冷氣機滴水｜區議員促加強晚間巡查滴水黑點 增加舉報渠道打擊問題

【Now新聞台】不少舊區都有冷氣機滴水黑點，有區議員指，晚間是開冷氣的高峰時段，食環署除了加強晚間巡查，亦可以增加渠道舉報。

夏日炎炎人人都開冷氣消暑，不過在九龍城一棟唐樓，有不少冷氣機滴水，有些甚至已駁喉都照滴，入面的人就享受冷氣，但樓下等車的人難免會滴濕頭，又會滴花妝容。

Percy：「我也不知道水從哪裡來，我知道是冷氣機，但是我不知道樓上居所有多污糟，所以我不是很喜歡。」

楊小姐：「(有沒有試過滴濕頭或滴濕衣服？)有，手及袋這些位置。(感覺如何？)當然不喜歡，都不知道是甚麼水。」

為了解決冷氣機滴水問題，食環署引入紅外線夜視錄像機，亦加強主動「洗樓」。有區議員指，舊樓冷氣機滴水問題普遍，認為署方加強晚間巡查，才能更有效打擊。

九龍城南區議員吳寶強：「其實有時居民見到區內太多冷氣機滴水黑點，可能他們都習以為常，不會主動舉報。滴水的情況多數在晚間，希望在晚間或高峰用冷氣機的時段(巡查)，但是屬於非辦工室時段，都可以有食環署人員可以更加快地跟進、調查及處理。」

吳寶強又表示，不少居民反映現時舉報渠道單一，期望可增設更多渠道，例如透過電郵及應用程式等，加強打擊滴水問題。

