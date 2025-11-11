冰島極光大爆發實錄！連續10天都看到 親歷北半球十年一遇的魔法之夜，KP10是真的嗎？｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》

老實說，我對極光本身並沒有太大的追求。我的旅程，是為了工作，為了替團友確保那份「人生必看清單」得以實現。對我而言，追光更像是一項需要精密計算的專業任務。需要看天氣圖，預先尋找最適合觀看的位置，通常就是酒店外最無光害之處等等。每次出團，我都清楚無法預測成功機率，卻仍然要帶著大家冒著零下低溫守候。（有時候即使請他們在房間裏等候，大家還是會「心掛掛」要出來一起當勘察隊）

平常的極光，肉眼看起來通常只是一層薄薄的灰白色霧氣，每次尋找都覺得疑幻似真。

要用手機甚至相機拍攝下來，看到有綠色才能確認是極光。

平常的極光，肉眼看起來通常只是一層薄薄的灰白色霧氣，每次尋找都覺得疑幻似真，要用手機甚至相機拍攝下來，看到有綠色才能確認是極光。面對多雲天氣的無奈、或者只看到一抹微弱的綠色光暈，這些都是我們「極光獵人」的日常。我甚至一度懷疑，網路上那些「極光大爆發」的照片，是否都經過了誇張的濾鏡。

直到這次冰島之旅。

這是一場連續十天的「魔法旅程」。天空就像被施了魔法一般，連續十天晴空萬里，為我們敞開了通往宇宙的帷幕。更令人屏息的是，我們親身經歷了那場轟動全球的極光大爆發——那種感覺，就像你與整個北半球的人類，同時抬頭仰望，見證著十年一遇的宇宙奇蹟。

Iceland Aurora 冰島極光 shot by Marjorie Li

極光不再是單調的綠色，而是充滿紅、紫、黃色的動態舞蹈。它在夜空中爆炸，以超乎想像的速度在你頭頂正上方舞動。那份震撼，讓我意識到：我所追逐的，不僅是光，更是宇宙在我們眼前展現的，最狂野、最溫柔的一面。

第一章：親歷奇蹟：連續10天追光的實戰與感動

我們這趟旅程，完全是一場計劃之外的魔法。在北半球即將迎接十年一遇的KP指數飆升時，我們恰好在冰島。

1.1 躺在雪地裡：當相機也無法捕捉震撼

那是一個難忘的夜晚。一開始，我們還在荒野裡奔波，看著雲層預測，尋找著最完美的拍攝點。那份等待是漫長的，但當極光從遠方的地平線逐漸靠近，最終竟在我們的頭頂正上方爆炸、舞動時，所有的等待都值回票價。

沒想到平常的極光，肉眼看起來通常只是一層薄薄的灰白色霧氣，這次竟然能以肉眼便能清晰看見。

紅、黃、綠色的光芒，交織成一道道漸變的紫色，將整個夜空染成一幅超現實的畫作。

Iceland Aurora 冰島極光大爆發 Marjorie Li

那一刻，我意識到，無論多專業的相機也無法機械性地捕捉那份震撼和感動 。即使是長曝光，也無法還原肉眼所見的色彩漸變和動態感。我們索性躺在零下雪地上 ，將相機放在一旁，感受那份超越語言的震撼。

那份感動，來自於完全的放下。當光芒在你頭頂飛舞時，你無法思考，無法拍照，只能全心全意地沉浸在宇宙的溫柔之中。那份凍到骨子裡，卻又暖到心坎裡的情感對比，讓我捨不得離開。

沒想到平常的極光，肉眼看起來通常只是一層薄薄的灰白色霧氣，這次竟然不用相機也能清晰看見他的光芒。

1.2 冰島荒野中的人情味

當極光大爆發時，我這個本來應該照顧團友的攝影師領隊，卻被大家溫暖地照顧著。在零下的低溫中，團友們彼此遞送暖包，甚至有人接力跑回酒店煮熱水，為我們送來熱飲。這種在極端環境下，團友間互相照顧的溫暖時刻，比極光本身更讓人動容。

