Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025｜10間冰皮月餅推介！榮華冰皮低至$99.5/貓山皇榴槤冰皮低至$179/買一送一

冰皮月餅口味比起蓮蓉月餅、流心奶黃月跟奶黃月口味都要多，而且煙韌的外皮一直深得小朋友跟女士喜愛，今次Yahoo Food就為大家集齊10間冰皮月餅推介，以及月餅早鳥優惠，讓大家於炎夏可以一同感受冰皮月餅的清涼美味。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

冰皮月餅2025推介1.帝一榴：經典貓山皇榴槤冰皮月餅買一送一！KKday預訂平均$179盒

Shop Now

廣告 廣告

來自馬來西亞的國宴級榴槤品牌帝一榴，主打的冰皮月餅以100%純榴槤果泥製成，乃坊間少見的高純度槤槤月餅，冰皮Q彈可口。推介經典貓山皇榴槤冰皮月餅，在KKDay可享買一送一優惠預訂只需$358，平均$179盒，每盒4個裝。

貓山皇榴槤冰皮月餅。

Shop Now

冰皮月餅2025推介2.馬拉屋：貓山王榴槤冰皮月餅買一送一！KKday預訂平均$199盒

Shop Now

馬拉屋推出貓王山榴槤冰皮月餅，以100%樹上完熟的榴槤製成，香甜誘人且軟糯甘甜。只要在7月31日於KKday預訂極品貓山王榴槤冰皮月餅券（6件裝），即可享買一送一優惠，$398兩盒，平均$199盒。

極品貓山王榴槤冰皮月餅劵。

Shop Now

冰皮月餅2025推介3.榴一刻：黑刺王及貓山王榴槤冰皮月餅！KKDay獨家早鳥限定優惠買一送一！

Shop Now

榴一刻以馬來西亞貓山王及黑刺榴槤新鮮果肉製成冰皮月餅內餡，每一啖都吃到滿滿的榴槤果肉，以純手工制，絕無任何人造香精或防腐劑，冰皮Q彈不黏牙。只要在KKday購買黑刺王及貓山王榴槤冰皮月餅即享買一送一優惠，低至$238/盒，即可享早鳥優惠，更可獲贈貓山王 / 黑刺王榴槤麻糬（4粒裝）。

黑刺王及貓山王榴槤冰皮月餅。

Shop Now

冰皮月餅2025推介4.唯港薈Hotel ICON：貓山王榴槤冰皮月餅！KKday預訂$458

Shop Now

提起榴槤，就會想起唯港薈Hotel ICON，今年推出貓山王榴槤冰皮月餅禮盒，更以全新配方製作，冰皮更薄更煙韌，包裹著大量香濃的貓山王榴槤果蓉，每一口都充滿榴槤果餡的香氣。只要在KKday購買冰皮月餅，即可以優惠價$458購買。

馬來西亞製造的榴槤冰皮月餅擁有煙靭冰皮。

Shop Now

冰皮月餅2025推介5.自肥鮮食：貓山王榴槤月餅！KKday預訂低至$218

Shop Now

自肥鮮食推出的榴槤冰皮月餅（4粒裝）有4款不同口味，包括貓山王榴槤冰皮月餅、竹炭黑刺冰皮月餅、芒果冰皮貓山王及斑蘭冰皮黑刺，嚴選上乘馬來西亞貓山王及黑刺榴槤果肉製成餡料，再加上綿滑冰皮，啖啖香甜。只要在KKday預訂冰月皮餅，只需低至$218。

榴槤冰皮月餅4粒裝。

Shop Now

冰皮月餅2025推介6.榮華：雪中情冰皮月餅！網店購買低至$99.5

榮華推出多款冰皮月餅，當中以雪中情冰皮月餅最抵買，每盒有6件裝，備有3款特色口味，包括芒果粒粒、黑芝麻軟心及椰汁斑蘭味豆蓉冰皮月餅。原標$188，網店價只需$99.5。

雪中情冰皮月餅。

冰皮月餅2025推介7.九龍香格里拉：香宮椰子斑蘭冰皮月餅！網店預訂低至$403.5

九龍香格里拉每年均會特色口味的冰皮月餅，今年就有香宮椰子斑蘭冰皮月餅，以馬來西亞直送斑蘭冰皮月餅包裹著綿密幼滑的椰子蓉，帶來清新美味的味覺享受。只要在網店預訂低至$403.5。

香宮椰子斑蘭冰皮月餅。

冰皮月餅2025推介8.美心：森雪果園冰皮禮盒！網店預訂低至$159

美心每年都會推出多款冰皮月餅，特別推介森雪果園冰皮禮盒，標榜以歐洲進口水果蓉加入冰皮，令到果味更香濃，清新滋味，滿載驚喜，猶如進入森雪國度。一盒8件不同口味，當中包括藍莓二重奏、香甜芒果、楊枝甘露、粉紅番石榴杏果、芒果栗子、白桃、芒果脆脆及士多啤梨脆脆。原價$280，只要在官網網店購買即可低至$159。

美心森雪果園冰皮禮盒。

冰皮月餅2025推介9.東海堂：冰兔冰皮月餅！網店訂購低至$167

東海堂推出冰兔冰皮月餅禮券，以可愛的3D兔仔造型，製成獨特的冰兔冰皮月餅，一盒備有8款不同口味如綠茶芝士、藍莓、芒果、綠茶朱古力、芝麻、牛乳朱古力及牛乳芝士及士多啤梨，各有特色。原價$293，只要在網店購買禮券，即可低至$167。

東海堂冰兔冰皮月餅。

冰皮月餅2025推介10.聖安娜餅屋：醬香酒釀桂花冰皮月餅！官網預訂低至$313

聖安娜餅屋推出醬香酒釀桂花冰皮月餅，加入頂級53%vol貴州醬香型白酒製作，配上清香桂花豆蓉，酒香醇厚、餘味悠長。原價$368，只要在官網網店預訂，即可以優惠價$313入手。

醬香酒釀桂花冰皮月餅。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種

湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11

中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？