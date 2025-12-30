山羊座/摩羯座生日快樂，情緒冷靜追求安全感！冥王星進入水瓶座，逼出真正的自我｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

冬至日已到，希望大家在這個日光最短、晚上最長的日子，可以與最愛及家人團圓過冬，來年過得身心豐盛。 在今夜11pm左右，香港才步入冬至季節盤，同時是太陽進入山羊座的時刻。這次冬至圖中顯示關係、責任、現實壓力同時浮上檯面，大家都逃不掉，只能面對，準備好承擔背後的代價，轉換下一階段的人生面方。

一切從「根源」開始動搖

冬至太陽落在山羊座，並集中在第四宮，徹底的轉向內在世界的盤。 第四宮代表安全感、家庭、心理根基、你真正用來支撐人生的東西。當太陽、水星、金星、火星同時聚集在這裡，再也不能假裝「有些問題不重要」。 這半年，很多人會發現自己撐得很累，不是因為事情多，而是因為你原本依賴的情感結構、家庭角色、內在支柱，已經無法承重。你可能開始質疑：「我一直撐著的，是不是早就該重來？」 這不是情緒化，而是一種成熟且坦誠的自我檢查。

山羊月亮 情緒過於冷靜

月亮同樣落在山羊座，讓這個冬至的情緒變得冷靜、壓縮、內收。 你可能感覺不到強烈的情緒波動，但並不代表你沒感覺。相反地，你很清楚自己累了、撐著、孤單，卻沒有空間脆弱。這段時間，「撐住」會成為很多人的日常狀態。 這是一種現實逼迫下的成熟。不是你不需要安慰，而是要你知道，這一次只有自己能處理。

清算關係 不再胡亂幻想

土星與海王星同時在雙魚座第七宮，讓所有親密關係與合作關係都進入一個殘酷但必要的階段。 第七宮掌管關係，土星要求現實與責任，海王星揭露幻想與投射。這個組合意味著任何靠想像、拯救情結或模糊界線維持的關係，都開始承受壓力。 有些關係會因此變得更清楚、更務實；有些則會慢慢失去力氣，變得漸行漸遠，心裡知道已經走到尾聲。 反過來說，這是一種清醒，讓你開始看清楚，關係中到底是和對方在一起，還是在互相逃避現實。

天王星牽動 回不去原來的自己

天王星在金牛座第九宮，帶來的是價值觀與人生方向的突變。 你可能突然對原本認為「穩定、安全、正常」的路線失去興趣，甚至感到窒息。不是因為你想反叛，而是你發現那條路，已經無法承載你現在的認知層次。 你開始重新思考成功、金錢、自由、長遠人生的定義。這個轉變可能安靜，但一旦發生就回不去了。

時代在換軌

冥王星正式進入水瓶座，增強了冬至盤的蛻變能量。舊有權威、系統、安全感來源正在移動，我們被迫重新定義自己在群體中的位置。 之所以感到不安、不確定、不知道該站哪裡，並不是失敗，而是正處於一個舊世界進入新世界的過渡期。透過空白期，最終會逼出真正的自我。

