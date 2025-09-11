月餅2025｜10間冰皮月餅推介！榮華冰皮低至$99.5/貓山皇榴槤冰皮低至$179/買一送一

鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
冰皮月餅揀邊間好？今次Yahoo Food就為大家精選榴槤、水果味等冰皮月餅，即睇內文推介：
冰皮月餅口味比起蓮蓉月餅、流心奶黃月跟奶黃月口味都要多，而且煙韌的外皮一直深得小朋友跟女士喜愛，今次Yahoo Food就為大家集齊10間冰皮月餅推介，以及月餅早鳥優惠，讓大家於炎夏可以一同感受冰皮月餅的清涼美味。
冰皮月餅2025推介1.帝一榴：經典貓山皇榴槤冰皮月餅買一送一！KKday預訂平均$179盒
來自馬來西亞的國宴級榴槤品牌帝一榴，主打的冰皮月餅以100%純榴槤果泥製成，乃坊間少見的高純度槤槤月餅，冰皮Q彈可口。推介經典貓山皇榴槤冰皮月餅，在KKDay可享買一送一優惠預訂只需$358，平均$179盒，每盒4個裝。
冰皮月餅2025推介2.馬拉屋：貓山王榴槤冰皮月餅買一送一！KKday預訂平均$199盒
馬拉屋推出貓王山榴槤冰皮月餅，以100%樹上完熟的榴槤製成，香甜誘人且軟糯甘甜。只要在7月31日於KKday預訂極品貓山王榴槤冰皮月餅券（6件裝），即可享買一送一優惠，$398兩盒，平均$199盒。
冰皮月餅2025推介3.榴一刻：黑刺王及貓山王榴槤冰皮月餅！KKDay獨家早鳥限定優惠買一送一！
榴一刻以馬來西亞貓山王及黑刺榴槤新鮮果肉製成冰皮月餅內餡，每一啖都吃到滿滿的榴槤果肉，以純手工制，絕無任何人造香精或防腐劑，冰皮Q彈不黏牙。只要在KKday購買黑刺王及貓山王榴槤冰皮月餅即享買一送一優惠，低至$238/盒，即可享早鳥優惠，更可獲贈貓山王 / 黑刺王榴槤麻糬（4粒裝）。
冰皮月餅2025推介4.唯港薈Hotel ICON：貓山王榴槤冰皮月餅！KKday預訂$458
提起榴槤，就會想起唯港薈Hotel ICON，今年推出貓山王榴槤冰皮月餅禮盒，更以全新配方製作，冰皮更薄更煙韌，包裹著大量香濃的貓山王榴槤果蓉，每一口都充滿榴槤果餡的香氣。只要在KKday購買冰皮月餅，即可以優惠價$458購買。
冰皮月餅2025推介5.自肥鮮食：貓山王榴槤月餅！KKday預訂低至$218
自肥鮮食推出的榴槤冰皮月餅（4粒裝）有4款不同口味，包括貓山王榴槤冰皮月餅、竹炭黑刺冰皮月餅、芒果冰皮貓山王及斑蘭冰皮黑刺，嚴選上乘馬來西亞貓山王及黑刺榴槤果肉製成餡料，再加上綿滑冰皮，啖啖香甜。只要在KKday預訂冰月皮餅，只需低至$218。
冰皮月餅2025推介6.榮華：雪中情冰皮月餅！網店購買低至$99.5
榮華推出多款冰皮月餅，當中以雪中情冰皮月餅最抵買，每盒有6件裝，備有3款特色口味，包括芒果粒粒、黑芝麻軟心及椰汁斑蘭味豆蓉冰皮月餅。原標$188，網店價只需$99.5。
冰皮月餅2025推介7.九龍香格里拉：香宮椰子斑蘭冰皮月餅！網店預訂低至$403.5
九龍香格里拉每年均會特色口味的冰皮月餅，今年就有香宮椰子斑蘭冰皮月餅，以馬來西亞直送斑蘭冰皮月餅包裹著綿密幼滑的椰子蓉，帶來清新美味的味覺享受。只要在網店預訂低至$403.5。
冰皮月餅2025推介8.美心：森雪果園冰皮禮盒！網店預訂低至$159
美心每年都會推出多款冰皮月餅，特別推介森雪果園冰皮禮盒，標榜以歐洲進口水果蓉加入冰皮，令到果味更香濃，清新滋味，滿載驚喜，猶如進入森雪國度。一盒8件不同口味，當中包括藍莓二重奏、香甜芒果、楊枝甘露、粉紅番石榴杏果、芒果栗子、白桃、芒果脆脆及士多啤梨脆脆。原價$280，只要在官網網店購買即可低至$159。
冰皮月餅2025推介9.東海堂：冰兔冰皮月餅！網店訂購低至$167
東海堂推出冰兔冰皮月餅禮券，以可愛的3D兔仔造型，製成獨特的冰兔冰皮月餅，一盒備有8款不同口味如綠茶芝士、藍莓、芒果、綠茶朱古力、芝麻、牛乳朱古力及牛乳芝士及士多啤梨，各有特色。原價$293，只要在網店購買禮券，即可低至$167。
冰皮月餅2025推介10.聖安娜餅屋：醬香酒釀桂花冰皮月餅！官網預訂低至$313
聖安娜餅屋推出醬香酒釀桂花冰皮月餅，加入頂級53%vol貴州醬香型白酒製作，配上清香桂花豆蓉，酒香醇厚、餘味悠長。原價$368，只要在官網網店預訂，即可以優惠價$313入手。
