冬至｜一家人做節宜慎食 中醫師建議進食3種溫性食材

冬至是一年中最後一個節氣，亦是二十四節氣中重要的一個節氣。臨近冬至，家長及小朋友有甚麼需注意？香港註冊中醫師陳芊憓分享冬至飲食及養生宜忌。

宜進食較溫性的食物

所謂「冬至一陽生」，冬天到了，春天就不遠了，陳芊憓中醫師表示，此時宜溫補藏精，飲食上可食羊肉、牛肉、韭菜等較溫性的食物，補足陽氣。《內經》亦言，冬天時節應早睡晚起，盡量在日出後才起床，以利陽氣潛藏。

大人小朋友都忌食生冷寒涼之品，以免於冬日傷及自身陽氣，亦避免過食肥甘。陳醫師提醒，雖然聖誕及除夕將至，一家人做節常一起食自助餐、放題及打邊爐，但注意要慎食，過飽亦會傷及脾胃，甚至影響睡眠。

一家人做節注意要慎食，過飽會傷及脾胃，甚至影響睡眠。（圖片來源：親子頭條編輯部）

洗澡水避免過熱

此外，天氣雖有涼意，惟洗澡時亦應避免用過熱的溫水，以防毛孔大開，既易受風而轉成乾燥性皮膚炎，亦易致洗澡後汗出，致使陽氣隨汗外泄。

家長不要以為水愈暖愈好，過熱的水小朋友反而易受風。（圖片來源：Shutterstock）

（文章由香港註冊中醫師陳芊憓授權分享）

