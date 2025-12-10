Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

冬至盆菜2025｜米芝蓮三星新同樂盆菜限時8折！人均最平$443食南非鮮鮑魚／日本皇冠吉品鮑魚

冬至又就快到，準備跟屋企人食餐好，聚首一堂？不妨考慮一下由米芝蓮三星「新同樂」 推出的高級盆菜系列！現在只要去KKday預訂即有限時8折優惠，價錢最平由$2,658至$4,758不等，當中大家可以食到八頭南非鮮鮑魚、澳洲兩頭黑金鮑魚及39頭日本皇冠吉品鮑魚之外，更有機會食到鮑汁扣鵝掌、50頭關東刺參、天洋花膠筒、北海道宗谷瑤柱甫等多款昂貴美食，夠晒豪華！「新同樂」盆菜限時8折後，人均低至$443就食到米芝蓮三星質素，cp值極高！趁現在KKday特價，一於跟屋企人豪一豪喇！

立即查看新同樂冬至盆菜優惠頁

米芝蓮三星！人均$443起食多款昂貴美食

新同樂作為屢獲米芝蓮三星殊榮的粵菜殿堂，其盆菜走的是高級路線，主打原隻鮑魚、花膠、刺參、鵝掌等滋補珍饈，而份量適合4至6人享用，足夠小家庭或親友聚餐。今年新同樂推出三款盆菜優惠，當中最平由$2,658的「鮑魚鵝掌元蹄盆菜」至最貴$4,758的「鮑魚刺參花膠乳豬盆菜」都有。

想經濟實惠一點的話，可以考慮「鮑魚鵝掌元蹄盆菜」，當中大家可以自由升級鮑魚規格，由八頭南非鮮鮑、澳洲兩頭黑金鮑，以及日本皇冠吉品鮑，滿足不同預算及口味。除了鮑魚外，盆菜內層有多款矜貴食材，包括鮑汁扣鵝掌、醬扣元蹄、豆醬烤櫻桃鴨、北海道宗谷瑤柱甫、厚竹笙等，每款都經過長時間慢燴，充分吸收鮑汁精華。當中的鵝掌入口軟糯帶膠質、元蹄肥而不膩，而純釀醬油浸農場雞則肉質嫩滑、醬香醇厚，保證大家食得滋味。

鮑魚鵝掌元蹄盆菜 配 純釀醬油浸農場雞 (4-6位用)

特價：$2,658起｜ 原價：$3,338起

SHOP NOW

鮑魚鵝掌元蹄盆菜 配 純釀醬油浸農場雞 (4-6位用)

另一款「鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜」則以濃香滋補見稱。當中的厚切古法羊腩經長時間燜煮後，肉質鬆化入味，帶有淡淡藥材香，配合鮑汁扣鵝掌及北海道瑤柱甫，味道層次十分豐富。另外盆菜亦配上冬筍、馬蹄、枝竹及鮮蔬拼盤，可以平衡整體油潤感，食落清爽不滯。

鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜 配 純釀醬油浸農場雞(4-6位用)

特價：$2,858起｜ 原價：$3,588起

SHOP NOW

鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜 配 純釀醬油浸農場雞(4-6位用)

想食得夠奢華的話，可以選擇「鮑魚刺參花膠乳豬盆菜」，盆菜包半隻即燒乳豬、50頭關東刺參、天洋花膠筒、北海道宗谷瑤柱甫、鮑汁扣鵝掌、茄汁海蝦球等。大推即燒乳豬，皮脆肉嫩，油脂香氣十足；而關東刺參則質感爽滑彈牙、花膠筒厚身軟糯，整體走的是豪華風格。最貴的「鮑魚刺參花膠乳豬盆菜」限時8折後只需$4,758，6人享用來計的話，人均$793就食到，以米芝蓮三星推介價錢而言，都算抵食。

鮑魚刺參花膠乳豬盆菜 配 純釀醬油浸農埸雞(4-6位用)

特價：$3,958起｜ 原價：$4,958起

SHOP NOW

鮑魚刺參花膠乳豬盆菜 配 純釀醬油浸農埸雞(4-6位用)

