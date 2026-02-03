【動物專訊】准許狗狗進入食肆的新政策安排出爐，政府今年年中將批出首輪申請，名額為500至1000間，並列明多項牌照要求，包括狗隻必須以不超過1.5米狗繩控制，狗隻不可使用餐廳的可重用餐具，亦不准踏上餐桌，另因安全考慮，火鍋店和烤肉店不可申請該牌照。政府發言人表示，首階段名額只佔全港1.7萬間餐廳的3%至5%，市民仍有不同的餐廳選擇。

政府早前在《施政報告》宣布設新牌照供食肆申請，可容許狗隻進入食肆內，獲批食肆會有明確標識。政府今年首季會向立法會提交修例建議，並在今年年中批出首輪申請，獲批食肆需付140元費用，在食物業牌加入狗隻進入食肆的批註。首階段申請名額為500至1000間，政府會視乎社會接受程度，推出下一輪申請。

廣告 廣告

政府列出多項要求，包括獲准進入的狗隻，必須以不超過1.5米長的牽引帶控制，由人握持或綁在固定物件上，而「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」均不准進入食肆。

牌照條件還包括食肆須將人和狗的食物及餐具明確區分，不得在餐廳內煮製或準備狗用食物，只可以預先包裝的方式提供或售賣，亦不准狗隻使用餐廳的可重用餐具，不准狗隻走上餐桌。如餐廳採用開放式廚房，與該廚房相連的吧枱座位不准狗隻就座。如食肆設有自助餐食物加熱或翻熱區，須與座位區保持最少3米距離，及確保不會讓狗隻進入該位置。

如有狗隻在食肆內排泄，食肆必須即時徹底清潔及消毒，另任何毒餌或捕捉蟲鼠設施，均須放置於狗隻不能觸及的位置。

The post 准狗進入食肆牌照今年中批出 首階段名額500至1000間 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.