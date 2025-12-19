宏福苑五級火｜情緒支援熱線
冬至食譜│玫瑰茶燻雞 咁樣燻雞上色唔會苦
做節當然少不了雞，這次做的玫瑰茶燻雞，一聽便是大菜，即睇Yahoo食譜：
所謂「冬至大過年」，雖然離冬至還有些時間，但這餐全家人團圓共享的做節飯可不能馬虎，也可以提早開始選擇菜式去做準備，所以這次提前給大家做節飯靈感。做節當然少不了雞，這次做的玫瑰茶燻雞，一聽便是大菜，但家庭做法其實意外地簡單，雞用足量的鹽和玫瑰露醃過才蒸其實已經可以吃，但經一道茶燻過程便又更有風味。煙燻時間如果掌握不好便苦，可以先用老抽把雞上色再燻，香氣足之餘也有誘人色澤，保證家人都會喜歡，即睇如何製作玫瑰茶燻雞：
玫瑰茶燻雞（4人份量）
烹煮時間：1小時30分鐘
材料：
雞1隻（約1.5斤）
老抽2茶匙
水2茶匙
醃料：
鹽2茶匙
玫瑰露2湯匙
煙燻料：
茶包2個
麵粉2湯匙
糖2湯匙
乾玫瑰花(花茶用)1至2朵（剝碎）
做法
文、攝：謝翠玲
