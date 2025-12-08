宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
冬至飯2025｜超過10年米芝蓮認證 生記飯店推冬至及聖誕套餐7折！人均$313食招牌鹽焗雞／金銀蒜粉絲蒸元貝
老字號「生記飯店」於KKday推出「冬至及聖誕6人套餐」限時7折，折後人均$313即可食到多款招牌菜，即看內文：
俗語有話「冬大過年」，大家訂了枱準備冬至跟屋企人食團年飯未？位於灣仔的老字號餐廳「生記飯店」近日於KKday推出「冬至及聖誕6人套餐」限時7折優惠，折後人均只需$313即可食到多款招牌菜色，包括菠蘿生炒骨、招牌鹽焗雞、濃雞湯菜膽花膠等，款款都色香味俱全！「生記飯店」創於1976年，多年來以傳統粵菜聞名，更曾獲超過10年米芝蓮推介，味道有一定保證。今年冬至飯或聖誕大餐未有計畫的話，趁現在KKday優惠，一於帶屋企人食餐好喇！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
人均$313食米芝蓮餐廳！必試招牌鹽焗雞
趁著冬至及聖誕節的來臨，生記飯店限時推出「冬至及聖誕6人套餐」限時7折優惠，折後人均只需$313即可食到，以米芝蓮餐廳價位來講，cp值極高！菜色方面，套餐由多款經典粵式前菜打頭陣，有香煎蓮藕餅及子薑皮蛋，前者外脆內嫩，蓮藕爽口清甜；後者則帶微辣及薑香，口感層次豐富，十分開胃！之後再有濃雞湯菜膽花膠，湯底清甜，花膠軟滑滋潤，冬天飲暖胃又滋補，女士們記得飲多兩碗。
套餐主菜方面，有金銀蒜粉絲蒸元貝、清蒸海斑仔、菠蘿生炒骨、黃沙豬膶浸枸杞、招牌鹽焗雞及砂鍋鮑魚雞粒焗飯。海鮮控一定要食金銀蒜粉絲蒸元貝，元貝鮮甜彈牙，而當中的粉絲充滿濃濃蒜香，送飯一流。另外招牌菠蘿生炒骨及鹽焗雞亦不可錯過，生炒骨外層微焦，帶點焦糖香，肉質軟嫩，非常有驚喜；而鹽焗雞則以古法製作，雞皮鹹香而不過鹹，雞肉仍然多汁嫩滑，是生記飯店必點招牌菜！最後甜品為大家送上懷舊白糖糕，口感鬆軟帶彈性，甜而不膩，食落帶有淡淡米香及椰香，現在坊間都好難買到。預算有限又想帶屋企人食餐好的話，今次生記飯店的優惠絕對抵食！
冬至、聖誕6人套餐｜已包括茶芥及加一服務費
特價：$313/位｜
原價：$447/位
生記飯店
地址: 灣仔駱克道353號三湘大廈3樓 (地圖)
👉聖誕靈感天書！聖誕大餐、交換禮物、減價情報一個Page睇晒
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多聖誕推介
聖誕自助餐2025｜酒店buffet優惠推介合集！低至$417位/任食生蠔龍蝦/無限暢飲汽水果汁
聖誕大餐2025｜15間聖誕餐廳推介！平安夜晚餐早鳥優惠價/低至$328起/歌劇表演
聖誕蛋糕2025｜高質聖誕餅店推介10間！酒店蛋糕低至$214/早鳥優惠價/朱古力樹頭蛋糕
聖誕禮盒2025｜Top 10必買聖誕禮盒推介！早鳥優惠價低至$25 聖誕綠茶曲奇/蜂蜜薑餅/香料熱咖啡
聖誕朱古力2025｜12款送禮朱古力禮盒推介！聖誕倒數日曆低至$25/早鳥優惠/得獎朱古力
聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕
聖誕自助餐優惠2025｜必食10大本地酒店聖誕自助餐推介！最平半價優惠 人均$257起食現場即蒸龍蝦、聖誕朱古力樹頭蛋糕
聖誕到會2025｜聖誕大餐到會美食推介10間！香草烤原隻火雞配釀肉餡/酒店聖誕到會套餐/折扣優惠+免運費攻略
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 17 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元
美國紐約市的「換邊停車政策」高額罰款，令不少車主叫苦連天。當時正失業的 Sydney Charlet 從危機中 […] The post 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 first appeared on OLO. 這篇文章 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
新聞女王2｜Man姐「床寶」Ivan主動提出分手 佘詩曼：有時…愛就係要懂得放手
TVB熱播劇集《新聞女王2》成為不少觀眾茶餘飯後的話題，第18集的劇情講述Man姐（佘詩曼飾演）的「床寶」Ivan（何廣沛飾演）向她提岀分手，在事業與愛情之間作岀了選擇。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
