冷知識最後一題的驚世陷阱！ 橋本環奈答題逆天隱秘神蹟！

節目復活首集的超幸運挑戰者

哇，橋本環奈這位永遠的國民女神，元旦一早給大家來個大驚喜！她參加富士電視台睽違13年的經典益智節目《クイズ＄ミリオネア》，

當第一位挑戰者就一路過關斬將，答對12題抱走1000萬日圓（約50萬港幣）。節目由嵐成員二宮和也主持，

來賓還有菊池風磨、ano和室剛等人。橋本環奈1987年生於靜岡縣，從2000年童星出道以來，演過《銀魂》和《神樂》等角色，甜美笑容圈粉無數。

這次她穿著簡約白衣登場，看起來超輕鬆，誰知運氣爆棚到讓人懷疑有內幕。

緊張答題過程的趣味轉折

遊戲規則從原本15題改成12題，新增「問主持人」 lifeline，讓挑戰更有趣。橋本環奈一路答對冷知識題，像是東京人口最多縣的歷史題，她猶豫後用電話求助大谷亮平和許豐凡，

但兩人也不確定，最後憑直覺選新潟縣，答對後尖叫「やばい！やばい！」連呼，二宮和也笑說「眼睛都要掉下來了」。

她還分享高中時身高152公分，被要求減肥到36公斤，患厭食症的往事，現在保養得宜，體重38公斤，氣色超好。網友看直播，留言「女神運氣逆天」「從坂道少女到答題女王」。

網友熱議與節目熱度的搞笑延燒

消息一出，社群炸鍋！X上粉絲紛紛分享截圖，有人笑說「橋本環奈不只演技好，運氣也神級」，也有人羨慕「千萬日圓輕鬆入手，太勵志了」。

節目收視率爆高，媒體如東京體育和Oricon跟進報導，稱她為「元旦幸運兒」。橋本環奈過去緋聞少，專注事業，

這次中獎讓大家猜她會怎麼花錢，說不定捐公益或買新包。節目復活後，網友呼籲多辦，讓更多藝人來挑戰。

Japhub小編有話說

哈哈，橋本環奈這中獎運聽來像開外掛，從女神到富婆一夜之間。希望她繼續拍好戲，帶給我們更多驚喜啊！

