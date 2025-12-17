宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
冷麵食譜｜和風雜錦剌身冷麵 配日式芥末柚子醋汁
炎炎的夏日，最好就是做一些清涼菜式，買一盒雜錦剌身，做一個冷麵，配上酸酸味道的醬汁，這個醬汁第一次做，沒有加入Wasabi，感覺欠缺一點點，今次加入少許Wasabi(可隨個人喜好），很有和風感覺，順道還要介紹我喜愛的＂茅乃舍＂，其中一款產品＂粒粒柚子醋＂，才是整個醬汁靈魂啊！ 如果喜歡這個食譜，請按下列網址支持： http://cynthiakitchen.blogspot.com
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
【準備材料】日清1.4MM意大利粉 150g
【準備材料】雜錦刺身 1盒
【準備材料】明太子 1茶匙
【準備材料】青瓜 1 個
【日式芥末柚子醋汁】茅乃舍＂粒粒柚子醋＂ 5湯匙
【日式芥末柚子醋汁】橄欖油 2茶匙
【日式芥末柚子醋汁】意大利黑醋 2湯匙
【日式芥末柚子醋汁】黃糖 1茶匙
【日式芥末柚子醋汁】蒜泥 1茶匙
【日式芥末柚子醋汁】檸檬汁 1茶匙
【日式芥末柚子醋汁】Wasabi 適量
【日式芥末柚子醋汁】鹽 少許
【日式芥末柚子醋汁】胡椒 少許
作法:
1 ：
3. 將意粉放好，放上剌身，青瓜絲及明太子，淋上醬汁，即成。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51337
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
