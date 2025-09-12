她超愛喝冰飲「26歲就長滿子宮息肉」！醫曝狂喝飲料3大風險：容易造成氣滯血瘀

前段時間，一則大陸新聞引起關注：一位年僅26歲的女性程式設計師，平時天天喝冰美式咖啡、冰飲料，久而久之發現經期逐漸失常。她就醫後才發現，子宮內竟長了大量息肉，差點必須動手術切除，後來靠著中藥調養才慢慢痊癒。

不少女性網友因此感到擔心：每天喝冰咖啡、冰奶茶，是不是真的會「凍」出婦科問題？其實，目前醫學並沒有證據顯示冷飲會直接導致子宮瘜肉。真正需要注意的，是飲料裡的糖分與過量咖啡因。

子宮內膜瘜肉是內膜組織過度增生形成的突起，大小從幾毫米到數公分不等，可能單顆或多發。大約有3成異常出血與此有關，常見症狀包括經期延長、經血過多，甚至影響受孕。已知的高風險因子包括雌激素水平過高（如長期服用含雌激素的藥物或保健品）、慢性發炎（反覆感染、流產手術）、以及代謝疾病（肥胖、糖尿病、高血壓）。年齡超過40歲，發生率也會上升。至於「低溫飲品」並不是致病原因。

廣告 廣告

那麼冰飲的間接風險在哪裡？

1.咖啡因與荷爾蒙代謝

咖啡因與雌激素都需要肝臟酵素代謝，長期過量攝取（每天超過2杯咖啡）可能干擾平衡，導致雌激素堆積，進而增加內膜增生風險。

2.高糖陷阱

手搖飲往往含大量精製糖與奶精，長期下來會提高肥胖與胰島素阻抗風險，進一步影響荷爾蒙分泌，間接增加子宮瘜肉的發生率。

傳統醫學觀點則提醒：熬夜與冰飲的組合容易造成「氣滯血瘀」，讓體質偏寒、循環變差，間接影響子宮環境。因此，規律作息與避免長期冰飲仍有助於維持健康。

醫師建議，想兼顧口腹之欲與身體健康，可以嘗試：

咖啡每日不超過1杯，經期前後可暫停。

飲料減糖減頻率，改喝無糖茶，每週控制在2杯以內。

冷飲「慢喝」，入口含一下再吞，減少溫度刺激。

若出現經期超過7天、非經期出血、同房後出血等症狀，應及早就醫並做超音波檢查。與其恐懼冰塊，不如戒掉過量糖分、避免熬夜，才是真正保護子宮的關鍵。

延伸閱讀

夏季私密處保養地雷！愛喝含糖飲料、泡泳池…5個壞習慣恐讓感染風險激增

「子宮肌腺症」術後副作用纏身！吳怡霈尋求中醫調理獲改善，醫師揭關鍵與調理秘招