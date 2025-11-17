iHerb破萬好評洗護產品64折起！
冷鋒抵港 今日降至最低15度 長者安居協會倡洋蔥式穿搭助保暖
香港天文台昨日發出特別天氣提示，一道冷鋒會自昨午夜前後橫過廣東沿岸，今日本港天氣顯著轉涼，明日及周四市區最低氣溫在14度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯；提醒市民留意天氣變化，注意保暖。長者安居協會亦提醒長者注意保暖，又提到患有慢性呼吸病如哮喘的長者，更容易因天氣轉涼而病情惡化；協會建議長者採用洋蔥式穿搭法，避免穿著過厚衣物，以免增加跌倒風險。
天文台表示，東北季候風正影響廣東。此外，位於華中的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在昨晚至今日初時橫過廣東沿岸。天文台預測今日天氣顯著轉涼，有一兩陣微雨。氣溫由昨午夜最高約23度，逐步下降至今晚市區最低約15度，新界再低一兩度。吹輕微至和緩偏東風，晚間北風逐漸增強。展望明日及周四市區最低氣溫在14度左右，本周後期天色逐漸好轉。
天文台和長者安居協會昨日舉行聯合記者會，提醒市民應冬季做好準備。天文台署理助理台長謝淑媚表示：「由於風勢頗大，風寒效應會較為明顯；預料本周後期早上仍然清涼。市民尤其是長者、慢性病患者或有戶外活動計劃的朋友，應留意天氣變化，準備適當保暖措施。」天文台預測今年冬天香港氣溫維持正常至偏高，惟提醒日與夜之間天氣變化可以很大，間中亦有可能出現寒冷天氣；預測整個冬天本港的寒冷天氣日數大概為9至17日。
長者安居協會行政總裁王虹虹指，長者在冬季常見的健康威脅，包括低溫症、心血管疾病、因跌倒骨折及流感等。「每年冬季協會的一線通平安鐘服務支援中心會收到較多求助；上個冬季平均每日接獲95.6宗須送院個案，較2024年全年每日平均數高出12.6%。其中，長者跌倒個案在冬季更會急增。」王虹虹呼籲長者注意保暖同時，避免穿著過厚衣物，以免增加跌倒機會。建議長者採用洋蔥式穿法，一層一層的穿，到溫暖的室內就可以脫下外套，避免悶熱；又提醒長者使用電熱墊時注意安全，有需要時可使用平安鐘求助。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/冷鋒抵港-今日降至最低15度-長者安居協會倡洋蔥式穿搭助保暖/619470?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