立法會選舉｜投票率不斷更新（18:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【18:30】地方選區累積投票人數1,063,755，投票率是25.75%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東 / 379,926 / 99,022 / 26.06%香港島西 / 342,123 / 86,483 / 25.28%九龍東 / 441,663 / 115,833 / 26.23%九龍西 / 345,661 / 86,581 / 25.05%九龍中 / 421,235 / 108,829 / 25.84%新界東南 / 439,546 / 115,049 / 26.17%新界北 / 408,660 / 103,379 / 25.30%新界西北 / 436,087 / 114,537 / 26.26%新界西南 / 471,045 / 125,036 / 26.54%新界東北 / 445,352 / 109,006 / 24.48%功能界別累積投票now.com 新聞 ・ 15 小時前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選終勝兼成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉跑道雙雙落馬｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 1 天前
立法會選舉投票率升惟人數反跌｜摩通料明年港樓價再升半成｜張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光｜12 月 8 日・Yahoo 早報
2025 年立法會換屆選舉結束。今屆投票時間提早 1 小時開始，亦押後 1 小時結束，截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，投票人數少過上屆 3.3 萬人。至於累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%，這個源於選民登記人數減少逾 34 萬有關。Yahoo新聞 ・ 40 分鐘前
網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用
網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。 地上遺有疑似銀行信件 由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？am730 ・ 1 天前
9人皇馬0：2負切爾達
【Now Sports】皇家馬德里周日西甲在臨尾只剩9人應戰下，以0:2不敵切爾達，也是該隊本季主場首敗，在聯賽榜已被榜首的巴塞隆拿拋離4分。皇家馬德里剛在上周中大勝畢爾包，結束西甲3連和，怎料今場對切爾達又失分，而且是3分全失。他們今場多達23腳射門，全部無功而還，而且踢至54分鐘時被切爾達破門，史韋貝治（Williot Swedberg）接應薩拉哥沙橫傳後，撞射得手。皇馬之後便有左閘法蘭加西亞踢跌對手，在64分鐘時兩黃一紅被逐，而去到補時兩分鐘，再有卡利拿斯因向球證抗議，同樣兩黃一紅離場，結果切爾達就趁住打多兩人的優勢，1分鐘後再於反擊中，由艾斯柏斯冷靜交給史韋貝治，扭過皇馬門將古圖奧斯後，帶球入空門梅開二度。賽前，皇馬今季只在聯賽不敵馬德里體育會，而那是作客，因此這是他們本季首次在主場落敗，而且近5場西甲第4度失分，也令他們在積分榜被巴塞隆拿反超後，已經落後至4分差距。now.com 體育 ・ 3 小時前
朱孝天被飛出F4慘遭抹黑 內地妻爆老公暴瘦15公斤
【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。有歌迷東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
笑到最後｜回流潮已成事實 2026年必升（高明）
2026年資金回流美股會更強勁，雖然上星期美股感恩節黑色星期五特價時段已過，但只要有信念，選擇回流美股，升幅永遠都會歡迎你。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
新加坡基金1.3億沽4萬呎巨舖 9年勁蝕7,820萬離場
外資資金繼續減磅本港樓市。由新加坡房地產基金持有、位於九龍灣洶大花園的大型商舖，最新以大幅蝕讓價錢易手，成為近期民生區商廈商舖市場焦點之一。28Hse.com ・ 1 天前
【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）
Uniqlo今期限定優惠精選秋冬單品，帶來男女裝華夫格亨利領 T 恤、無縫羽絨連帽外套及Needles 搖粒絨外套/長褲！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前