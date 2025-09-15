餃子食譜 | 冰花煎餃

冰花煎餃睇落好似好難，其實只要買啱材料，任何配料都唔使落，無錯，唔使油、唔使水、唔使生粉，只要有一隻鑊，就可以煎到靚靚嘅冰花煎餃，你都試下啦！

製作時間: 5分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

大阪王將餃子 1包





作法:

1 ：

將大阪王將餃子從雪櫃取出，毋須解凍

2 ：

將餃子排好在平底鑊上，毋須加油加水

3 ：

中火煎5分鐘，毋須加蓋，直至餃子溶出的粉漿變成金黃色

4 ：

將碟子覆蓋在平底鍋上，用手按壓住，反轉

5 ：

將冰花煎餃整碟取出，完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51753

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com