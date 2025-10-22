冰島首次發現蚊子蹤跡

（法新社雷克雅維克21日電） 冰島長久以來被視為全球少數沒有蚊子的國家之一，但研究人員艾爾弗雷德森（Matthias Alfredsson）昨天告訴法新社，冰島近日首度發現蚊子蹤跡。

冰島自然科學研究所（Natural Science Institute of Iceland）昆蟲學家艾爾弗雷德森表示，冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以北約30公里處發現3隻環帶絨蚊（Culiseta annulata），包括2隻雌蚊和1隻雄蚊。

艾爾弗雷德森在電子郵件中說：「牠們都是從酒繩上捕獲…酒繩原本是用來吸引蛾類。」他指的方法是在加熱的葡萄酒中加入糖，再將繩子或布條浸入溶液後懸掛在戶外，吸引對甜味有興趣的昆蟲。

冰島和南極洲一樣長久以來是地球上少數沒有蚊子棲息的地區之一。

艾爾弗雷德森說：「這是冰島自然環境首次發現蚊子紀錄。」他還說，多年前基夫拉維克（Keflavik）機場一架飛機上曾採集到一隻黑足伊蚊（Aedes nigripes）（北極蚊種）標本，「可惜這個標本已遺失」。

他表示，這些蚊子的出現「可能代表近期經由船舶或貨櫃進入冰島」，但需要等到明年春天進行進一步監測，才能確認是否有進一步擴散的情形。

一般而言，氣候變遷帶來的氣溫上升、夏季變長和冬季變暖，為蚊子創造更有利的繁殖環境。

不過，艾爾弗雷德森不認為氣候暖化可以解釋這次發現蚊子的原因。

他指出，這種蚊子「似乎很能適應寒冷氣候」，能「耐過漫長、嚴峻的冬季，即使氣溫低於冰點也能存活」，而且「多樣化的繁殖棲息地…進一步增強牠在冰島充滿挑戰的環境中生存的能力」。