冬至飯2025｜超過10年米芝蓮認證 生記飯店推冬至及聖誕套餐7折！人均$313食招牌鹽焗雞／金銀蒜粉絲蒸元貝

俗語有話「冬大過年」，大家訂了枱準備冬至跟屋企人食團年飯未？位於灣仔的老字號餐廳「生記飯店」近日於KKday推出「冬至及聖誕6人套餐」限時7折優惠，折後人均只需$313即可食到多款招牌菜色，包括菠蘿生炒骨、招牌鹽焗雞、濃雞湯菜膽花膠等，款款都色香味俱全！「生記飯店」創於1976年，多年來以傳統粵菜聞名，更曾獲超過10年米芝蓮推介，味道有一定保證。今年冬至飯或聖誕大餐未有計畫的話，趁現在KKday優惠，一於帶屋企人食餐好喇！

人均$313食米芝蓮餐廳！必試招牌鹽焗雞

趁著冬至及聖誕節的來臨，生記飯店限時推出「冬至及聖誕6人套餐」限時7折優惠，折後人均只需$313即可食到，以米芝蓮餐廳價位來講，cp值極高！菜色方面，套餐由多款經典粵式前菜打頭陣，有香煎蓮藕餅及子薑皮蛋，前者外脆內嫩，蓮藕爽口清甜；後者則帶微辣及薑香，口感層次豐富，十分開胃！之後再有濃雞湯菜膽花膠，湯底清甜，花膠軟滑滋潤，冬天飲暖胃又滋補，女士們記得飲多兩碗。

套餐主菜方面，有金銀蒜粉絲蒸元貝、清蒸海斑仔、菠蘿生炒骨、黃沙豬膶浸枸杞、招牌鹽焗雞及砂鍋鮑魚雞粒焗飯。海鮮控一定要食金銀蒜粉絲蒸元貝，元貝鮮甜彈牙，而當中的粉絲充滿濃濃蒜香，送飯一流。另外招牌菠蘿生炒骨及鹽焗雞亦不可錯過，生炒骨外層微焦，帶點焦糖香，肉質軟嫩，非常有驚喜；而鹽焗雞則以古法製作，雞皮鹹香而不過鹹，雞肉仍然多汁嫩滑，是生記飯店必點招牌菜！最後甜品為大家送上懷舊白糖糕，口感鬆軟帶彈性，甜而不膩，食落帶有淡淡米香及椰香，現在坊間都好難買到。預算有限又想帶屋企人食餐好的話，今次生記飯店的優惠絕對抵食！

冬至、聖誕6人套餐｜已包括茶芥及加一服務費

特價：$313/位｜ 原價：$447/位

SHOP NOW

招牌鹽焗雞

菠蘿生炒骨

香煎蓮藕餅

餐廳環境

生記飯店

地址: 灣仔駱克道353號三湘大廈3樓 (地圖)

