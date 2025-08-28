冷氣機滴水｜食環年收3萬宗投訴 紅外線夜視攝錄機取代望遠鏡 加強執法取證｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】本港冷氣機滴水問題嚴重，食環署過去3年平均每年接獲逾3萬宗相關投訴。該署研發全新調查系統，利用紅外線夜視攝錄機執法，取代過往以手電筒和望遠鏡偵查的傳統模式，更易取證；署方又主動「洗樓」，向滴水黑點發出妨擾事故通知；同時與物業管理公司合作，幫助處理滴水事故等。

冷氣機滴水問題近年呈上升趨勢。食環署助理署長（行動）溫智舜表示，該署接獲的投訴個案由2022年逾2.5萬宗，升至2024年逾3.4萬宗。由於冷氣機滴水事故多在清晨或晚間發生，低光源環境加上單位位處高層，同一大廈又有多部冷氣機，令食環署執法人員難以取證。

食環署助理署長（行動）溫智舜（左）與油尖區環境衛生總監陳家俊（右）

最新系統覆蓋40層樓

為解決上述困難，食環署與創新科技署轄下「物流及供應鏈多元技術研發中心」合作，研發「冷氣機滴水調查系統」，配備雷射指示器和紅外線夜視攝錄機，可發射肉眼不可見的紅外光，將反射信號轉化為清晰影像。第一代系統偵測範圍為60至70米，覆蓋20層樓高；第二代系統擴大到120米偵測範圍，覆蓋40層樓高。

系統能夠在低光源環境下準確識別滴水源頭，拍下個案相關證據，無需進入住戶單位便可完成初步判斷，減低執法人員過去在夜間蒐證的困難和取證時間。食環署去年5月已開始試用一代冷氣機滴水調查系統，隨後展開二代系統的研發，今年5月正式全面應用兩代冷氣機滴水調查系統。目前食環署19個分區均備兩代系統各一。

除了恆常處理滴水投訴外，食環署油尖區環境衛生總監陳家俊指出，署方今年起展開主動執法，鎖定各區巴士站、小巴站等對市民造成較大滋擾的滴水黑點，加強巡查。截止8月24日，食環署已發出5,230張妨擾事故通知書要求住戶處理滴水問題，當中5,200部冷氣機已得到處理。

此外，食環署長期透過「物業管理公司協助處理冷氣機滴水事故計劃」，邀請屋苑物管公司協助查證冷氣機滴水投訴。現有280多個私人屋苑物管公司參與計劃，平均每年有4000多宗投訴個案經由計劃完跟進和處理。