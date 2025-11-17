冷鋒迫近明日氣溫跌至 15 度｜美國玩具巨頭集體「盲盒化」｜許紹雄設靈擺滿花籃猶如花海｜11 月 17 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 11 月 17 日（星期一）。一道冷鋒正自廣東北部南下，預料會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，本港今晚轉趨多雲，明日明顯轉涼，有一兩陣微雨。市區氣溫會由午夜約 23 度，逐步下降至明晚約 15 度，新界再低一兩度；星期三及星期四市區最低約 14 度，部分新界地區會感到寒冷。本週後期天色好轉，日間非常乾燥，氣溫回升但早上仍清涼，明日最高紫外線指數約為 3 ，強度屬中等。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】天文台指，一道冷鋒今晚午夜前後將橫過廣東沿岸，隨後與強烈東北季候風及廣闊雲帶共同影響華南。預料明日本港氣溫明顯下降，市區由約 23 度逐步跌至明晚約 15 度，新界再低一兩度，間中有一兩陣微雨，風勢由輕微至和緩偏東風，晚間北風增強，風寒效應較為明顯。展望星期三及星期四，市區最低氣溫約 14 度，新界部分地區寒冷。

日本外務省官員據報今日訪華 料協商高市早苗言論風波 官媒：如武力介入台海 全日本或淪戰場｜Yahoo

【Yahoo 新聞】日本首相高市早苗近日就台灣問題發表言論，引發中日關係緊張。日本傳媒引述消息稱，外務省亞洲及大洋洲局長金井正彰今日訪華，料與中國外交部亞洲司司長劉勁松會面，說明高市相關說法並未改變日本政府既有立場，同時就中國駐大阪總領事薛劍早前在社交平台的言論提出抗議。中國官方《人民日報》評論文章批評高市涉台言論是「謬論」，指其暴露日本右翼勢力危險的歷史觀與戰略觀，又點名「台灣有事就是日本有事」屬日本政壇危險論調，企圖把中國統一與日本安全綑綁。文章強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是紅線和底線，解決方式屬中國內政。

【Yahoo 新聞】香港編劇莊梅岩的新作舞台劇《我們最快樂》原定演出，卻在 10 月 18 日公開售票前突然被取消。西九文化區指收到「不少投訴」，指劇作宣揚對抗、詆毀香港，因此決定不再租場；文化體育及旅遊局其後表態支持。為補貼受影響工作人員薪金，團隊在 10 月 22 日推出不同票價的周邊紀念品套裝，但莊梅岩今日在社交平台披露，紀念品銷售同樣遭到打壓。

【今日重點財經新聞】

【鉅亨網】亞洲設計師玩具帶起的「盲盒」熱潮正重塑全球玩具市場。報道指，泡泡瑪特旗下角色「拉布布」（ Labubu ）限量手辦今夏在全球掀起收藏狂熱，產品經常數分鐘內售罄，二手平台價格飆升至數百甚至數千美元，成為今年耶誕商戰的重要風向。受此帶動，美國傳統玩具巨頭包括孩之寶與美泰兒，紛紛把旗下經典產品「盲盒化」，如菲比精靈及芭比推出神秘包裝版本； Spin Master 亦以隱藏式包裝推廣 CrystaLynx 龍系列。

【彭博】報道指，規模約 490 億美元（約 3,800 億元）的中國奢侈品市場正出現結構性變化，國際品牌不再一面倒領跑。今年 9 月， LVMH 集團主席阿爾諾到訪上海，除了視察路易威登、迪奧等旗下品牌外，亦專程走進本土高端品牌店鋪。在前灘太古裡，他到極簡皮具品牌「山下有松」購買兩個手袋，又於另一高端商場造訪與卡地亞、梵克雅寶比鄰的本土首飾品牌「老鋪黃金」，逗留約半小時，稱其產品「很精緻」「很有趣」。

英偉達又遭清倉！「矽谷風投教父」全數脫手 轉抱蘋果、微軟

【鉅亨網】被稱為「矽谷風投教父」的億萬富豪彼得・蒂爾，透過旗下「蒂爾宏觀基金」在今年第三季大幅調整投資組合，當中最受市場關注的是全數賣出英偉達股票。根據最新 13F 文件，該基金在第三季共出售約 537,742 股英偉達股份，套現金額估計接近 1 億美元（約 8 億元），截至 9 月 30 日，英偉達已不在其持股名單之中。報道指，蒂爾早前曾警告當前科技股漲勢與 1999 至 2000 年科網泡沫相似，並質疑 AI 概念的炒作週期可能遠超短期實際經濟效益。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】資深演員許紹雄（ Benz 雄）上月 28 日因癌症引致多重器官衰竭離世，終年 75 歲。今日他於大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，明日早上舉行大殮儀式後出殯，靈柩隨後奉移火化。報道指，靈堂今日下午 4 時至 5 時對公眾開放，讓市民向「 Benz 哥」作最後道別，而設靈及大殮儀式則以私人形式進行，只限親友出席。有從事殯儀行業的網民在社交平台上載影片，拍到設靈前一日靈堂外已擺滿花籃，形容只是「一少部份」，花店需要不停趕工製作。

【Yahoo 娛樂圈】林雪近日與張繼聰、韋羅莎及火星出席電影《金童》首映禮，期間接受傳媒訪問時再被追問早前鬧得熱烘烘的話題。火星談及曾爆料成龍「拖糧」一事時表示，至今仍未收到成龍或「兄弟」的任何回應，坦言「講真話好容易得罪人」，但仍然視成龍為兄弟，只是擔心對方未必仍把自己當兄弟。林雪隨即插話安慰，指幾十年感情不會輕易改變。

【Yahoo 娛樂圈】涉 JPEX 案被起訴的林作，早前提堂後獲准以 30 萬元保釋，其女友裕美一邊奔走處理事件，一邊維持在社交平台出帖。報道指，她近日上載一杯自製「腳皮奶」照片，聲稱要「益」林作，杯中可見類似椰果的碎片，實為腳皮，概念源自網紅 Melo 拍攝的廣告短片，對方更曾以腳皮捲成「米紙卷」，所幸其丈夫察覺「米紙」上有指模而未誤食。