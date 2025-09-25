冷氣機散熱器「半天吊」男子危站下層機頂維修

超強颱風樺加沙周三襲港，塌棚、冧樹比比皆是；網上流傳一段45秒影片，一名男子於樺加沙吹襲期間，疑僅將安全帶扣在鋁窗窗框便冒雨爬出高樓外牆，赤腳危站在下層的窗口式冷氣機頂部維修分體式冷氣散熱器，當時屋內另有一名男子協助。

據了解，事發早上近8時十號風球生效期間，地點為何文田自由道2號龍總大廈一個高層單位，分體式冷氣機散熱器疑被吹至「半天吊」，居民報警求助。警方到場時，屋主自行尋找技工將冷氣機散熱器固定。

工權會指，如果沒有良好的安全裝備，不論是否大風大雨，均不應該進行此類工作；出現類似情況應報警，由消防處理。

