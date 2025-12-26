冰雪產業規模或破萬億人民幣 雪場數量翻倍

【on.cc東網專訊】近日發布的《中國冰雪產業發展研究報告（2025）》顯示，中國冰雪產業規模從2015年2,700億元持續增長至2024年9,800億元（人民幣，下同，約3,018億至1.1萬億港元），預計2025年將首次突破萬億元大關。2018年至2024年，全國雪場數量從1,133個增至2,678個，增幅達136%。

今年冬天冰雪運動豐富多樣，從北方到南方、從傳統冰雪項目到層出不窮的「冰雪+」新場景，帶動消費，更帶動國產裝備製造、目的地營運、旅遊服務等全產業鏈的發展。其中黑龍江哈爾濱冰雪大世界上周三（17日）開園首日客流就達到4.5萬人次，園區加人工智能（AI）互動，機械狗、機械人在遊客間穿梭。世界最大的室內滑雪場「深圳前海冰雪世界」開業以來已接待遊客超70萬人次，雪場專門開通港澳跨境直通巴士點對點接駁。

吉林為配合發展冰雪經濟，設置冰雪假期全力保障學生參與冰雪實踐活動，進一步促進冰雪文化普及和冰雪消費落地。中小學生於本月3日至7日迎來首個「冰雪假期」。大數據測算，「雪假」期間吉林省接待國內遊客同比增長119%，國內遊客出遊總花費同比增長31%，約22萬名學生參與冰雪運動。

元旦期間冰雪勝地熱度高漲，從北京開往哈爾濱、瀋陽、長春等冰雪目的地的火車票熱度居高不下。其中飛豬旅遊平台公布，黑龍江線路遊元旦期間線路遊商品預訂量同比去年增長超260%，包車遊預訂量同比增長約180%，而哈爾濱成為最熱門城市。