1.3 與全世界共享的震撼

當我們在冰島的荒野裡興奮地尖叫時，世界各地的人們也同時在社群媒體上瘋傳這次極光爆發的消息。這份與整個北半球人類共享宇宙奇蹟的集體感動，是這次極光之旅最特別的地方。那一刻，你意識到所有人都被同一束光芒所吸引、所感動。極光超越了國界、語言和文化，將人類共同的渺小與宇宙的宏大連結起來。

第二章：科學與神話的交織：極光是如何跳舞的？

極光，這個古老而神秘的現象，其本質其實是一場太陽風與地球大氣層的碰撞。

極光神話破解： 太陽釋放出的帶電粒子（太陽風），受到地球磁場的引導，高速衝向兩極的大氣層。當這些粒子與大氣層中的氧和氮原子碰撞時，就會釋放出能量，產生光芒。

顏色的秘密： 大多數人以為極光只有綠色。但事實上，綠色來自於較低高度的氧原子；而 紅色、紫色和黃色 ，則通常來自更高空，或在極強烈的地磁風暴（如我們這次遇到的情況）下才會出現。

KP指數簡述：衡量地磁活動強度的標準是KP指數（行星指數），範圍從0到9。通常KP5就達到「風暴級別」，足以讓極光在緯度較低的地區可見 。我們這次目睹的極光，強度遠超平常，雖然科學上極光指數最高只標到KP9，但那種「KP10」的衝擊感，已成為所有目擊者共同的語言。

極光 @marjooorie_l

為何是冰島？領隊的實戰心聲

冰島之所以成為觀賞極光的最佳地點之一，除了位於高緯度的極光帶之下，更得益於其獨特的氣候條件。冰島受益於

北大西洋洋流的影響，能見度與晴朗夜晚的機會相較於其他極光區更高，這極大地增加看到極光的機會。我們這次能連續十天看到極光，正是冰島這份獨特的地理優勢，加上天公作美所帶來的奇蹟。

第三章：冰島追光者的行動手冊

如果你也渴望親眼見證這場宇宙的舞蹈，以下是我的實戰經驗與建議：

追光心態： 冰島國民哲學 Þetta Reddast （一切都會好起來）是追極光的最佳心態。追極光需要耐心與彈性，一旦天氣不許可，就應接受現實，相信最好的總會在不經意間到來。

最佳時機指南： 觀賞月份： 選擇 避開極晝 的月份，9月到3月的日照時間短，觀賞機會大。 最佳時間： 觀賞極光的高峰期通常在 午夜前後 。 地點選擇： 遠離城市的光害是成功的關鍵。冰島的偏遠地區如北部或東部，能提供更純粹的黑暗背景。

追光裝備清單： 保暖為王： 準備能應對 零下氣溫 的防風、防水、多層次衣物。 攝影必備： 堅固的三腳架 、快門線或遙控器是必備的，因為極光攝影需要長曝光。抽濕包。 實用工具（專業版）： 建議下載極光預報 App（例如 Aurora Forecast），追蹤 KP 指數。更重要的是，專業追光者會結合冰島氣象局的 Vedur.is 及 windy 等工具，來 精準查看雲層預測情況 ，畢竟有光無雲才是成功關鍵。



極光 @marjooorie_l

宇宙的溫柔與旅行的意義

這場連續十天的極光盛宴，對我而言，不只是完成了一個工作清單。它讓我學會了放下追逐完美的執念，去等待那份宇宙給予的溫柔。真正的旅行意義，從來不在於你完成了多少清單，而在於你與這個世界、與自己的內心，產生了多少純粹的連結。

如果你也渴望被宇宙的光芒照亮，那就去冰島吧。放下相機，抬頭仰望，去等待那份屬於你，獨一無二的宇宙奇蹟。

