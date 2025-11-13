專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
「在冰島，學習放下控制」冰島式哲學：Þetta Reddast！一切都會好起來｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》
如果你的旅行清單上，渴望的是陽光沙灘、舒適宜人的咖啡館，那麼我會說，冰島絕對不是你的理想之地。這個北大西洋上的島嶼，是一個毫不留情的巨人，它的美是粗獷的、孤獨的，充滿了呼嘯的風聲與不確定的天氣。它會用狂風將你吹得東倒西歪，用暴雨將你淋得措手不及，隨時可能封鎖道路，打亂你精心規劃的行程。冰島考驗的，不只是你對美景的嚮往，更是你對「不完美」的適應能力。但在這個巨人腳下，只有那些願意接受挑戰、放下控制的人，才能真正收穫到無可比擬的風景與感悟。
一、人生的航行：學習與不平順共處的旅程
在冰島的公路上，我看著遠方的雲霧與山脈，腦海中不斷迴盪起日本歌手藤井風（Fujii Kaze）一首名為〈Overflowing〉的歌曲。歌詞中寫道：”We're both letting go, feeling lighter, and becoming filled. Whether the sky is clearing or getting stormy. We're gonna cherish them all “ 這句話在冰島這個充滿變幻的國度，顯得格外有重量。
冰島的天氣，就像人生中的風浪。你無法控制下一秒是晴空萬里還是狂風暴雨。在秋季，即使紅葉飄飄，但一連數日的大雨和陰天，還是會影響你的心情。但正是這些「不可控」的時刻，逼迫你放下執著，學習像一艘船，不再與巨浪硬碰硬，而是隨波逐流，直至風浪平靜下來，便可享受那一刻的平靜。
二、冰島式哲學：Þetta Reddast！一切都會好起來
在冰島，有一句獨特的國民哲學：Þetta Reddast！它的意思是「一切都會好起來」。這不僅是一句口頭禪，更是一種面對生活的態度。冰島人深知大自然的力量難以預測，因此他們學會了在不確定性中保持樂觀與彈性，相信船到橋頭自然直。
這份哲學在我的旅程中得到了最真實的體現。
火山爆發的「見面禮」： 2024年1月，當我第一次抵達冰島，飛機即將降落時，機長廣播傳來一個意外訊息：「請各位乘客請準備好你的相機，望向左邊窗外…我們的火山正在爆發！」這份轟轟烈烈的「見面禮」，雖然震撼人心，卻也因此讓我們無法前往著名的藍湖溫泉，更令附近小鎮居民需要全數撤離 Grindavik。冰島由一開始，就讓我深深感受到冰島的原始與力量，沒有任何人工能與之抗衡。
無緣冰川健行的啟示： 另一天，因為狂風暴雨，我們期待已久的冰川健行活動被取消了。看著行程表上的空白，我感到極度失落。但回頭想想，這也正是冰島這片土地教會我的：有時候有些風景，只能遠觀，不能褻玩。大自然設下的界線，是在提醒我們尊重，而不是去征服 。
冬日日照的粉紅天空： 冬季的冰島，日照時間短得只有四個小時。看似是旅行的一大缺憾，但正是因為日出與日落的時間非常靠近，我們每天都能看到整個天空被粉紅、橘黃色渲染的夢幻景色。這份獨特的美，只有在短暫而珍貴的日光中才能體驗到。
黃色風暴中的極光奇蹟： 一天下午，冰島發佈了黃色風暴警報，我們無法再前往原訂的酒店，被迫滯留在一個不知名的小鎮。當下，行程被打亂的焦慮感襲上心頭。但正是在那個意外滯留的夜晚，我卻看到了KP7的極光爆發。那絢麗的綠色光芒在夜空中舞動，彷彿是對我們放下執著、隨遇而安的獎賞。
躺在雪地裡看極光：在2024年10月，我們遇上了極光大爆發。那幾天天氣晴朗，極光從遠方逐漸靠近，最後竟在我們的頭頂正上方飛舞。紅、黃、綠色的光芒，交織成一道道漸變的紫色，我們索性躺在零下數度的雪地上，捨不得離開。這份不可思議的體驗，遠比任何精心安排的活動都來得深刻。
三、為何旅行？在不確定性中找到平靜
我們在日常生活中，習慣了掌控一切：掌控時間、掌控工作、掌控人際關係。但在冰島，你必須接受自己的渺小，接受大自然的不確定性。這份被迫「放下」的過程，讓我們有機會重新審視內心，找到那個在城市喧囂中被忽略的自己 。旅行，是一種將「自我」歸零的過程，讓我們得以在新的環境中，重新長出自己喜歡的模樣 。
如果你問我，為什麼要出發去冰島？我會說，因為我渴望去一個能讓我面對自己、面對世界最原始面貌的地方。在風浪中學習飄蕩，在不確定中找到平靜。
這就是冰島，一個讓你放下控制、重新定義人生的巨人。
