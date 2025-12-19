宏福苑五級火｜情緒支援熱線
12/21冬至來臨！8大習俗「不只吃湯圓餃子」 忌男女房事、夜晚旅遊出行
今年12/21是冬至。冬至又稱冬節，是北半球一年中黑夜最長、白天最短的日子，因此古人認為冬至過後白天漸長、夜晚漸短，象徵陽氣開始回升。在古代，冬至的重要性甚至高於過年，許多家庭會在這天送禮、飲酒作樂、祭拜祖先。
究竟冬至有哪些禁忌與習俗？星座塔羅專家小孟老師詳列出以下幾點，供民眾參考。
冬至禁忌：
1.不可以房事
冬至氣溫較低，陰氣旺盛，若男女精力過於旺盛，容易造成陽氣外洩，導致陰氣入體，進而傷及元神。
2.晚上避免旅遊外出
《周禮春官神仕》中提到：「以冬日至，致天神人鬼。」因此冬至在古代被視為鬼節，建議晚上9：00後避免外出，如需外出可隨身攜帶鹽巴。
3.嫁出去的媳婦不要回娘家
冬至當天天氣寒冷，若媳婦回娘家路途遙遠，途中不慎感冒生病，返家後可能傳染給公婆。由於公婆多為長者，冬天生病情況往往較為嚴重，因此傳統上認為冬至媳婦應避免回娘家。
4.不宜熬夜晚睡
冬至氣候寒冷，太晚入睡容易使陽氣下降、陰氣過盛，導致氣場不佳。加上冬至有「小過年」之意，若當天陰氣過旺，可能影響來年的運途。
5.吃湯圓要雙數
冬至吃湯圓一定要雙數，不可為單數。單數象徵形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數則代表幸福圓滿、成雙成對，具有添歲又添福的意涵。
6.忌逞兇鬥狠：
冬至為節氣轉換的重要日子，情人或朋友外出時應避免爭吵動怒，以免在氣場轉換之際破壞磁場。
冬至習俗：
1.祭拜神明、祖先、地基主
冬至多在白天祭拜神明、祖先與地基主，主要是感謝神靈過去一年的護佑，並祈求來年持續庇佑。
供品：
三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。
紙錢：
拜神明使用刈金、壽金、地公金。
拜祖先則使用刈金或銀紙皆可。
2.吃湯圓
冬至吃湯圓象徵圓滿如意。單身者可旺桃花，求財者有助財運圓滿，人際關係也能更加順遂，家庭方面則象徵和樂幸福。建議紅白湯圓一起吃，可達到陰陽調和、旺運5年的效果。
另外，民間有「吃了湯圓大一歲」的說法，因此讓小孩吃湯圓，也代表添歲的意涵。
3.吃水餃
冬至吃水餃有旺財之意，因水餃外形象徵元寶，吃下後可使財氣飽滿，具有招財進寶的象徵。
4.吃豬腳麵線
冬至吃豬腳麵線可去除穢氣與煞氣，並有延壽、破除太歲的含意。
5.吃年糕
冬至過後象徵陽氣開始回升，也代表新的氣息。吃年糕寓意甜甜過冬，同時象徵新一年的開始。
6.冬至送鞋
唐朝《中華古今注》記載：「漢有繡鴛鴦履，昭帝令冬至日上舅、姑。」古時冬至，晚輩會買鞋送給舅舅與姑姑，後來演變為舅舅、姑姑送鞋給外甥或侄兒，象徵為晚輩添衣，如同添歲。
7.冬至進補
冬至夜晚較長、氣候寒冷，因此適合冬令進補。古人常在這天燉羊肉或煮麻油雞湯進補。
8.吃餛飩
南宋民間流傳「冬至餛飩夏至麵」的俗諺，象徵冬至白天最短、夜晚最長，隔日開始回復白天漸長的狀態，有混沌初開之意，如同盤古開天闢地，代表惡運結束、好運將至。
