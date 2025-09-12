天文台：三個低壓系統或影響未來一兩周天氣
她超愛喝冰飲「26歲就長滿子宮息肉」！醫曝狂喝飲料3大風險：容易造成氣滯血瘀
前段時間，一則大陸新聞引起關注：一位年僅26歲的女性程式設計師，平時天天喝冰美式咖啡、冰飲料，久而久之發現經期逐漸失常。她就醫後才發現，子宮內竟長了大量息肉，差點必須動手術切除，後來靠著中藥調養才慢慢痊癒。
不少女性網友因此感到擔心：每天喝冰咖啡、冰奶茶，是不是真的會「凍」出婦科問題？其實，目前醫學並沒有證據顯示冷飲會直接導致子宮瘜肉。真正需要注意的，是飲料裡的糖分與過量咖啡因。
子宮內膜瘜肉是內膜組織過度增生形成的突起，大小從幾毫米到數公分不等，可能單顆或多發。大約有3成異常出血與此有關，常見症狀包括經期延長、經血過多，甚至影響受孕。已知的高風險因子包括雌激素水平過高（如長期服用含雌激素的藥物或保健品）、慢性發炎（反覆感染、流產手術）、以及代謝疾病（肥胖、糖尿病、高血壓）。年齡超過40歲，發生率也會上升。至於「低溫飲品」並不是致病原因。
那麼冰飲的間接風險在哪裡？
1.咖啡因與荷爾蒙代謝
咖啡因與雌激素都需要肝臟酵素代謝，長期過量攝取（每天超過2杯咖啡）可能干擾平衡，導致雌激素堆積，進而增加內膜增生風險。
2.高糖陷阱
手搖飲往往含大量精製糖與奶精，長期下來會提高肥胖與胰島素阻抗風險，進一步影響荷爾蒙分泌，間接增加子宮瘜肉的發生率。
傳統醫學觀點則提醒：熬夜與冰飲的組合容易造成「氣滯血瘀」，讓體質偏寒、循環變差，間接影響子宮環境。因此，規律作息與避免長期冰飲仍有助於維持健康。
醫師建議，想兼顧口腹之欲與身體健康，可以嘗試：
咖啡每日不超過1杯，經期前後可暫停。
飲料減糖減頻率，改喝無糖茶，每週控制在2杯以內。
冷飲「慢喝」，入口含一下再吞，減少溫度刺激。
若出現經期超過7天、非經期出血、同房後出血等症狀，應及早就醫並做超音波檢查。與其恐懼冰塊，不如戒掉過量糖分、避免熬夜，才是真正保護子宮的關鍵。
延伸閱讀
夏季私密處保養地雷！愛喝含糖飲料、泡泳池…5個壞習慣恐讓感染風險激增
其他人也在看
ASUS Zenfone 12 Ultra 激抵優惠｜AI 旅遊神器強勢登場，減價高達 $1,200 + 送 $500 Klook 券 + 豐富配件！
ASUS 近年積極推出功能全面且性能強悍的旗艦手機，而今年重點之作 Zenfone 12 Ultra 憑藉頂級硬件配置與全方位 AI 功能，成為不少用戶出國旅遊、日常生活以至工作效率提升的首選。適逢九月推出一系列限時優惠，入手這部「旅遊神器」就更加划算！Mobile Magazine ・ 1 天前
懶人穿搭術：一件黑色連身裙走天涯！教你輕鬆穿出3種場合風格
Read the latest lifestyle and beauty article about 懶人穿搭術：一件黑色連身裙走天涯！教你輕鬆穿出3種場合風格 from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國保守派網紅柯克槍殺案嫌犯落網 犯案子彈刻有反法西斯標語
（法新社華盛頓12日電） 美國總統川普的盟友、保守派倡議人士柯克最近在猶他州一場活動中遭槍殺。柯克是川普（Donald Trump）重要盟友，也是知名網路名人和青年保守派運動領袖之一。法新社 ・ 1 天前
懷疑另一半出軌被戴帽，應否原諒對方？分析7個外遇徵兆定義及3大偷食原因
在一起久了，發現另一半沒緣由地比以往冷淡？以往工作時間穩定卻突然常常說要加班，甚至聯絡不上？懷疑另一半出軌但找不到實質證據？「帽」事嘅！編輯跟大家分析7個外遇徵兆，以及3大偷食原因，解開大家心中的謎團。men's uno HK ・ 1 天前
女性自慰不只是愉悅，更是保養！ 醫推「隱藏好處」：減緩更年期不適
在大眾印象裡，自慰往往被貼上羞澀或避而不談的標籤，但醫學與心理學研究已證實，它其實是最簡單、最天然的身心療癒方式之一。當身體進入高潮時，大腦會釋放出大量多巴胺，這種「快樂荷爾蒙」能快速驅散低落情緒，帶來如同做完30分鐘有氧運動般的舒暢感。姊妹淘 ・ 1 天前
從《哈利波特》粉到演技派：小關裕太的蛻變藏了什麼內幕？
說到小關裕太，這位1995年6月8日生的東京帥哥，簡直是天生要當明星的料！Japhub日本集合 ・ 1 天前
