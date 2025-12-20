冬至2025丨超市優惠合集 湯圓加$1多1件、港式鹽焗雞 $48、買紅酒送火腿拼盤

星期日就是冬至，今個週末大家也要出動買餸煮大餐！Yahoo著數專員集合今期最新的百佳、惠康、759阿信屋、Aeon、大生生活超市冬至優惠，就來看看有哪些抵買食材！

惠康冬至食材優惠

惠康搜羅一系列冬至鮮團圓食品，今個星期有農夫山泉袋裝臍橙、Scotch Prime 牛五花、港式風味鹽焗雞、越南業務用鳳尾虎蝦、祿上黑芝麻腰果/花生腰果熊貓造型湯圓、新紀元卵曉特濃蛋、銀花靚米/得寶香米、官燕棧LINE Friends刺繡福袋同埋白蘭氏冰糖/無糖燕窩！

百佳冬至佳團圓食品優惠

百佳精選一系列冬至、聖誕食材，精選品牌急凍湯圓加$1多1件、公仔點心3-10件裝 $49.9/4包、金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤裝 $128/袋！

759阿信屋全場貨品7折

由即日起12月21日，759阿信屋進行聖誕優惠，憑會員卡可享全場貨品7折優惠，同時仲有全場紅白餐酒、氣酒、日韓酒買二送一優惠！

Aeon感謝日 會員照價95折、$12蚊店買四送一

由即日起至12月23日，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！感謝日特別推介包括越南鳳尾虎蝦 $59/件、紐西蘭羊腩粒(約454g) $59、特選壽司盛合-舞 $129、日本熊本熊紅士多啤梨 $155/1盒2包， 啱晒冬至、聖誕炮製方便易煮大餐！

另外，Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，一連6日有買4送1優惠；由即日起至12月26日，全場聖誕貨品半價，大家把握最後機會選購裝飾品、派對用品！

大生生活超市聖誕精選優惠 買2支紅酒送火腿拼盤

大生生活超市聖誕優惠，精選產品包括買Godiva開心果金絲蜜酥朱古力送Godiva薄荷威化白朱古力、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、買2支指定意大利紅酒送西班牙Loriente杜洛克雜錦香腸火腿拼盤，仲有多款精美食玩低至 $44/2件！

