。

冬至餐廳2025推介8.緻素坊：素食過冬依然豐富 於12月12日前預訂可享早鳥優惠

如果正在找尋一間高質素菜餐廳過節的話，推介受不少素食者歡迎的緻素坊，今次餐廳推出4人及6人的冬日時令菜單，前者有八道素菜，包括全新登場的順德魚蓉羹，招牌菜式蜜汁叉燒、⾦牌榆⽿⽵笙煲、九層塔特色咖喱煲搭配香樁法式麵包、欖菜⾁鬆炒飯等；而6人菜單

則有緻素坊⽚⽪鴨、豆汁勝瓜雲吞煲及⿊松露炒蘆筍，款款層次豐富分明。

分店：尖沙咀海威商業中心、銅鑼灣京都廣場

冬日時令菜單 $988起/4人 人均不需$250即可享豐富素菜！

冬至餐廳2025推介9.潤：只此一夜 網店限定冬至餐

大時大節想去米芝蓮餐廳食餐好？米芝蓮二星粵菜食府「潤」就推出只此一夜的冬至團圓盛宴。餐序由三款招牌前菜揭幕——西班牙伊比利豬叉燒、香脆風鱈魚黑魚子春卷、芝麻果醋拌海蜇頭——繼以杏仁白果燉豬肺、清炒東星斑球、干邑頭抽焗龍蝦尾、原隻花菇柱侯海參伴蝦籽唐生菜；最後以招牌脆皮鹽焗雞、陳皮紅豆沙配湯圓作結；但套餐只在網店發售，想食的話記得先到網店預訂。

潤

地址：灣仔港灣徑1號瑞吉酒店2樓（地圖按此）

電話：2138 6808

冬至團圓盛宴 $4,988 套餐包括多款出色粵菜佳餚，西班牙伊比利豬叉燒更是招牌之一。

冬至餐廳2025推介10.逸軒：超創新威士忌酒香片皮鴨 12月11日預訂可享85折早鳥優惠

住在沙田的話，不妨可以考慮一下沙田帝逸酒店中菜廳逸軒，餐廳由12月1日至31日推出逸軒暖冬‧片皮鴨歡慶宴。當中最觸目的，一定是威士忌酒香片皮鴨，嚴選鴨隻慢火烤製至皮脆肉嫩，並以醇厚威士忌酒香點綴，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁；另外還有紅燒發財八頭鮑魚鵝掌伴菜苗，選用矜貴八頭鮑魚，經長時間慢煨至軟糯入味；凡於12月11日前預訂12月19日至21日之歡慶宴並預繳訂金，更可享85折早鳥優惠！

逸軒

地址：香港沙田源康街1號帝逸酒店2樓（地圖按此）

電話：3653 1168

逸軒暖冬‧片皮鴨歡慶宴 $2,888起 不少人大時大節都喜歡吃片皮鴨慶祝，今次大廚更將片皮鴨加上醇厚威士忌，更是香味四溢。

冬至餐廳2025推介11.合和軒：推出全新秋冬暖心時令精選

既然是過冬，自然要食點秋冬菜式！合和酒店中菜廳合和軒最近就推出秋冬暖心時令精選，呈獻多款熱騰騰的煲仔菜及時令佳餚，包括啫啫鮑魚雞煲、臘肉白鱔煲仔飯、古法燴蛇羹等；另外新任行政助理總廚黃錦璣亦為食客帶來新驚喜，將招牌菜融合新舊元素，並以大海及陸地作靈感，好像黑松露焗釀蟹蓋，用上鮮甜細嫩的印尼藍花蟹肉，佐以忌廉松露汁作為內餡，並烤至金黃香脆，令人垂涎欲滴；蝦子百花釀遼參則嚴選營養價值豐富的日本關西刺參，配上爽彈蝦膠及鹹香蝦子，秋冬進補必食之選等。

合和軒

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店20樓（地圖按此）

電話：2620 3288

餐廳推出多款單點冬日美食。

冬至餐廳2025推介12.國金軒：傳統中菜之選 預購可享免加一服務費及茶介

家人喜歡傳統中菜的話，推介大家可以選擇被譽為名人飯堂的中環國金軒，今年餐廳推出「國金軒喜迎冬至套餐」和「國金軒樂聚團圓套餐」，當中有多款名貴菜式，好像鵝肝乳豬脆窩巴、上湯焗澳洲龍蝦、荷香古法蒸東星斑、鮑汁遼參扣五頭湯鮑、15年陳皮皇子乳鴿等，現在於e-shop預購，即可享免加一服務費及茶介。

國金軒

地址：中環國際金融中心商場三樓3101（地圖按此）

電話：2393 3933

上湯焗澳洲龍蝦 $1,388起/位 套餐包括多款名貴食材，好像龍蝦、遼參、鮑魚等。

常見問題

問：2025年冬至在幾號？

答：12月21日⋯⋯詳情按此

問：冬至除了外出用餐，還有甚麼選擇？

答：可以選擇冬至盆菜⋯⋯詳情按此

