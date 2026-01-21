冰河世紀！俄羅斯堪察加半島遇半世紀以來最大雪 降雪量近4米 居民屋外直接滑雪

俄羅斯遠東地區堪察加半島近日遭遇近半世紀以來最強烈的極端暴雪，積雪深度驚人，甚至將整座城市吞沒。這場罕見的天災雖然令民宅被埋、交通癱瘓，但亦有當地居民苦中作樂，在自家門口直接滑雪。打算體驗極地風情的朋友，不妨先看看當地的震撼景象。

鄂霍次克海低壓引發雪之末日

這場災難級暴雪起源於鄂霍次克海上空形成的多個強烈低氣壓系統，為堪察加半島帶來破紀錄的狂風暴雪。數據顯示，2025年12月的降雪量已累積高達3.7米，進入2026年1月上半月再追加超過2米。當地官員指出，如此極端的降雪量遠超歷史平均水平，上一次出現類似規模已要追溯至1970年代初期。社交媒體上的影像顯示，部分地區積雪深度甚至達3至12米，連4層樓高的公寓都幾乎被大雪吞沒，景象宛如「冰河世紀」。

緊急狀態下居民與紅綠燈同高

目前首府彼得羅巴甫洛夫斯克市已宣佈進入緊急狀態。由於積雪太厚，街道上的車輛與民宅出入口被完全淹沒，居民必須手持鏟子挖開巨大的雪坑，才勉強看到自家車頂。街頭隨處可見數米高的「雪山」，民眾甚至能輕鬆爬上雪堆，與路邊的紅綠燈合影。

雖然當地交通中斷、學校停課，但亦有網民分享「暴雪日常」，記錄徒手挖開家門口的過程，甚至直接從屋外的巨型雪堆滑下，將災情化為另類的滑雪體驗。然而，極端天氣亦帶來嚴重威脅，屋頂積雪崩落已導致至少2人喪生。當局呼籲居民保持高度警戒，並預計嚴峻降雪將持續至1月26日。