緣分爆棚的10個訊號！中3條就是「命中註定」的靈魂伴侶
真正的緣分，就像一條看不見卻扯不斷的紅線，總能在意想不到的時候把兩個人牽在一起。以下10個「靈魂伴侶訊號」，如果中了3條以上，就很可能是命中注定的那一位。姊妹淘 ・ 1 天前
Google Pixel 10 Pro XL 拆解顯示電池更換相當簡單
Google 上月發佈了 Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 及 Pi […]TechRitual ・ 1 天前
《暴君的廚師》爆紅、潤娥私服&配件也成話題！小香風套裝、Wulu耳環，還把Crocs穿得好時髦
當然，潤娥的私服造型也成為討論話題，無論是高雅甜美的小香風，還是充滿活力的紅色洋裝，復古風或是鬆弛系，潤娥用細節堆疊出「好感系時尚教科書」，一起來看看她的穿搭技巧！潤娥私服穿搭：小香風套裝、直登優雅天花板這套淺色系格紋小香風套裝，根本是氣質女孩衣櫃裡必備...styletc ・ 1 天前
Chris Evans近照瘋傳！「美國隊長」爆肌回復巔峰狀態 婚後魅力不減傳再演Marvel英雄電影
Chris Evans「美國隊長」爆肌再現！Chris Evans近日於多倫多電影節現身宣傳，外貌及體態重回巔峰狀態的他引起關注及熱議，多張「靚仔」近照更於網絡瘋傳。Chris Evans會否如傳聞所說再以「美國隊長」角色Marvel電影？而卸下復仇者聯盟戰袍的他婚後近況又如何？立即看下去，重新感受荷里活男神Chris Evans的成熟魅力吧！「美國隊長」爆肌現身多倫多電影節Chris Evans男神魅力再度展現，近日現身多倫多電影節為新戲《Sacrifice》宣傳，緊身上衣透出爆炸性完美肌肉線條，加上刮鬚後青靚白淨面容重見天日，44歲的他有望人氣再上巔峰。而隨著一輯靚仔近照瘋傳，「美國隊長」復出再度參演Marvel英雄電影的傳聞亦再度引起熱議。自「美國隊長」英雄角色任務完成後，Chris Evans不斷轉型，跳出英雄角色框架，嘗試不同片種，於電影《The Materialists》、《 Honey Don’t! 》以及是次宣傳的新戲《Sacrifice》中，都落力展現其演技上的多樣性。Chris Evans與Ana Tayla-Joy 合作主演的新戲《Sacrifice》講述在一個上Cosmo ・ 19 小時前
iPhone Air有得炒？據報因一原因在內地「卡」關
蘋果全新iPhone系列將於今晚(12日)展開預售，並定於9月19日正式發售，其中iPhone Air尤其受到市場關注。然而，中國蘋果官網今日(12日)悄然調整了iPhone Air的發售狀態，顯示為「發售資訊後續更新」，令許多期待該款新機的消費者感到意外。am730 ・ 1 天前
Charlie Kirk 中槍亡｜ FBI公布涉案者照片 懸紅78萬籲提供線索｜Yahoo
特朗普政治盟友、保守派新星查理・柯克（Charlie Kirk）周三（10 日）遭槍擊身亡，疑兇仍然在逃。美國聯邦調查局（FBI）公布了「涉案者」圖片，並懸紅 10 萬美元（約 78 萬港元）追尋涉案人的資料。Yahoo新聞 ・ 1 天前
申訴專員｜非法棄置建築廢物個案下降 「好好斗」回收服務仍須改善
申訴專員陳積志今日(12日)宣布完成非法棄置建築廢物問題及「好好斗」回收服務的主動調查行動，並向環保署提出共15項改善建議。 公署調查發現，政府近年清理的非法棄置建築廢物數量已由2017年的9,000公噸大幅下降至2022年至2024年的每年約1,000公噸，經環保署核實的個案數目亦從2022年的4,612宗下降am730 ・ 1 天前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 1 天前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 13 小時前
「柔性女孩」（Soft Girl）是瑞典女性生活新風潮？全職居家女友但又不是只煮飯顧小孩的家庭主婦？
當歐美主力發動時尚有關的字詞，瑞典則負責傳來和生活態度有關的詞彙，而最新的叫作「柔性女孩」（Soft Girl）。Soft Girl和我們很熟悉的「Girl Boss」相反，遠離職場，成為全職的居家女友，依靠伴侶支持生活支出。聽起來和一般相夫教子的家庭主婦沒兩樣，但那風潮背後還會夾雜一些生活態度、一些Lifestyle？Yahoo Style HK ・ 15 小時前