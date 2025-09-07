是日晚餐「🍄‍🟫冬菇煎🥩肉餅」 開學喇！！ 我都放完暑假開工喇🤣🤣 每次整煎蝦餅／肉餅，我都好鍾意用多功能電熱盤的6格盤煎，因為可以煎到塊塊大小平均的小圓餅，好方便👍👍 肉餅我用攪拌機打成碎肉，然後用廚師機加冬菇同調味料打到起膠，放雪櫃冷藏20分鐘，就可以煎架喇！！ 呢個餸好香口，好好味😋😋 同場加映「🧄蒜蓉炒🥬生菜、🌽粟米魚肚羹」 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/16vh1xdo44/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

梅頭肉 300 g

冬菇 15粒※已發150

蛋白 1隻※約35 g

糖 5 g

蒜鹽 3 g

生抽 10 ml

老抽 5 ml

水 10 ml

麻油 少許

粟粉 12 g



食譜份量

12塊 N／A





作法:

1. 冬菇用水浸軟，洗淨，瀝乾，切粒，備用 2. 梅頭肉洗淨，瀝水，去除肥肉，切粒，用攪拌機打成碎肉（300 g）

1. 將碎肉放入已裝好攪拌桶的廚師機，加入蛋白、糖、生抽、老抽、蒜鹽、水和粟粉，然後裝上攪拌棒 2. 啟動選擇「4 檔」攪打至起膠（約1分鐘），然後加入麻油，攪打至混合和起膠 3. 加入冬菇粒，攪打至均勻和起膠，放進雪櫃冷藏20分鐘

1.先將火力調至"low"，在烤盤上塗上少許油 2. 將火力調至"max"，每格放入適量冬菇碎肉，再壓成小圓餅，先煎底部至挺身，然後反轉另一面，煎至兩面金黃（邊煎邊用鑊剷壓一壓） 2. 灑上少許水，蓋上蓋子，將火力調至"med"，焗2-3分鐘至熟透，即成

