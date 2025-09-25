冷氣工赤腳危站下層機頂維修 網民：條命真係唔值錢？｜網上熱話(有片)

一名冷氣工疑在打風期間赤站危站高樓外牆維修。(網片截圖)

昨晚(24日)有網民上載一段影片，可見一名冷氣維修工疑似在樺加沙襲港打風期間，冒雨在高樓外牆維修。片長45秒，甫開始便見一名相信是維修冷氣的男子綁上安全帶危站在高層一單位外牆。他赤腳危站在下層的窗口式冷氣機頂部，屋內另有一名男子協助，該名赤腳男試圖將冷氣機散熱器移回承托架。

拍片者：嘩！踩住人哋部冷氣

拍片者目睹情景不禁表示：「嘩！踩住人哋部冷氣」，身旁女子亦不禁驚嘆。男子續說，「邊度承受到呀，佢咁樣踩住！」女子問道：「邊個嚟呀？整冷氣呀？」男子回覆：「佢跌咗個冷氣落嚟吊吓吊吓。」片段亦至此完結。

影片未明確交代事發日期及地點，但上傳者附上一張涉事大廈外牆有冷氣散熱器懸空晃動的照片，故推測事件可能發生於昨日颱風期間，散熱器被強風吹至搖搖欲墜，才有人冒險進行緊急維修。

網民：要死麻煩死遠啲吖

影片引來網民熱議，上傳影片者慨嘆：「條命真係唔值錢？仲要踩住人哋部冷氣。」其他網民紛紛留言：大佬，要死麻煩死遠啲吖！」、「咁大命喎」、「鞋都唔著？」。然而，亦有網民指出：「其實見佢都有綁安全帶，應該有一定嘅安全意識。如果佢唔理，之後部機吊吊下跌埋落去，可能仲大件事。」

