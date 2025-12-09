Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

冬至飯2025｜陶源海鮮酒家推冬至限定套餐85折優惠！人均最平$411食澳洲龍蝦伊麵／紅燒花膠蟹肉翅

於灣仔、尖沙咀及旺角都有分店的陶源海鮮酒家，於KKday突發推出「冬至限定套餐」85折優惠，折後人均低至$411即可食到九款特色中菜，包括即燒脆皮乳豬、上湯澳洲龍蝦伊麵、紅燒花膠蟹肉翅等，款款都十分有誠意，食材並不馬虎！除了一系列美食外，套餐更每枱再送兩壺果汁，到時小朋友就飲得最開心！冬至飯仍未訂餐廳的話，今次陶源海鮮酒家的套餐優惠絕對抵食！

立即查看陶源海鮮酒家冬至飯優惠頁

港九都有分店！陶源海鮮酒家冬至套餐85折

陶源海鮮酒家推出的「冬至套餐」絕對有誠意，打頭陣就有「即燒脆皮乳豬」，金黃酥脆的豬皮，經過燒製後，一咬即發出清脆聲響，脂香四溢且不油膩，肉質更保持嫩滑多汁，非常好味。緊接登場有「蠔皇鮑魚伴大花菇」，鮑魚口感彈牙，而冬菇則吸收了濃郁蠔皇汁的精華，將鮑魚的鮮甜、花菇的菌香及醬汁完美融合，非常下飯。

廣告 廣告

今次套餐更有多款海鮮菜色，包括上湯澳洲龍蝦伊麵、紅燒花膠蟹肉翅、翡翠炒珊瑚蚌片及清蒸海虎衫斑。當中一定要試「上湯澳洲龍蝦伊麵」，以鮮甜濃郁的上湯為基底，伊麵充分吸收龍蝦的精華，入口帶著淡淡海鮮甜香，龍蝦肉爽彈厚實，絕對食不停口。另外「紅燒花膠蟹肉翅」亦不能錯過，花膠口感軟滑細膩，蟹肉翅湯汁濃而不膩，滋補暖胃，冬天飲一流。

除了以上菜色外，再有肉質結實嫩滑的「脆皮黃金雞」、清甜的「蟲草花珍菌泡菜苗」、口感煙韌的「生炒糯米飯」，保證大家食得夠飽！現在KKday限時85折優惠後，人均低至$411即可食到，而且每枱更加碼再送兩壺果汁，cp值極高！冬至飯想為屋企人安排一場體面又實惠的團圓飯的話，今次陶源海鮮酒家的「冬至套餐」值得一試。

【KKday早鳥優惠｜85折】冬至歡聚宴(八位用)｜晚市堂食

特價：$3,288/8位｜ 原價：$3,888/8位

SHOP NOW

上湯澳洲龍蝦伊麵

清蒸海虎衫斑

灣仔分店

地址：灣仔菲林明道 8號大同商場 1至2樓 (地圖)

尖沙咀分店

地址：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓 (地圖)

旺角分店

地址：旺角豉油街 118 號(仕德福酒店) (地圖)

